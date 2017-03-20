Клиническая гомеопатия – в фокусе политиков и врачей в 2017-м!

Серия дискуссий, круглых столов, многочисленных конференций, посвященных вопросам нормативного регулирования рынка гомеопатии и интеграции этого метода лечения в терапевтический процесс распространенных заболеваний, уже прошла в этом году в Европе: он стал, пожалуй, самым насыщенным в этой точки зрения.



Последнее основное в текущем сезоне мероприятие пройдет в Барселоне (Испания) 6-7 октября – конференция «Гомеопатия как часть интегративной медицины». В ней примут участие неврологи и нейропсихологи, гериатры, онкологи, гинекологи, специалисты по аутоимунным заболеваниями и другие.



Все они обсудят опыт и возможности клинической гомеопатии – сочетания гомеопатических препаратов с другими для достижения большей эффективности терапии или снижения побочных эффектов от основного лечения. Помимо этого, в этом году представители здравоохранения и практикующие врачи Германии, Великобритании, Швейцарии, Франции, Болгарии и России также на национальном уровне поднимали вопросы доказательности результатов применения гомеопатии и опыта её гармоничного внедрения в текущую клиническую практику.



Интерес к гомеопатии неудивителен: эти лекарственные препараты широко используются по всему миру – ежегодно для профилактики и лечения тех или иных заболеваний их используют более 200 млн человек , .. Этот метод включен в государственные системы здравоохранения в ряде стран, среди которых Великобритания, Бразилия, Индия, Чили и другие. И, несмотря на то, что Соединенное Королевство недавно заявило о том, что планирует отказаться от оплаты гражданам гомеопатических лекарств и препаратов растительного происхождения, в Швейцарии наоборот, ряд гомеопатических препаратов с августа 2017 года вошёл в государственную программу возмещения: лечение ими в комплексе с другими лекарственными средствами будет компенсироваться за счет бюджета страны.



Ирина Никулина, генеральный директор компании БУАРОН в России: «Европейское медицинское сообщество готово рассматривать гомеопатические лекарства как часть медицинской практики, если в практическом применении они дают хорошие результаты. Во Франции есть также опыт по возмещению лечения гомеопатией как комплексной терапии многочисленных заболеваний. Ее применение в сочетании с традиционными препаратами достаточно эффективно».



Отдельное внимание научных кругов во время прошедших мероприятий было приковано именно к клинической гомеопатии, когда врач принимает решение о выборе метода терапии исходя из особенностей больного: его возраста, истории болезни, особенностей организма, реакции на предыдущее лечение и других факторов. Применение гомеопатических препаратов самостоятельно либо в сочетании с другими гомеопатическими препаратами или традиционными препаратами – это решение остается лишь за лечащим врачом.



Иван Энев, со-основатель и директор по обучению Европейской школы клинической гомеопатии: «На сегодняшний день нет необходимости ограничивать врача и пациента в выборе средств для достижения наибольшего терапевтического эффекта. Мы используем клиническую гомеопатию в педиатрии, гинекологии, дерматологии, ревматологии, оториноларингологии, гастроэнтерологии, неврологии и спортивной медицине. В качестве дополнительного вспомогательного средства лечения – при бактериальных инфекциях и эндокринных заболеваниях, для смягчения побочных эффектов химиотерапии. Мы отдаем себе отчет в том, что лишь гомеопатией не решить серьезную проблему, но она может помочь ускорить выздоровление или повысить качество жизни. Но принимать решение о назначении гомеопатического метода может лишь дипломированный врач».



Прошедшие в 2017 году научные конференции стали не только дискуссионными площадками, но и местами по обмену опытом и получению новых знаний. Как и с любым другим терапевтическим подходом, в клинической гомеопатии, ощутимую пользу пациенту может принести специалист, умеющий применять гомеопатические методы правильно. Кроме того, для молодых специалистов гомеопатия преподается в большинстве европейских медицинских вузах, французский Центр по обучению гомеопатии и ее развитию (CEDH) выпускает в год более 1000 медицинских специалистов, в Болгарии экзамен по клинической гомеопатии является обязательным для выпускников медицинских и фармацевтических ВУЗов.



Ирина Никулина, генеральный директор компании БУАРОН в России: «Долгое время в России фигурировало серьезное заблуждение, порождающее массу ошибок и проблем: мнение, что гомеопатия - это некая философия или альтернатива медицине, стоящая в стороне от технологий и от современной медицинской практики. А эффективность гомеопатических препаратов не объясняется объективными методами, а только верой в их действие. Никто не задумывался о том, что это такое же медицинское вмешательство, как и любое другое, для которого нужно специальное медицинское образование. Что в Европе гомеопатические препараты выпускаются по GMP и проходят клинические испытания, а результаты лечения измеримы объективными методами и воспроизводимы. Мы начали в этом году говорить в России о «клинической гомеопатии» как о важном направлении интегративной медицины. Мы лишь в начале пути. Но имея накопленный опыт, данные клинических испытаний и поддержку со стороны научного сообщества, мы сможем продвинуться вперед. В ряде российских медицинских ВУЗов давно существуют курсы по гомеопатии для дипломированных врачей. Мы надеемся, что в обозримом будущем увеличится количество квалифицированных специалистов, официально практикующих клиническую гомеопатию. Мы надеемся, что наша совместная работа с такими специалистами, в свою очередь благотворно повлияет на общее восприятие клинической гомеопатии в России и откроет для российских пациентов те же возможности, что и для жителей Франции или Швейцарии».

