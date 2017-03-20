Минздрав введет единую инфосистему в сфере здравоохранения

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Главная / Новости медицины и фармации
28.08.2017 11:14
Минздрав введет единую инфосистему в сфере здравоохраненияМинистерство здравоохранения РФ подготовило проект правительственного постановления, которым предлагается закрепить полномочия Минздрава по принятию требований к региональным государственным информационным системам в сфере здравоохранения, медицинским инфосистемам медицинских организаций и инфосистемам фармацевтических организаций. Документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
Проект также предлагает закрепить положения о единой государственной информационной системе в сфере здравоохранения, порядок обезличивания сведений о лицах, которым оказывается медицинская помощь, а также о лицах, в отношении которых проводятся медицинские экспертизы, осмотры и освидетельствования.
«Также закрепляется полномочие Министерства здравоохранения Российской Федерации по ведению единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения», - говорится в пояснительной записке к постановлению.
Ключевые слова: Минздрав, инфосистема
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