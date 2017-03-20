Коммерческий рынок лекарств в июле составил 50 млрд рублей

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Главная / Новости медицины и фармации
29.08.2017 11:16
Коммерческий рынок лекарств в июле составил 50 млрд рублейС июня по июль 2017 года объем российского коммерческого рынка лекарственных препаратов снизился на 2,1%, составив 50 млрд рублей. Если смотреть на годовые результаты, то в текущем году объемы продаж выросли на 12,6%, свидетельствуют данные DSM Group.
По сравнению с июнем средняя стоимость упаковки лекарственного препарата в аптеках не изменилась (141,9 рубля). «Согласно индексу Ласпейреса, в течение июля 2017 года цены в рублях снизились на 0,4%. В долларовом выражении индекс цен показал падение на 6,2%. Всего же с начала 2017 года падение цен на лекарства в аптеках страны составило 2,7% в рублевом выражении, в долларах США цены выросли на 3,3%», - рассказал генеральный директор DSM Group Сергей Шуляк.
Структура коммерческого рынка лекарственных препаратов в июле 2017 г. по ценовым сегментам претерпела ряд изменений по сравнению с аналогичным периодом 2016 г. На 0,2% относительно июля 2016 г. снизилась доля сегмента лекарств со средней стоимостью упаковки 50-150 руб. (за месяц доля упала на 0,3%). Удельный вес группы лекарств с ценовым диапазоном 150-500 руб. сократился (45,8% в июле 2016 г. и 45,1% в июле 2017 г.). Доля дорогостоящих препаратов в июле 2017 г. составила 33,2%, на 0,6% выше удельного веса группы в аналогичном периоде прошлого года и также на 0,6% больше, чем в июне 2017 г.
По итогам июля 2017 г. 59% препаратов, реализованных на рынке, были отечественными (в упаковках), однако в виду своей невысокой цены относительно импортных лекарств, в стоимостном выражении они занимали 26%. Коммерческий сегмент рынка по итогам июля 2017 г. на 52% был представлен рецептурными препаратами и на 48% безрецептурными лекарствами.
Рейтинг компаний по стоимостному объёму продаж в июле 2017 г. возглавила компания Bayer, на втором месте – Sanofi, на третьем месте - Novartis. ТОП брендов лекарственных препаратов по стоимостному объему аптечных продаж в России по итогам июля 2017 г. возглавили такие препараты, как Детралекс (0,94%) и Нурофен (0,82%); на третьем месте Конкор (0,75%).
Ключевые слова: DSM Group, коммерческий рынок лекарств
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