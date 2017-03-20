С 1 июля вступает в силу закон об электронных больничных

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Главная / Новости медицины и фармации
30.06.2017 16:31
С 1 июля вступает в силу закон об электронных больничныхВ России с июля начнет действовать закон об электронных больничных. Фонд социального страхования, медучреждения и работодатели смогут оперативно получить доступ к данным о выданных листках нетрудоспособности, пишут «Известия». Подлинность документа будут обеспечивать усиленные электронные подписи.
Бумажная версия листков нетрудоспособности также пока останется – в ходу будут оба варианта документа. При этом для оформления электронного больничного потребуется получение согласия пациента. Минтруд ожидает, что даже в таком формате отказ от бумажных бланков может сохранить бюджету до 12 млн рублей.
Ранее вице-премьер Ольга Голодец заявила о готовности системы соцстрахования к переходу на использование электронных больничных на всей территории России. Голодец напомнила, что в России право на получение страховых выплат по больничным листам имеет 52 млн граждан, в выдаче больничных участвуют около 12 тыс. медицинских организаций первичного звена. Ежегодно, по ее словам, выдается порядка 40 млн больничных листов и гражданам выплачивается 331 млрд рублей на пособия по нетрудоспособности.
Ключевые слова: электронный больничный
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