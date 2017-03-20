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 Главная / Новости медицины и фармации

29.08.2017 14:19

XVII Конгресс и XIII Съезд Российского общества урологов

8-10 ноября 2017 года в Москве пройдет XVII Конгресс Российского общества урологов. Он проходит в юбилейный год, когда Российское общество урологов отмечает свое 110-летие. Одно из старейших профессиональных сообществ страны сплотило сегодня более 4400 специалистов со всей России. Девиз Конгресса «110 лет достижений: из прошлого, через настоящее, в будущее».

XVII Конгресс объединен с другим знаковым для врачей-урологов мероприятием – XIII Съездом РОУ, одна из главных задач которого – избрание нового Правления, Председателя и Президиума Российского общества урологов. Делегатам предстоит сделать выбор, который определит дальнейшую стратегию развития одного из крупнейших Обществ врачей.

На каждом историческом витке в процессе профессиональных встреч урологическое сообщество решало самые актуальные проблемы отрасли. Особое внимание всегда уделялось новым подходам в диагностике и лечении таких заболеваний, как мочекаменная болезнь, аденома и рак простаты, рак почки и мочевого пузыря, а также заболевания почек, уретры и наружных половых органов.

Регулярность проведения Конгрессов РОУ предоставляет возможность проведения мониторинга изменений в урологической науке и практике, что в свою очередь позволяет сформировать интересную научную программу. Среди относительно новых тем Конгрессов – «Регенеративные технологии в урологии», «3D-технологии в урологии» и «Роботоассистированная хирургия» и многие другие.

Современная урология немыслима без инноваций и открытий. Эта отрасль медицины особенно богата авторскими научно-практическими разработками. Основная тема программы XVII Конгресса, среди прочих актуальных тем, будет осложнения оперативного лечения в урологи.
Еще одна важная миссия XVII Конгресса заключается в освоении передового опыта ведущих зарубежных и отечественных специалистов. Научная программа мероприятия, состоящая из пленарных и секционных заседаний, а также сателлитных симпозиумов, по традиции сформирована с участием спикеров Европейской ассоциацией урологов. Опыт коллег из-за рубежа будет широко представлен на Европейской урологической школе, которая традиционно входит в программу мероприятия. Конгресс – это прежде всего обучение, поэтому особое место в формате мероприятия занимает разбор ошибок и осложнений в процессе диагностики и лечения урологических заболеваний в России и во всем мире.

Программа включает в себя следующие темы:

• Ошибки и осложнения в диагностике и лечении урологических заболеваний;
• Новые технологии в урологии;
• Инновации в реконструктивной и пластической хирургии в урологии;
• Достижения в лекарственной терапии в урологии;
• Роботассистированная хирургия в урологии;
• Инновации в лечении рака и аденомы простаты;
• Клеточные технологии в урологии;
• Диагностика и лечение МКБ;
• Новые технологии в диагностике и лечении рака почки и мочевого пузыря;
• 3d технологии в урологии.

Традиционно, в рамках Конгресса будет организована выставка, на которой более 70 компаний, зарекомендовавших себя в области урологии, представят свою продукцию.

Конгресс пройдет в Международном выставочном центре «Крокус Экспо» (павильон №3, зал №20, этаж 3). Участие в нем примут практикующие врачи-урологи, руководители кафедр и клиник, молодые специалисты, а также врачи смежных специальностей.

Все, что появляется в урологии, будь то новые технологии, методы лекарственной терапии, препараты и образовательные программы, нуждается в обсуждении. Главной дискуссионной площадкой для урологов России был, есть и будет Конгресс Российского общества урологов.

Подробная информация о Конгрессе: www.congress-rou.ru

Место проведения: м. Мякинино, Московская область, Красногорский район, г. Красногорск, ул. Международная, д. 16, а/я 92

По вопросам участия в Конгрессе обращайтесь:

Яна Рагулина
Тел.: +7 (495) 646 01 55 доб. 201
e-mail: congress_rou@ctogroup.ru


Ключевые слова: анонс


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