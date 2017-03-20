В портфелях американских фармкомпаний находится 52 экспериментальных препарата против ВИЧ Американские биотехнологические компании не сдаются перед лицом ВИЧ – в настоящее время на этапе разработке и регистрации находится 52 лекарственных препарата и вакцин, предназначенных для профилактики и лечения вирусного заболевания. Об этом свидетельствуют



Среди этих 52 лекарственных средств: 32 антиретровирусных и антивирусных препарата, 16 вакцин и 4 клеточные терапии, включая перспективное средство, препятствующее проникновению вируса через клеточную мембрану здоровых клеток.



Благодаря успешной работе над новыми лекарственными средствами в течение трех последних десятилетий, смертность от ВИЧ/СПИД сократилась на 88%. Сейчас



По словам ученых, улучшение увеличение прогнозируемой продолжительности жизни стало возможным только благодаря переходу на менее токсичные лекарственные комбинации и появление методов терапии лекарственно устойчивых штаммов ВИЧ. Все это привело к росту приверженности пациента к лечению, а следовательно, к лучшим показателям выживаемости.



Ключевые слова: США Американские биотехнологические компании не сдаются перед лицом ВИЧ – в настоящее время на этапе разработке и регистрации находится 52 лекарственных препарата и вакцин, предназначенных для профилактики и лечения вирусного заболевания. Об этом свидетельствуют данные отчета , подготовленного Ассоциацией разработчиков и производителей фармацевтической продукции США (PhRMA) в сотрудничестве с Институтом СПИДа.Среди этих 52 лекарственных средств: 32 антиретровирусных и антивирусных препарата, 16 вакцин и 4 клеточные терапии, включая перспективное средство, препятствующее проникновению вируса через клеточную мембрану здоровых клеток.Благодаря успешной работе над новыми лекарственными средствами в течение трех последних десятилетий, смертность от ВИЧ/СПИД сократилась на 88%. Сейчас прогнозируемая продолжительность жизни 20-летних пациентов, начавших АРВ-терапию в 2013 году на 10 лет больше, чем данный показатель для тех, кто приступил к терапии в 1996 году. Средняя прогнозируемая продолжительность жизни для молодых ВИЧ-положительных пациентов составила, по подсчетам ученых, 78 лет.По словам ученых, улучшение увеличение прогнозируемой продолжительности жизни стало возможным только благодаря переходу на менее токсичные лекарственные комбинации и появление методов терапии лекарственно устойчивых штаммов ВИЧ. Все это привело к росту приверженности пациента к лечению, а следовательно, к лучшим показателям выживаемости.Ключевые слова: ВИЧ









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В портфелях американских фармкомпаний находится 52 экспериментальных препарата против ВИЧ Среди этих 52 лекарственных средств: 32 антиретровирусных и антивирусных препарат, 16 вакцин и 4 клеточные терапии, включая перспективное средство, препятствующее проникновению вируса через клеточную мембрану здоровых клеток.

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