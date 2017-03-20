Вакцина против респираторно-синцитиального вируса прошла КИ II фазы

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Главная / Новости медицины и фармации
29.06.2017 16:19
Вакцина против респираторно-синцитиального вируса прошла КИ II фазыДатская компания Bavarian Nordic получила убедительные данные клинических исследований II фазы вакцины против респираторно-синцитиального вируса человека: вакцина способна вызывать значимый иммунный ответ вскоре после иммунизации. Об этом сообщает FiercePharma.
Испытания вакцины прошли при участии 421 пациента старше 55 лет. Клинически значимый иммунный ответ наблюдался уже через одну неделю после введения иммунологического препарата.
У большинства людей инфекция респираторно-синцитиальным вирусом вызывает лишь слабые симптомы, часто неотличимые от других респираторных заболеваний, однако у детей и пожилых людей вирус может наблюдаться тяжелое течение заболевания, требующее госпитализации.
Ключевые слова: вакцина, клинические исследования
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