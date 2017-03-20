Статус принципиально нового получил японский препарат против кожной Т-клеточной лимфомы Администрация по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA) предоставила статус принципиального нового лекарственного препарата (Breakthrough Therapy Designation) экспериментальному средству для лечения двух подтипов кожной Т-клеточной лимфомы, сообщает



Лекарственный препарат могамулизумаб (mogamulizumab) японской компании Kyowa Hakko Kirin разрабатывается как средство терапии взрослых пациентов с фунгоидным микозом и синдромом Сизари (подтипы кожной Т-клеточной лимфомы), ранее прошедших минимум один курс лечения.



Решение регулятора было принято после изучения результатов клинических исследований III фазы, в рамках которых были продемонстрированы преимущества экспериментального подхода к лечению. Данные КИ пока не опубликованы, однако в компании рассказали, что препарат статистически значимо увеличивает выживаемость без прогрессирования заболевания.



Могамулизумаб является гуманизированным моноклональным антителом, специфичным к CC-хемокиновому рецептору 4 (CCR4), который экспрессируется на поверхности лейкемических клеток.



Ключевые слова: онкология, Breakthrough Therapy Designation Администрация по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA) предоставила статус принципиального нового лекарственного препарата (Breakthrough Therapy Designation) экспериментальному средству для лечения двух подтипов кожной Т-клеточной лимфомы, сообщает Rare Disease Report . Данный статус позволяет ускорить разработку и выдачу регистрационного удостоверения для лекарственных препаратов, предназначенных для терапии серьезных и жизнеугрожающих состояний.Лекарственный препарат могамулизумаб (mogamulizumab) японской компании Kyowa Hakko Kirin разрабатывается как средство терапии взрослых пациентов с фунгоидным микозом и синдромом Сизари (подтипы кожной Т-клеточной лимфомы), ранее прошедших минимум один курс лечения.Решение регулятора было принято после изучения результатов клинических исследований III фазы, в рамках которых были продемонстрированы преимущества экспериментального подхода к лечению. Данные КИ пока не опубликованы, однако в компании рассказали, что препарат статистически значимо увеличивает выживаемость без прогрессирования заболевания.Могамулизумаб является гуманизированным моноклональным антителом, специфичным к CC-хемокиновому рецептору 4 (CCR4), который экспрессируется на поверхности лейкемических клеток.Ключевые слова: Kyowa Hakko Kirin









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