Генетическая предрасположенность к диабету 2 типа выявлена у 45% россиян Ученые из медико-генетического центра Genotek определили, что 45% жителей России имеют наследственную предрасположенность к диабету второго типа. В рамках работы они проанализировали результаты 2,5 тыс. тестов ДНК. Для исследования были использованы результаты ДНК-тестов мужчин и женщин в возрасте от 18 до 60 лет.



Оказалось, что 40% россиян имеют рисковый вариант гена TCF7L2, повышающий предрасположенность к сахарному диабету второго типа в 1,5 раза — генотип СТ. Еще у 5% был обнаружен рисковый вариант этого же гена, повышающий предрасположенность к болезни в 2,5 раза — генотип ТТ. Ученые отмечают, что в сочетании с индексом массы тела более 25, генотип СТ повышает вероятность развития болезни минимум в 2,5 раза, а генотип ТТ — минимум в 4 раза.



По данным Министерства здравоохранения порог заболеваемости сахарным диабетом второго типа опустился до 30 лет. По данным ВОЗ, в России за 2015 год было зарегистрировано 4,5 млн пациентов с диагнозом сахарного диабета второго типа, при этом каждый год число возрастает на 3-5%, за последние 10 лет количество пациентов увеличилось на 2,2 млн человек. По прогнозам Института диабета ФГБУ «Эндокринологический научный центр», реальная распространенность диабета второго типа в России в 3–4 раза выше официальных данных, то есть порядка 10–12 млн человек.







Ключевые слова: диабет 2 типа Ученые из медико-генетического центра Genotek определили, что 45% жителей России имеют наследственную предрасположенность к диабету второго типа. В рамках работы они проанализировали результаты 2,5 тыс. тестов ДНК. Для исследования были использованы результаты ДНК-тестов мужчин и женщин в возрасте от 18 до 60 лет.Оказалось, что 40% россиян имеют рисковый вариант гена TCF7L2, повышающий предрасположенность к сахарному диабету второго типа в 1,5 раза — генотип СТ. Еще у 5% был обнаружен рисковый вариант этого же гена, повышающий предрасположенность к болезни в 2,5 раза — генотип ТТ. Ученые отмечают, что в сочетании с индексом массы тела более 25, генотип СТ повышает вероятность развития болезни минимум в 2,5 раза, а генотип ТТ — минимум в 4 раза.По данным Министерства здравоохранения порог заболеваемости сахарным диабетом второго типа опустился до 30 лет. По данным ВОЗ, в России за 2015 год было зарегистрировано 4,5 млн пациентов с диагнозом сахарного диабета второго типа, при этом каждый год число возрастает на 3-5%, за последние 10 лет количество пациентов увеличилось на 2,2 млн человек. По прогнозам Института диабета ФГБУ «Эндокринологический научный центр», реальная распространенность диабета второго типа в России в 3–4 раза выше официальных данных, то есть порядка 10–12 млн человек.Ключевые слова: Genotek









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