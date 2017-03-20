Терапевты в 2-3 раза чаще офтальмологов назначают антибиотики для лечения конъюнктивита Исследование американских ученых продемонстрировало высокую зависимость назначения антибиотиков при остром конъюнктивите от социально-экономического статуса пациента. Также ученые выявили, что терапевты и врачи общей практики значительно чаще назначают антибиотикосодержащие капли в глаза, чем офтальмологи.



Авторы работы, опубликованной в журнале Ophthalmology, изучили медицинские данные 340,3 тыс. пациентов, обратившихся за медицинской помощью в связи с острым конъюнктивитом. Оказалось, что антибиотики назначались 58% пациентам, а 20% были прописаны антибиотики в комбинации со стероидами, что противопоказано при конъюнктивите.



При этом вероятность назначения антибактериальных средств зависела от социально-экономического статуса пациента и риска осложнения инфекции. Так, чаще всего рецепт на антибиотики получали пациенты, использующие контактные линзы, пациенты с диабетом и ВИЧ-инфекцией.





Ключевые слова: антибиотики Исследование американских ученых продемонстрировало высокую зависимость назначения антибиотиков при остром конъюнктивите от социально-экономического статуса пациента. Также ученые выявили, что терапевты и врачи общей практики значительно чаще назначают антибиотикосодержащие капли в глаза, чем офтальмологи.Авторы работы, опубликованной в журнале Ophthalmology, изучили медицинские данные 340,3 тыс. пациентов, обратившихся за медицинской помощью в связи с острым конъюнктивитом. Оказалось, что антибиотики назначались 58% пациентам, а 20% были прописаны антибиотики в комбинации со стероидами, что противопоказано при конъюнктивите.При этом вероятность назначения антибактериальных средств зависела от социально-экономического статуса пациента и риска осложнения инфекции. Так, чаще всего рецепт на антибиотики получали пациенты, использующие контактные линзы, пациенты с диабетом и ВИЧ-инфекцией.Ключевые слова: офтальмология









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Терапевты в 2-3 раза чаще офтальмологов назначают антибиотики для лечения конъюнктивита Исследование американских ученых продемонстрировало высокую зависимость назначения антибиотиков при остром конъюнктивите от социально-экономического статуса пациента. Также ученые выявили, что терапевты и врачи общей практики значительно чаще назначают антибиотикосодержащие капли в глаза, чем офтальмологи.

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