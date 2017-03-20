Генетическая предрасположенность к диабету 2 типа выявлена у 45% россиян

29.08.2017 12:48
|Новости медицины портала Remedium.ru - самая актуальная информация о рынке лекарств и медицинского обеспечения
|
Вход на сайт
Вакансии
20.03.2017
"Косметик Систем" - Помощница в мед.центр
07.03.2017
АОК "Торговый дом Аллерген" - Специалист по регистрации лекарственных средств и медицинских изделий
21.02.2017
"Лучший персонал" - Специалист по валидации
Реклама
|
Главная / Новости медицины и фармации
29.08.2017 12:48
Генетическая предрасположенность к диабету 2 типа выявлена у 45% россиянУченые из медико-генетического центра Genotek определили, что 45% жителей России имеют наследственную предрасположенность к диабету второго типа. В рамках работы они проанализировали результаты 2,5 тыс. тестов ДНК. Для исследования были использованы результаты ДНК-тестов мужчин и женщин в возрасте от 18 до 60 лет.
Оказалось, что 40% россиян имеют рисковый вариант гена TCF7L2, повышающий предрасположенность к сахарному диабету второго типа в 1,5 раза — генотип СТ. Еще у 5% был обнаружен рисковый вариант этого же гена, повышающий предрасположенность к болезни в 2,5 раза — генотип ТТ. Ученые отмечают, что в сочетании с индексом массы тела более 25, генотип СТ повышает вероятность развития болезни минимум в 2,5 раза, а генотип ТТ — минимум в 4 раза.
По данным Министерства здравоохранения порог заболеваемости сахарным диабетом второго типа опустился до 30 лет. По данным ВОЗ, в России за 2015 год было зарегистрировано 4,5 млн пациентов с диагнозом сахарного диабета второго типа, при этом каждый год число возрастает на 3-5%, за последние 10 лет количество пациентов увеличилось на 2,2 млн человек. По прогнозам Института диабета ФГБУ «Эндокринологический научный центр», реальная распространенность диабета второго типа в России в 3–4 раза выше официальных данных, то есть порядка 10–12 млн человек.
Ключевые слова: Genotek, диабет 2 типа
Последние новости