Roche покупает разработчика приложения для контроля уровня глюкозы mySugr

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Главная / Новости медицины и фармации
30.06.2017 10:51
Roche покупает разработчика приложения для контроля уровня глюкозы mySugrКомпания Roche достигла договоренности о приобретении полного пакета акций mySugr - австрийского разработчика мобильного приложения для пациентов с диабетом. Стоимость сделки не разглашается.
В Roche заявили, что mySugr будет интегрирована в цифровую платформу компании, предназначенную для помощи пациентам, страдающим сахарным диабетом. Партнерские отношение разработчика мобильных приложений и производителя лекарственных лекарств продолжается с 2014 года.
Основанная в 2012 году mySugr специализируются на создании цифровых продуктов для пациентов с диабетом. Мобильное приложение – своего рода журнал о течении заболевания, представленный в игровой форме. mySugr позволяет не только позволяет следить за уровнем глюкозы, но дает полезную информацию о контроле над диабетом. Приложение доступно в 53 странах на 13 языках.
Фото: diatribe.org
Ключевые слова: Roche, диабет
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