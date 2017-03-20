Gilead покупает разработчика терапии CAR-T почти за 12 млрд долларов

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Главная / Новости медицины и фармации
28.08.2017 15:52
Gilead покупает разработчика терапии CAR-T почти за 12 млрд долларовGilead Sciences достигла соглашения по приобретению компании Kite Pharma за 11,9 млрд долларов, что предоставит американскому фармпроизводителю доступ к перспективной иммунотерапии CAR-T. Как пишет Reuters, в будущем продажи пока еще экспериментального средства для терапии агрессивной неходжкинской лимфомы будут оцениваться миллиардами долларов.
По условиям сделки, Gilead заплатит по 180 долларов за каждую ценную бумагу Kite Pharma, что на 29,4% больше стоимости акций на момент закрытия биржи в пятницу.
В настоящее время Kite Pharma занимается разработкой иммунотерапевтического препарата на основе технологий по использованию химерных антигенных рецепторов (CAR-T), известного под названием аксикабтаген cилолейcел (axicabtagene ciloleucel) или KTE-C19. Согласно данным клинических исследований, частота объективного ответа на терапию после однократного введения KTE-C19 составляет 82%. Испытания препарата проводились при участии 101 пациента, из них у 39 была отмечена полная ремиссия. Стоит учитывать, что в аналогичных группах больных, не проходивших экспериментальную терапию, средняя выживаемость составляет 6,6 месяца.
За первое место на рынке CAR-T компания Kite Pharma соперничает с Novartis: в прошлом месяце независимый экспертный совет Администрации по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA) рекомендовал контрольному органу зарегистрировать инновационный противоопухолевый препарат CTL019, также известный как тисагенлеклейсел-T (tisagenlecleucel-T). При этом Kite Pharma стала первой компанией, подавшей регистрационную заявку подобного препарата на территории ЕС.
Ключевые слова: Gilead, Kite Pharma, CAR-T, слияния и поглощения
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