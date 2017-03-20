Roche покупает разработчика приложения для контроля уровня глюкозы mySugr Компания Roche достигла



В Roche заявили, что mySugr будет интегрирована в цифровую платформу компании, предназначенную для помощи пациентам, страдающим сахарным диабетом. Партнерские отношение разработчика мобильных приложений и производителя лекарственных лекарств продолжается с 2014 года.



Основанная в 2012 году mySugr специализируются на создании цифровых продуктов для пациентов с диабетом. Мобильное приложение – своего рода журнал о течении заболевания, представленный в игровой форме. mySugr позволяет не только позволяет следить за уровнем глюкозы, но дает полезную информацию о контроле над диабетом. Приложение доступно в 53 странах на 13 языках.



Фото: diatribe.org





Ключевые слова: диабет Компания Roche достигла договоренности о приобретении полного пакета акций mySugr - австрийского разработчика мобильного приложения для пациентов с диабетом. Стоимость сделки не разглашается.В Roche заявили, что mySugr будет интегрирована в цифровую платформу компании, предназначенную для помощи пациентам, страдающим сахарным диабетом. Партнерские отношение разработчика мобильных приложений и производителя лекарственных лекарств продолжается с 2014 года.Основанная в 2012 году mySugr специализируются на создании цифровых продуктов для пациентов с диабетом. Мобильное приложение – своего рода журнал о течении заболевания, представленный в игровой форме. mySugr позволяет не только позволяет следить за уровнем глюкозы, но дает полезную информацию о контроле над диабетом. Приложение доступно в 53 странах на 13 языках.Ключевые слова: Roche









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Roche покупает разработчика приложения для контроля уровня глюкозы mySugr Компания Roche достигла договоренности о приобретении полного пакета акций mySugr - австрийского разработчика мобильного приложения для пациентов с диабетом. В Roche заявили, что mySugr будет интегрирована в цифровую платформу компании.

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