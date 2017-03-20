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 Главная / Новости медицины и фармации

30.06.2017 16:31

С 1 июля вступает в силу закон об электронных больничных

В России с июля начнет действовать закон об электронных больничных. Фонд социального страхования, медучреждения и работодатели смогут оперативно получить доступ к данным о выданных листках нетрудоспособности, пишут «Известия». Подлинность документа будут обеспечивать усиленные электронные подписи.

Бумажная версия листков нетрудоспособности также пока останется – в ходу будут оба варианта документа. При этом для оформления электронного больничного потребуется получение согласия пациента. Минтруд ожидает, что даже в таком формате отказ от бумажных бланков может сохранить бюджету до 12 млн рублей.

Ранее вице-премьер Ольга Голодец заявила о готовности системы соцстрахования к переходу на использование электронных больничных на всей территории России. Голодец напомнила, что в России право на получение страховых выплат по больничным листам имеет 52 млн граждан, в выдаче больничных участвуют около 12 тыс. медицинских организаций первичного звена. Ежегодно, по ее словам, выдается порядка 40 млн больничных листов и гражданам выплачивается 331 млрд рублей на пособия по нетрудоспособности.

Ключевые слова: электронный больничный


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30.06.2017 16:31

С 1 июля вступает в силу закон об электронных больничных

Бумажная версия листков нетрудоспособности также пока останется – в ходу будут оба варианта документа. При этом для оформления электронного больничного потребуется получение согласия пациента. Минтруд ожидает, что даже в таком формате отказ от бумажных бланков может сохранить бюджету до 12 млн рублей.

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В портфелях американских фармкомпаний находится 52 экспериментальных препарата против ВИЧ

Среди этих 52 лекарственных средств: 32 антиретровирусных и антивирусных препарат, 16 вакцин и 4 клеточные терапии, включая перспективное средство, препятствующее проникновению вируса через клеточную мембрану здоровых клеток.

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Администрация по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA) заявила о реорганизации системы рассмотрения регистрационных заявок на препараты для лечения редких заболеваний. Целью является ликвидация пула из 200 орфанных лекарств, ожидающих решение контрольных органов.

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Компания Roche достигла договоренности о приобретении полного пакета акций mySugr - австрийского разработчика мобильного приложения для пациентов с диабетом. В Roche заявили, что mySugr будет интегрирована в цифровую платформу компании.

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