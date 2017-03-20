В Москве пройдет круглый стол, посвященный применению технологии Fast Track в урологии, гинекологии и хирургии

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Главная / Новости медицины и фармации
28.08.2017 15:12
В Москве пройдет круглый стол, посвященный применению технологии Fast Track в урологии, гинекологии и хирургииВ рамках III Конференции Междисциплинарного научного хирургического общества ФАСТ ТРАК пройдет круглый стол, посвященный применению технологии Fast Track в урологии, гинекологии и хирургии
Уважаемые коллеги!Рады пригласить Вас на круглый стол, который состоится 10 ноября в рамках III Конференции Междисциплинарного научного хирургического общества ФАСТ ТРАК.
Круглый стол «Fast Track – концепция разумности, возможность и целесообразность» будет посвящен использованию Fast Track технологий в урологии, гинекологии и хирургии. С вводной лекцией на тему «Применение Fast Track технологии в зависимости от уровня вмешательства (базовый/продвинутый/экспертный)» выступит Галлямов Эдуард Абдулхаевич –профессор кафедры факультетской хирургии № 1 МГМСУ, заслуженный врач Российской Федерации, д.м.н.
Более подробную информацию о секции Вы можете найти на официальном сайте мероприятия: http://fast-track2017.ru/
Не упустите возможность повысить свой профессиональный уровень и внести вклад в развитие отечественной медицины!
По вопросам участия в Конференции Вы можете обращаться:
Радмила Тихомирова
+7 (495) 646–01-55 доб. 118
fast-track2017@ctogroup.ru
Ключевые слова: анонс
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