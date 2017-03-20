AstraZeneca будет сотрудничать с Takeda в разработке терапии болезни Паркинсона Компания AstraZeneca получит от японской Takeda до 400 млн долларов за совместную работу в области разработки лекарственного препарата против болезни Паркинсона, сообщает



Речь идет об экспериментальном MEDI1341 – препарате на основе моноклональных антител, которых был открыт AstraZeneca в прошлом году. В настоящее время разработка находится на I фазе клинических исследований.



Представители компаний рассказали, что заключение соглашения позволит им объединить ресурсы и ускорить исследования MEDI1341, а следовательно приблизить его вывод на рынок.



По условиям соглашения, AstraZeneca продолжит заниматься клиническими исследованиями I фазы, тогда как Takeda возьмет на себя дальнейшие испытания. Также компании в равных долях разделят расходы на исследования и затраты на коммерциализацию ЛС.



Ключевые слова: Takeda Компания AstraZeneca получит от японской Takeda до 400 млн долларов за совместную работу в области разработки лекарственного препарата против болезни Паркинсона, сообщает Reuters Речь идет об экспериментальном MEDI1341 – препарате на основе моноклональных антител, которых был открыт AstraZeneca в прошлом году. В настоящее время разработка находится на I фазе клинических исследований.Представители компаний рассказали, что заключение соглашения позволит им объединить ресурсы и ускорить исследования MEDI1341, а следовательно приблизить его вывод на рынок.По условиям соглашения, AstraZeneca продолжит заниматься клиническими исследованиями I фазы, тогда как Takeda возьмет на себя дальнейшие испытания. Также компании в равных долях разделят расходы на исследования и затраты на коммерциализацию ЛС.Ключевые слова: AstraZeneca









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