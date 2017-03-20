Главная / Новости медицины и фармации XVII Конгресс и XIII Съезд Российского общества урологов 8-10 ноября 2017 года в Москве пройдет XVII Конгресс Российского общества урологов. Он проходит в юбилейный год, когда Российское общество урологов отмечает свое 110-летие. Одно из старейших профессиональных сообществ страны сплотило сегодня более 4400 специалистов со всей России. Девиз Конгресса «110 лет достижений: из прошлого, через настоящее, в будущее».



XVII Конгресс объединен с другим знаковым для врачей-урологов мероприятием – XIII Съездом РОУ, одна из главных задач которого – избрание нового Правления, Председателя и Президиума Российского общества урологов. Делегатам предстоит сделать выбор, который определит дальнейшую стратегию развития одного из крупнейших Обществ врачей.



На каждом историческом витке в процессе профессиональных встреч урологическое сообщество решало самые актуальные проблемы отрасли. Особое внимание всегда уделялось новым подходам в диагностике и лечении таких заболеваний, как мочекаменная болезнь, аденома и рак простаты, рак почки и мочевого пузыря, а также заболевания почек, уретры и наружных половых органов.



Регулярность проведения Конгрессов РОУ предоставляет возможность проведения мониторинга изменений в урологической науке и практике, что в свою очередь позволяет сформировать интересную научную программу. Среди относительно новых тем Конгрессов – «Регенеративные технологии в урологии», «3D-технологии в урологии» и «Роботоассистированная хирургия» и многие другие.



Современная урология немыслима без инноваций и открытий. Эта отрасль медицины особенно богата авторскими научно-практическими разработками. Основная тема программы XVII Конгресса, среди прочих актуальных тем, будет осложнения оперативного лечения в урологи.

Еще одна важная миссия XVII Конгресса заключается в освоении передового опыта ведущих зарубежных и отечественных специалистов. Научная программа мероприятия, состоящая из пленарных и секционных заседаний, а также сателлитных симпозиумов, по традиции сформирована с участием спикеров Европейской ассоциацией урологов. Опыт коллег из-за рубежа будет широко представлен на Европейской урологической школе, которая традиционно входит в программу мероприятия. Конгресс – это прежде всего обучение, поэтому особое место в формате мероприятия занимает разбор ошибок и осложнений в процессе диагностики и лечения урологических заболеваний в России и во всем мире.



Программа включает в себя следующие темы:



• Ошибки и осложнения в диагностике и лечении урологических заболеваний;

• Новые технологии в урологии;

• Инновации в реконструктивной и пластической хирургии в урологии;

• Достижения в лекарственной терапии в урологии;

• Роботассистированная хирургия в урологии;

• Инновации в лечении рака и аденомы простаты;

• Клеточные технологии в урологии;

• Диагностика и лечение МКБ;

• Новые технологии в диагностике и лечении рака почки и мочевого пузыря;

• 3d технологии в урологии.



Традиционно, в рамках Конгресса будет организована выставка, на которой более 70 компаний, зарекомендовавших себя в области урологии, представят свою продукцию.



Конгресс пройдет в Международном выставочном центре «Крокус Экспо» (павильон №3, зал №20, этаж 3). Участие в нем примут практикующие врачи-урологи, руководители кафедр и клиник, молодые специалисты, а также врачи смежных специальностей.



Все, что появляется в урологии, будь то новые технологии, методы лекарственной терапии, препараты и образовательные программы, нуждается в обсуждении. Главной дискуссионной площадкой для урологов России был, есть и будет Конгресс Российского общества урологов.



Подробная информация о Конгрессе: www.congress-rou.ru



Место проведения: м. Мякинино, Московская область, Красногорский район, г. Красногорск, ул. Международная, д. 16, а/я 92



По вопросам участия в Конгрессе обращайтесь:



Яна Рагулина

Тел.: +7 (495) 646 01 55 доб. 201

e-mail:





Ключевые слова: 8-10 ноября 2017 года в Москве пройдет. Он проходит в юбилейный год, когда Российское общество урологов отмечает свое 110-летие. Одно из старейших профессиональных сообществ страны сплотило сегодня более 4400 специалистов со всей России. Девиз Конгресса «110 лет достижений: из прошлого, через настоящее, в будущее».XVII Конгресс объединен с другим знаковым для врачей-урологов мероприятием – XIII Съездом РОУ, одна из главных задач которого – избрание нового Правления, Председателя и Президиума Российского общества урологов. Делегатам предстоит сделать выбор, который определит дальнейшую стратегию развития одного из крупнейших Обществ врачей.На каждом историческом витке в процессе профессиональных встреч урологическое сообщество решало самые актуальные проблемы отрасли. Особое внимание всегда уделялось новым подходам в диагностике и лечении таких заболеваний, как мочекаменная болезнь, аденома и рак простаты, рак почки и мочевого пузыря, а также заболевания почек, уретры и наружных половых органов.Регулярность проведения Конгрессов РОУ предоставляет возможность проведения мониторинга изменений в урологической науке и практике, что в свою очередь позволяет сформировать интересную научную программу. Среди относительно новых тем Конгрессов – «Регенеративные технологии в урологии», «3D-технологии в урологии» и «Роботоассистированная хирургия» и многие другие.Современная урология немыслима без инноваций и открытий. Эта отрасль медицины особенно богата авторскими научно-практическими разработками. Основная тема программы XVII Конгресса, среди прочих актуальных тем, будет осложнения оперативного лечения в урологи.Еще одна важная миссия XVII Конгресса заключается в освоении передового опыта ведущих зарубежных и отечественных специалистов. Научная программа мероприятия, состоящая из пленарных и секционных заседаний, а также сателлитных симпозиумов, по традиции сформирована с участием спикеров Европейской ассоциацией урологов. Опыт коллег из-за рубежа будет широко представлен на Европейской урологической школе, которая традиционно входит в программу мероприятия. Конгресс – это прежде всего обучение, поэтому особое место в формате мероприятия занимает разбор ошибок и осложнений в процессе диагностики и лечения урологических заболеваний в России и во всем мире.• Ошибки и осложнения в диагностике и лечении урологических заболеваний;• Новые технологии в урологии;• Инновации в реконструктивной и пластической хирургии в урологии;• Достижения в лекарственной терапии в урологии;• Роботассистированная хирургия в урологии;• Инновации в лечении рака и аденомы простаты;• Клеточные технологии в урологии;• Диагностика и лечение МКБ;• Новые технологии в диагностике и лечении рака почки и мочевого пузыря;• 3d технологии в урологии.Традиционно, в рамках Конгресса будет организована выставка, на которой более 70 компаний, зарекомендовавших себя в области урологии, представят свою продукцию.Конгресс пройдет в(павильон №3, зал №20, этаж 3). Участие в нем примут практикующие врачи-урологи, руководители кафедр и клиник, молодые специалисты, а также врачи смежных специальностей.Все, что появляется в урологии, будь то новые технологии, методы лекарственной терапии, препараты и образовательные программы, нуждается в обсуждении. Главной дискуссионной площадкой для урологов России был, есть и будет Конгресс Российского общества урологов.м. Мякинино, Московская область, Красногорский район, г. Красногорск, ул. Международная, д. 16, а/я 92Яна РагулинаТел.: +7 (495) 646 01 55 доб. 201e-mail: congress_rou@ctogroup.ru Ключевые слова: анонс



Последние новости

Минпромторг объединит производителей наркотических обезболивающих В единую структуру по планам Минпромторга войдут МЭЗ, Госзавод медицинских препаратов и Государственный химико-фармацевтический завод. Консолидация активов необходима для создания единой производственной структуры, выпускающей наркотические и психотропные вещества. MSD первой удалось продемонстрировать гиполипидемический эффект CETP-ингибиторов Опубликованы позитивные данные клинических исследований анацетрапиба. На сегодняшний день все попытки компаний Pfizer, Eli Lilly и Roche вывести на рынок CETP-ингибитор провалились из-за невозможности доказать эффективность терапии. Roche локализует производство обинутузумаба но мощностях «Фармстандарта» Стороны подчеркивают, что проект станет первым уникальным опытом производства современного биотехнологического препарата зарубежной компании совместно с российским партнером на территории России с намерением последующего экспорта ЛС. Системные средства терапии угревой сыпи обгоняют топические препараты по темпам роста продаж Всего за последние 7 месяцев 2017 года было реализовано около 3,7 млн упаковок ЛС на сумму около 2,1 млрд рублей. В основном этот сегмент представлен средствами для наружного применения, но, несмотря на это, за последние годы все большую популярность приобретают препараты системного воздействия. «Нацимбио» завершила первый этап поставок вакцины против гриппа В соответствии с государственным контрактом с Минздравом РФ компания «Нацимбио» поставила в регионы почти 20 млн доз вакцины против гриппа Совигрипп, что составляет 100% объема поставок по первому этапу.



Мероприятия Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь 2017 ← Пред. год | След. год →

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3



Реклама



Для смартфона Tweets by Remediumru