Новости медицины портала Remedium.ru - самая актуальная информация о рынке лекарств и медицинского обеспечения

Вход на сайт

Авторизоваться
Логин:
Пароль:
Регистрация
Забыли свой пароль?


Вакансии фармкомпанийВакансии

20.03.2017

"Косметик Систем" - Помощница в мед.центр

07.03.2017

АОК "Торговый дом Аллерген" - Специалист по регистрации лекарственных средств и медицинских изделий

21.02.2017

"Лучший персонал" - Специалист по валидации

Все вакансии




Реклама


 Главная / Новости медицины и фармации

30.06.2017 13:29

FDA реорганизует систему регистрации орфанных препаратов

Администрация по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA) заявила о реорганизации системы рассмотрения регистрационных заявок на препараты для лечения редких заболеваний. Целью является ликвидация пула из 200 орфанных лекарств, ожидающих решение контрольных органов.

FDA намерена собрать группу пожилых опытных экспертов, знакомых со спецификой орфанных заболеваний, которые будут заниматься исключительно рассмотрением заявок из сформировавшегося пула. Решение в первую очередь будет приниматься по препаратам, дольше всего ожидающих ответа регулятора. Работу планируется завершить к середине сентября.

В администрации рассказали, что в последние годы фармкомпании очень заинтересовались программой преференций за вывод на рынок лекарств против редких заболеваний. Так, в 2016 году было получено 568 заявок на регистрацию редких препаратов, что в два раза больше, чем в 2012 году.

Ключевые слова: FDA, орфанные препараты


Последние новости

30.06.2017 13:29

FDA реорганизует систему регистрации орфанных препаратов

Администрация по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA) заявила о реорганизации системы рассмотрения регистрационных заявок на препараты для лечения редких заболеваний. Целью является ликвидация пула из 200 орфанных лекарств, ожидающих решение контрольных органов.

30.06.2017 12:15

В ЕС начал действовать новый план борьбы с антибиотикоустойчивостью бактерий

Европейская комиссия представила новый план по борьбе с лекарственной устойчивостью бактерий.  Параллельно ЕК выпустила руководства по рациональному использованию антибиотиков для медицинского применения.

30.06.2017 10:51

Roche покупает разработчика приложения для контроля уровня глюкозы mySugr

Компания Roche достигла договоренности о приобретении полного пакета акций mySugr - австрийского разработчика мобильного приложения для пациентов с диабетом. В Roche заявили, что mySugr будет интегрирована в цифровую платформу компании.

29.06.2017 17:55

Спрос на ранозаживляющие препараты растет

В текущем году на аптечном рынке РФ наблюдается рост спроса на препараты для лечения ран и язв. Если рассматривать период с мая 2016 г. по апрель 2017 г., то стоимостный объем продаж ранозаживляющих ЛС достиг 6,8 млрд руб. в ценах конечного потребления, в то же время объем реализации в упаковках превысил 35 млн.

29.06.2017 17:38

Реформа здравоохранения вызвала бурный рост рынка частной медицины

В 2016 году объемы оказываемых услуг на российском рынке коммерческой медицины выросли на 4,3%. Увеличение числа частных медицинских центров повлекло за собой рост спроса на специалистов. За последние 3 года количество вакансий выросло на 27%.

Мероприятия

     2017
Пред. год | След. год →

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2


Подписка

ONLINE

Реклама



Для смартфона


Яндекс цитирования Яндекс.Метрика

При цитировании и использовании материалов, опубликованных на страницах сайта www.remedium.ru прямая, активная, нескриптовая, не закрытая от индексации, не запрещенная для следования работа ссылка на источник обязательна.
Использование авторского материала возможно только с разрешения редакци!

Дизайн сайта @pixeljacks