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 Главная / Новости медицины и фармации

29.06.2017 17:55

Спрос на ранозаживляющие препараты растет

В текущем году на аптечном рынке РФ наблюдается рост спроса на препараты для лечения ран и язв, свидетельствуют данные розничного аудита QuintilesIMS. Если рассматривать период с мая 2016 г. по апрель 2017 г., то стоимостный объем продаж ранозаживляющих ЛС достиг 6,8 млрд руб. в ценах конечного потребления, в то же время объем реализации в упаковках превысил 35 млн.

Динамика потребления рассматриваемой группы препаратов превысила показатели предыдущего периода в стоимостном выражении, а в упаковках отрицательный прирост сменился положительным показателем (+3%). Рост продаж в упаковках свидетельствует об увеличении спроса на ЛС для терапии ран и язв.

Потребители ранозаживляющих препаратов максимальное предпочтение отдают средствам в виде мази – на долю этой лекарственной формы приходится 50% от общего объема продаж группы в стоимостном выражении и более 30% - в натуральном. По итогам периода с мая 2016 г. по апрель 2017 г. объем аптечных продаж всех ЛС для лечения ран и язв в виде мази увеличился на 19% в рублях и 9% в упаковках по сравнению с сопоставимым периодом прошлого года.

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Ключевые слова: аналитика Remedium


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Спрос на ранозаживляющие препараты растет

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