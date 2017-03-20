Минздрав представил методику перерегистрации цен на ЖНВЛП На федеральном портале проектов нормативных правовых актов



В пояснительной записке отмечается, что указанным проектом предусматривается разделение процесса перерегистрации ранее зарегистрированных предельных отпускных цен на лекарственные препараты, включенные в перечень ЖНВЛП, на два этапа.



На первом этапе предусматривается перерегистрация предельных отпускных цен на референтные лекарственные препараты, включенные в перечень ЖНВЛП. На втором этапе после регистрации цен на референтные лекарственные препараты предусматривается перерегистрация предельных отпускных цен на воспроизведенные и биоаналоговые лекарственные препараты, включенные ‎в перечень ЖНВЛП.



Принятие проекта приказа направлено на сокращение сроков государственной регистрации и перерегистрации предельных отпускных цен производителей на лекарственные препараты, подчеркивают в ведомстве.



Ключевые слова: ЖНВЛП На федеральном портале проектов нормативных правовых актов размещен проект приказа Минздрава РФ, которым предусматривается перерегистрация по новым правилам всех ранее зарегистрированных предельных отпускных цен производителей на лекарственные препараты, включенные в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, в период с 2010 по 2017 год по различным методикам. Принятие указанного постановления планируется в III квартале 2017 года.В пояснительной записке отмечается, что указанным проектом предусматривается разделение процесса перерегистрации ранее зарегистрированных предельных отпускных цен на лекарственные препараты, включенные в перечень ЖНВЛП, на два этапа.На первом этапе предусматривается перерегистрация предельных отпускных цен на референтные лекарственные препараты, включенные в перечень ЖНВЛП. На втором этапе после регистрации цен на референтные лекарственные препараты предусматривается перерегистрация предельных отпускных цен на воспроизведенные и биоаналоговые лекарственные препараты, включенные ‎в перечень ЖНВЛП.Принятие проекта приказа направлено на сокращение сроков государственной регистрации и перерегистрации предельных отпускных цен производителей на лекарственные препараты, подчеркивают в ведомстве.Ключевые слова: Минздрав









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