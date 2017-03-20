Минздрав ответил на обвинения Счетной палаты в недостоверности отчетов Министерство здравоохранения РФ приняло меры по устранению всех замечанию Счетной палаты, касающихся бухгалтерской отчетности и медицинских учреждений, однако в ведомстве заявили, что при оценке тех или иных показателей не может применяться исключительно инвентаризационный подход без анализа сущности вопроса.



Ранее Счетная палата изучила деятельность Минздрава в 2016 году и отправила результаты проверки в Генеральную прокуратуру и Следственный комитет, заключив, что бюджетная отчетность Минздрава недостоверна. СК обратила внимание на недостижение ряда целевых показателей программы «Развитие здравоохранения» в части продолжительности жизни и обеспеченности медицинскими работниками, некорректную оценку потребности в вакцине против пневмококковой инфекции, пишет



Так, по мнению СК, министерство не учло «нематериальные активы» общей стоимостью 121,3 млн рублей и не провело инвентаризацию незавершенного строительства. А поскольку Минздрав не довел до своих учреждений 1,6 млрд рублей, 5,4 тыс. человек в 2016 году не получили высокотехнологичную медицинскую помощь.



В Минздраве ответили, что палата указала не на реальных, а на потенциальных пациентов, что, по мнению ведомства, некорректно. Кроме того, указанная сумма была выдана министерству в ноябре 2016 года. «Столь позднее доведение новых объемов средств сделало невозможным их направление на финансовое обеспечение дополнительных объемов высокотехнологичной помощи. Но указанные средства будут использованы на те же цели в текущем году», — сообщили



Примерно 4,6 млрд рублей на вакцины против пневмококка, по мнению Счетной палаты, были потрачены зря. В Чеченской Республике и Тюменской области на 1 января 2017 года был двухгодичный запас такого препарата, в пяти регионах — на полтора года, а еще в 12 — около годичного и т.д., отметили аудиторы. Регионы могут не успеть использовать эти лекарства до окончания их срока годности. Кроме того, эти 4,6 млрд рублей составляют 40% от всего финансирования закупок вакцин в 2016 году.



«Что касается заявления о «неправомерно высоких» остатках вакцины против пневмококка, то данное утверждение некорректно: делать выводы о востребованности вакцины до завершения года нельзя. Именно поэтому при формировании объема закупки вакцины на 2017 год Минздравом России были учтены остатки лекарственного препарата на начало 2017 года, то есть по итогу 2016 года. Кроме того, действующее законодательство позволяет перераспределять вакцины между регионами, где возникает такая потребность, что активно делается, когда это необходимо», - заявили в Минздраве.



Ключевые слова: Счетная палата РФ Министерство здравоохранения РФ приняло меры по устранению всех замечанию Счетной палаты, касающихся бухгалтерской отчетности и медицинских учреждений, однако в ведомстве заявили, что при оценке тех или иных показателей не может применяться исключительно инвентаризационный подход без анализа сущности вопроса.Ранее Счетная палата изучила деятельность Минздрава в 2016 году и отправила результаты проверки в Генеральную прокуратуру и Следственный комитет, заключив, что бюджетная отчетность Минздрава недостоверна. СК обратила внимание на недостижение ряда целевых показателей программы «Развитие здравоохранения» в части продолжительности жизни и обеспеченности медицинскими работниками, некорректную оценку потребности в вакцине против пневмококковой инфекции, пишет РБК Так, по мнению СК, министерство не учло «нематериальные активы» общей стоимостью 121,3 млн рублей и не провело инвентаризацию незавершенного строительства. А поскольку Минздрав не довел до своих учреждений 1,6 млрд рублей, 5,4 тыс. человек в 2016 году не получили высокотехнологичную медицинскую помощь.В Минздраве ответили, что палата указала не на реальных, а на потенциальных пациентов, что, по мнению ведомства, некорректно. Кроме того, указанная сумма была выдана министерству в ноябре 2016 года. «Столь позднее доведение новых объемов средств сделало невозможным их направление на финансовое обеспечение дополнительных объемов высокотехнологичной помощи. Но указанные средства будут использованы на те же цели в текущем году», — сообщили в пресс-службе ведомства Примерно 4,6 млрд рублей на вакцины против пневмококка, по мнению Счетной палаты, были потрачены зря. В Чеченской Республике и Тюменской области на 1 января 2017 года был двухгодичный запас такого препарата, в пяти регионах — на полтора года, а еще в 12 — около годичного и т.д., отметили аудиторы. Регионы могут не успеть использовать эти лекарства до окончания их срока годности. Кроме того, эти 4,6 млрд рублей составляют 40% от всего финансирования закупок вакцин в 2016 году.«Что касается заявления о «неправомерно высоких» остатках вакцины против пневмококка, то данное утверждение некорректно: делать выводы о востребованности вакцины до завершения года нельзя. Именно поэтому при формировании объема закупки вакцины на 2017 год Минздравом России были учтены остатки лекарственного препарата на начало 2017 года, то есть по итогу 2016 года. Кроме того, действующее законодательство позволяет перераспределять вакцины между регионами, где возникает такая потребность, что активно делается, когда это необходимо», - заявили в Минздраве.Ключевые слова: Минздрав









Последние новости



В ОЭЗ «Дубна» появится производство оборудования для лучевой терапии Компания «Фабрика радиотерапевтической техники» запустила строительство завода в Дубне по производству медицинских ускорителей для лучевой терапии. Запуск предприятия запланирован на 2018 год.

Минздрав ответил на обвинения Счетной палаты в недостоверности отчетов Минздрав на критику Счетной палаты заявил, что при оценке тех или иных показателей не может применяться исключительно инвентаризационный подход без анализа сущности вопроса.

Терапевты в 2-3 раза чаще офтальмологов назначают антибиотики для лечения конъюнктивита Исследование американских ученых продемонстрировало высокую зависимость назначения антибиотиков при остром конъюнктивите от социально-экономического статуса пациента. Также ученые выявили, что терапевты и врачи общей практики значительно чаще назначают антибиотикосодержащие капли в глаза, чем офтальмологи.

Аспирин снижает риск ранней преэклампсии на 84% Ежедневный прием аспирина с 11-14 недели беременности снижает риск преэклампсии, развивающейся до 37 недели на 62%, а ранней преэклампсии (до 34 недели) – на 82%. Результаты соответствующего исследования опубликованы в New England Journal of Medicine.