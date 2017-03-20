В ЕС начал действовать новый план борьбы с антибиотикоустойчивостью бактерий Европейская комиссия приняла новый план действий по борьбе с лекарственной устойчивостью бактерий, ответственной за смерть 25 тыс. человек в год и огромные финансовые потери ЕС (1,5 млрд евро ежегодно). Разработанный комплекс мероприятий



Основой нового плана действий стал единый подход к борьбе с лекарственной устойчивостью среди людей и животных. Параллельно ЕК выпустила руководства по рациональному использованию антибиотиков для медицинского применения. Руководства разработаны для врачей, медсестер, фармацевтов, администраторов медучрежений и всех медицинских работников, каким-либо образом принимающих участии в назначении или получении пациентами антибиотиков.



Среди мер по борьбе с лекарственной устойчивостью называется дальнейшее проведение исследование в данной области, финансирование и проведение партнерских программ, направленных на расширение знаний о возможностях контроля над распространением инфекций, повышение качества диагностики и разработку новых антибиотиков.



Ключевые слова: лекарственная устойчивость Европейская комиссия приняла новый план действий по борьбе с лекарственной устойчивостью бактерий, ответственной за смерть 25 тыс. человек в год и огромные финансовые потери ЕС (1,5 млрд евро ежегодно). Разработанный комплекс мероприятий представлен на сайте Европейской комиссии (ЕК).Основой нового плана действий стал единый подход к борьбе с лекарственной устойчивостью среди людей и животных. Параллельно ЕК выпустила руководства по рациональному использованию антибиотиков для медицинского применения. Руководства разработаны для врачей, медсестер, фармацевтов, администраторов медучрежений и всех медицинских работников, каким-либо образом принимающих участии в назначении или получении пациентами антибиотиков.Среди мер по борьбе с лекарственной устойчивостью называется дальнейшее проведение исследование в данной области, финансирование и проведение партнерских программ, направленных на расширение знаний о возможностях контроля над распространением инфекций, повышение качества диагностики и разработку новых антибиотиков.Ключевые слова: Европейская комиссия









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