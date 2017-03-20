Главная / Новости медицины и фармации В Петербурге проходит экспериментальные исследования новый гепатопротектор с антиоксидантными свойствами Ожирением страдает около 30% населения России, более 60% имеют избыточную массу тела. Это патологическое состояние лежит в основе множества проблем со здоровьем, в том числе и метаболического синдрома, что влечет за собой развитие неалкогольной жировой болезни печени (НАЖБП) и увеличение риска сердечно-сосудистых осложнений.<br>

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Важный патогенетический фактор гепатоцеллюлярного повреждения при хронических диффузных заболеваниях печени, независимо от этиологии, – усиление процессов перекисного окисления липидов. В результате окислительного стресса и повреждения митохондрий клетки печени гибнут, что способствует прогрессированию фибротических процессов в печени.<br>

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В этой связи перспективна гепатопротекция, блокирующая окислительный стресс. Эффекты производных янтарной кислоты – сукцинатов – направлены на коррекцию митохондриальной дисфункции и восстановление утраченной при гипоксии и оксидативном стрессе энергосинтезирующей функции клеток, поэтому подобные препараты относят к энерготропным антигипоксантам. Лекарственные средства метаболического типа действия, способные эффективно корректировать метаболизм клеток и их энергетический обмен, все шире используются при различных заболеваниях как полноценный компонент комплексной патогенетической терапии. <br>

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Компания «НТФФ «ПОЛИСАН» разработала новый сукцинат- и метионинсодержащий метаболический корректор с гепатопротективными свойствами и антиоксидантной активностью. <br>

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По итогам доклинических исследований установлено, что препарат:<br>

<ul>

<li>положительно влияет на внутриклеточный обмен углеводов и липидов, предупреждая развитие жирового перерождения печени (по уровню общего холестерина, триглицеридов)</li>

<li>снижает степень выраженность дистрофических и некротических процессов (по уровню аланинаминотрансферазы, аспартатаминотрансферазы)</li>

<li>уменьшает нарушения внутрипеченочного синтеза и транспорта желчных кислот при метаболическом синдроме и неалкогольной болезни печени НАЖБП (по уровню щелочной фосфатазы) у лабораторных крыс. </li>

</ul>

На данный момент новое средство метаболического действия проходит 1 фазу клинических испытаний.<br>

Ожирением страдает около 30% населения России, более 60% имеют избыточную массу тела. Это патологическое состояние лежит в основе множества проблем со здоровьем, в том числе и метаболического синдрома, что влечет за собой развитие неалкогольной жировой болезни печени (НАЖБП) и увеличение риска сердечно-сосудистых осложнений.



Важный патогенетический фактор гепатоцеллюлярного повреждения при хронических диффузных заболеваниях печени, независимо от этиологии, – усиление процессов перекисного окисления липидов. В результате окислительного стресса и повреждения митохондрий клетки печени гибнут, что способствует прогрессированию фибротических процессов в печени.



В этой связи перспективна гепатопротекция, блокирующая окислительный стресс. Эффекты производных янтарной кислоты – сукцинатов – направлены на коррекцию митохондриальной дисфункции и восстановление утраченной при гипоксии и оксидативном стрессе энергосинтезирующей функции клеток, поэтому подобные препараты относят к энерготропным антигипоксантам. Лекарственные средства метаболического типа действия, способные эффективно корректировать метаболизм клеток и их энергетический обмен, все шире используются при различных заболеваниях как полноценный компонент комплексной патогенетической терапии.



Компания «НТФФ «ПОЛИСАН» разработала новый сукцинат- и метионинсодержащий метаболический корректор с гепатопротективными свойствами и антиоксидантной активностью.



По итогам доклинических исследований установлено, что препарат:

положительно влияет на внутриклеточный обмен углеводов и липидов, предупреждая развитие жирового перерождения печени (по уровню общего холестерина, триглицеридов)

снижает степень выраженность дистрофических и некротических процессов (по уровню аланинаминотрансферазы, аспартатаминотрансферазы)

уменьшает нарушения внутрипеченочного синтеза и транспорта желчных кислот при метаболическом синдроме и неалкогольной болезни печени НАЖБП (по уровню щелочной фосфатазы) у лабораторных крыс. На данный момент новое средство метаболического действия проходит 1 фазу клинических испытаний.





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