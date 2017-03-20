Главная / Новости медицины и фармации Реформа здравоохранения вызвала бурный рост рынка частной медицины В 2016 году объемы оказываемых услуг на российском рынке коммерческой медицины выросли на 4,3%: растет количество медицинских центров, расширяется спектр предлагаемых услуг. Как и в предыдущие годы, увеличивается спрос на квалифицированных врачей и медицинский персонал, отмечают авторы аналитического отчета, составленного компанией «КАУС».



Аналитики подчеркивают, что реформирование системы здравоохранения в рамках страны способствует развитию частного сектора медицины в крупных городах. В первую очередь увеличивается конкуренция среди частных медицинских центров. Всё больше набирают обороты многопрофильные медицинские центры, располагающие стационарами с операционными и индивидуальными палатами, собственной службой скорой помощи; крупные реабилитационные и диагностические центры. По-прежнему сохраняется тенденция инвестирования в приобретение или строительство зданий под медицинский центр, а не просто аренда помещений.



В 2017 году на фоне продолжающих быть актуальными форматов клиник, расположенных в пешей доступности от жилья и/или рабочих мест, и клиник, занимающихся обслуживанием населения на дому, всё более актуальными становятся сервисы, не располагающие своей медицинской базой, а работающие исключительно по вызову на дом. Сегодня рынок коммерческой медицины не просто развивается территориально, но и стремится повысить качество обслуживания и расширить ассортимент услуг.



Таким образом, тенденция резкого роста рынка медицинских услуг приводит к повышению спроса на специалистов. За последние 3 года количество вакансий выросло на 27%. Особенно стало заметно расширение спроса на редких и уникальных специалистов. В большинстве случаев клиника хочет получить в свои ряды обученного редким навыкам и умениям врача, реже работодатели готовы обучать самостоятельно, руководствуясь направлением оказываемых услуг. Яркими примерами являются репродуктологи, кинезиотерапевты, кардиологи, владеющие методами функциональной диагностики, пластические хирурги, диетологи.



Ключевые слова: В 2016 году объемы оказываемых услуг на российском рынке коммерческой медицины выросли на 4,3%: растет количество медицинских центров, расширяется спектр предлагаемых услуг. Как и в предыдущие годы, увеличивается спрос на квалифицированных врачей и медицинский персонал, отмечают авторы аналитического отчета, составленного компанией «КАУС».Аналитики подчеркивают, что реформирование системы здравоохранения в рамках страны способствует развитию частного сектора медицины в крупных городах. В первую очередь увеличивается конкуренция среди частных медицинских центров. Всё больше набирают обороты многопрофильные медицинские центры, располагающие стационарами с операционными и индивидуальными палатами, собственной службой скорой помощи; крупные реабилитационные и диагностические центры. По-прежнему сохраняется тенденция инвестирования в приобретение или строительство зданий под медицинский центр, а не просто аренда помещений.В 2017 году на фоне продолжающих быть актуальными форматов клиник, расположенных в пешей доступности от жилья и/или рабочих мест, и клиник, занимающихся обслуживанием населения на дому, всё более актуальными становятся сервисы, не располагающие своей медицинской базой, а работающие исключительно по вызову на дом. Сегодня рынок коммерческой медицины не просто развивается территориально, но и стремится повысить качество обслуживания и расширить ассортимент услуг.Таким образом, тенденция резкого роста рынка медицинских услуг приводит к повышению спроса на специалистов. За последние 3 года количество вакансий выросло на 27%. Особенно стало заметно расширение спроса на редких и уникальных специалистов. В большинстве случаев клиника хочет получить в свои ряды обученного редким навыкам и умениям врача, реже работодатели готовы обучать самостоятельно, руководствуясь направлением оказываемых услуг. Яркими примерами являются репродуктологи, кинезиотерапевты, кардиологи, владеющие методами функциональной диагностики, пластические хирурги, диетологи.Ключевые слова: частная медицина



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