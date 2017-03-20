Вакцина против респираторно-синцитиального вируса прошла КИ II фазы Датская компания Bavarian Nordic получила убедительные данные клинических исследований II фазы вакцины против респираторно-синцитиального вируса человека: вакцина способна вызывать значимый иммунный ответ вскоре после иммунизации. Об этом сообщает



Испытания вакцины прошли при участии 421 пациента старше 55 лет. Клинически значимый иммунный ответ наблюдался уже через одну неделю после введения иммунологического препарата.



У большинства людей инфекция респираторно-синцитиальным вирусом вызывает лишь слабые симптомы, часто неотличимые от других респираторных заболеваний, однако у детей и пожилых людей вирус может наблюдаться тяжелое течение заболевания, требующее госпитализации.



Ключевые слова: клинические исследования Датская компания Bavarian Nordic получила убедительные данные клинических исследований II фазы вакцины против респираторно-синцитиального вируса человека: вакцина способна вызывать значимый иммунный ответ вскоре после иммунизации. Об этом сообщает FiercePharma Испытания вакцины прошли при участии 421 пациента старше 55 лет. Клинически значимый иммунный ответ наблюдался уже через одну неделю после введения иммунологического препарата.У большинства людей инфекция респираторно-синцитиальным вирусом вызывает лишь слабые симптомы, часто неотличимые от других респираторных заболеваний, однако у детей и пожилых людей вирус может наблюдаться тяжелое течение заболевания, требующее госпитализации.Ключевые слова: вакцина









Последние новости



Вакцина против респираторно-синцитиального вируса прошла КИ II фазы Датская компания Bavarian Nordic получила убедительные данные клинических исследований II фазы вакцины против респираторно-синцитиального вируса человека: вакцина способна вызывать значимый иммунный ответ вскоре после иммунизации.

В ОЭЗ «Дубна» появится производство оборудования для лучевой терапии Компания «Фабрика радиотерапевтической техники» запустила строительство завода в Дубне по производству медицинских ускорителей для лучевой терапии. Запуск предприятия запланирован на 2018 год.

Минздрав ответил на обвинения Счетной палаты в недостоверности отчетов Минздрав на критику Счетной палаты заявил, что при оценке тех или иных показателей не может применяться исключительно инвентаризационный подход без анализа сущности вопроса.

Терапевты в 2-3 раза чаще офтальмологов назначают антибиотики для лечения конъюнктивита Исследование американских ученых продемонстрировало высокую зависимость назначения антибиотиков при остром конъюнктивите от социально-экономического статуса пациента. Также ученые выявили, что терапевты и врачи общей практики значительно чаще назначают антибиотикосодержащие капли в глаза, чем офтальмологи.