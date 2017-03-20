В ОЭЗ «Дубна» появится производство оборудования для лучевой терапии

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Главная / Новости медицины и фармации
29.06.2017 14:40
В ОЭЗ «Дубна» появится производство оборудования для лучевой терапииКомпания «Фабрика радиотерапевтической техники» приступила к строительству на территории особой экономической зоны «Дубна» завода по производству устройств для лучевой терапии онкологических заболеваний, сообщает «Интерфакс». Запуск производства в Дубне намечен на 2018 год.
Плановые инвестиции в проект завода составят 597 млн рублей, из которых 245 млн рублей были предоставлены Фондом развития промышленности в виде льготного займа. Площадь завода составит 3 тыс. кв.м., предприятие будет выпускать медицинские линейные ускорители для лучевой терапии.
Он пояснил, что площадь будущего завода составит около 3 тыс. кв.м., предприятие будет выпускать медицинские линейные ускорители для лучевой терапии. Планируется, что завод сможет занять до 50% отечественного рынка, а в дальнейшем поставлять продукцию на экспорт.
Партнером дубненского резидента выступает международный производитель медицинского оборудования и программного обеспечения для борьбы с раком и другими заболеваниями с использованием лучевой терапии и хирургии Varian Medical Systems.
Ключевые слова: Дубна, импортозамещение
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