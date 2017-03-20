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 Главная / Новости медицины и фармации

29.06.2017 12:36

Терапевты в 2-3 раза чаще офтальмологов назначают антибиотики для лечения конъюнктивита

Исследование американских ученых продемонстрировало высокую зависимость назначения антибиотиков при остром конъюнктивите от социально-экономического статуса пациента. Также ученые выявили, что терапевты и врачи общей практики значительно чаще назначают антибиотикосодержащие капли в глаза, чем офтальмологи.

Авторы работы, опубликованной в журнале Ophthalmology, изучили медицинские данные 340,3 тыс. пациентов, обратившихся за медицинской помощью в связи с острым конъюнктивитом. Оказалось, что антибиотики назначались 58% пациентам, а 20% были прописаны антибиотики в комбинации со стероидами, что противопоказано при конъюнктивите.

При этом вероятность назначения антибактериальных средств зависела от социально-экономического статуса пациента и риска осложнения инфекции. Так, чаще всего рецепт на антибиотики получали пациенты, использующие контактные линзы, пациенты с диабетом и ВИЧ-инфекцией.


Ключевые слова: офтальмология, антибиотики


Последние новости

29.06.2017 12:36

Терапевты в 2-3 раза чаще офтальмологов назначают антибиотики для лечения конъюнктивита

Исследование американских ученых продемонстрировало высокую зависимость назначения антибиотиков при остром конъюнктивите от социально-экономического статуса пациента. Также ученые выявили, что терапевты и врачи общей практики значительно чаще назначают антибиотикосодержащие капли в глаза, чем офтальмологи.

29.06.2017 11:16

Аспирин снижает риск ранней преэклампсии на 84%

Ежедневный прием аспирина с 11-14 недели беременности снижает риск преэклампсии, развивающейся до 37 недели на 62%, а ранней преэклампсии (до 34 недели) – на 82%.  Результаты соответствующего исследования опубликованы в New England Journal of Medicine.

28.06.2017 17:53

FDA будет регистрировать дженерики в приоритетном порядке

Так, FDA опубликовала перечень брендированных лекарственных препаратов, потерявших патентную защиту, но не имеющих еще аналогов. В ведомстве пообещали ускорить регистрацию аналогов ЛС из опубликованного списка, чтобы обеспечить их скорейшее выведение на рынок. Перечень будет регулярно пересматриваться и обновляться.

28.06.2017 16:57

В 2016 году было проведено более 350 тыс. тендеров по закупке лекарств

Государственными учреждениями здравоохранения в 2016 г. было объявлено 357 464 тендера (+7,35% к показателю 2015 г.), из них 85%, были завершенными. Анализ показал, что в 2016 г. доля торгов, на которые был допущен только один участник, продолжала расти.

28.06.2017 15:26

Sanofi и Regeneron зарегистрировали в ЕС препарат для лечения ревматоидного артрита

В ЕС зарегистрирован сарилумаб, разработанный  Sanofi и Regeneron для терапии взрослых пациентов, страдающих среднетяжелым и тяжелым ревматоидным артритом. Сарилумаб является человеческим моноклональным антителом, специфичным к рецептору интерлейкина-6.

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