AstraZeneca будет сотрудничать с Takeda в разработке терапии болезни Паркинсона

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Главная / Новости медицины и фармации
29.08.2017 14:12
AstraZeneca будет сотрудничать с Takeda в разработке терапии болезни ПаркинсонаКомпания AstraZeneca получит от японской Takeda до 400 млн долларов за совместную работу в области разработки лекарственного препарата против болезни Паркинсона, сообщает Reuters.
Речь идет об экспериментальном MEDI1341 – препарате на основе моноклональных антител, которых был открыт AstraZeneca в прошлом году. В настоящее время разработка находится на I фазе клинических исследований.
Представители компаний рассказали, что заключение соглашения позволит им объединить ресурсы и ускорить исследования MEDI1341, а следовательно приблизить его вывод на рынок.
По условиям соглашения, AstraZeneca продолжит заниматься клиническими исследованиями I фазы, тогда как Takeda возьмет на себя дальнейшие испытания. Также компании в равных долях разделят расходы на исследования и затраты на коммерциализацию ЛС.
Ключевые слова: AstraZeneca, Takeda
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