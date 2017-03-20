Минздрав представил методику перерегистрации цен на ЖНВЛП

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Главная / Новости медицины и фармации
28.08.2017 15:12
Минздрав представил методику перерегистрации цен на ЖНВЛПНа федеральном портале проектов нормативных правовых актов размещен проект приказа Минздрава РФ, которым предусматривается перерегистрация по новым правилам всех ранее зарегистрированных предельных отпускных цен производителей на лекарственные препараты, включенные в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, в период с 2010 по 2017 год по различным методикам. Принятие указанного постановления планируется в III квартале 2017 года.
В пояснительной записке отмечается, что указанным проектом предусматривается разделение процесса перерегистрации ранее зарегистрированных предельных отпускных цен на лекарственные препараты, включенные в перечень ЖНВЛП, на два этапа.
На первом этапе предусматривается перерегистрация предельных отпускных цен на референтные лекарственные препараты, включенные в перечень ЖНВЛП. На втором этапе после регистрации цен на референтные лекарственные препараты предусматривается перерегистрация предельных отпускных цен на воспроизведенные и биоаналоговые лекарственные препараты, включенные в перечень ЖНВЛП.
Принятие проекта приказа направлено на сокращение сроков государственной регистрации и перерегистрации предельных отпускных цен производителей на лекарственные препараты, подчеркивают в ведомстве.
Ключевые слова: Минздрав, ЖНВЛП
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