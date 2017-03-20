В ЕС начал действовать новый план борьбы с антибиотикоустойчивостью бактерий

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Главная / Новости медицины и фармации
30.06.2017 12:15
В ЕС начал действовать новый план борьбы с антибиотикоустойчивостью бактерийЕвропейская комиссия приняла новый план действий по борьбе с лекарственной устойчивостью бактерий, ответственной за смерть 25 тыс. человек в год и огромные финансовые потери ЕС (1,5 млрд евро ежегодно). Разработанный комплекс мероприятий представлен на сайте Европейской комиссии (ЕК).
Основой нового плана действий стал единый подход к борьбе с лекарственной устойчивостью среди людей и животных. Параллельно ЕК выпустила руководства по рациональному использованию антибиотиков для медицинского применения. Руководства разработаны для врачей, медсестер, фармацевтов, администраторов медучрежений и всех медицинских работников, каким-либо образом принимающих участии в назначении или получении пациентами антибиотиков.
Среди мер по борьбе с лекарственной устойчивостью называется дальнейшее проведение исследование в данной области, финансирование и проведение партнерских программ, направленных на расширение знаний о возможностях контроля над распространением инфекций, повышение качества диагностики и разработку новых антибиотиков.
Ключевые слова: Европейская комиссия, лекарственная устойчивость
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