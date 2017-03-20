Моноклональное антитело разработки Novartis на 15% снижает риск повторного инфаркта

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Главная / Новости медицины и фармации
28.08.2017 12:31
Моноклональное антитело разработки Novartis на 15% снижает риск повторного инфарктаКомпания Novartis планирует в этом году подать заявку на регистрацию своего моноклонального антитела канакинумаба в качестве средства для снижения сердечно-сосудистого риска у пациентов с воспалительным атеросклерозом, перенесших инфаркт. Результаты исследования CANTOS показали, что лекарственный препарат позволяет на 15% снизить вероятность повторного серьезного сердечно-сосудистого события, пишет MedicalXpress.
В июне Novartis сообщила о достижении первичных конечных точек в клиническом исследовании CANTOS препаратом CANTOS, однако подробные результаты испытаний были представлены только сейчас на конференции Европейского сообщества по кардиологии.
В исследовании CANTOS принимали участие более 10 тыс. пациентов на протяжении 6 лет. Согласно плану клинического исследования пациенты проходили лечение канакинумабом (инъекции раз в три месяца) в комбинации со стандартной терапией или получали плацебо + стандартную терапию. Среднее время наблюдения за участниками составляло 3,8 года.
Результаты КИ подтвердили эффективность канакимумаба в снижении риска повторного сердечно-сосудистого явления (снижение вероятности на 15%), однако показали, что на фоне экспериментальной терапии выше смертность от инфекционных заболеваний, по сравнению с плацебо. Вместе с тем было отмечено некоторое снижение частоты развития злокачественных новообразований в группах приема канакинумаба.
В настоящее время канакинумаб одобрен в ряде стран (в том числе в России) для лечения острого подагрического артрита, ювенильного идиопатического артрита. Данный препарат является полностью человеческим моноклональным антителом IgG1/каппа изотипа к ИЛ-1β.
Ключевые слова: Novartis
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