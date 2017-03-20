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 Главная / Новости медицины и фармации

29.06.2017 11:26

В Петербурге проходит экспериментальные исследования новый гепатопротектор с антиоксидантными свойствами

Ожирением страдает около 30% населения России, более 60% имеют избыточную массу тела. Это патологическое состояние лежит в основе множества проблем со здоровьем, в том числе и метаболического синдрома, что влечет за собой развитие неалкогольной жировой болезни печени (НАЖБП) и увеличение риска сердечно-сосудистых осложнений.<br>
<br>
Важный патогенетический фактор гепатоцеллюлярного повреждения при хронических диффузных заболеваниях печени, независимо от этиологии, – усиление процессов перекисного окисления липидов. В результате окислительного стресса и повреждения митохондрий клетки печени гибнут, что способствует прогрессированию фибротических процессов в печени.<br>
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В этой связи перспективна гепатопротекция, блокирующая окислительный стресс. Эффекты производных янтарной кислоты – сукцинатов – направлены на коррекцию митохондриальной дисфункции и восстановление утраченной при гипоксии и оксидативном стрессе энергосинтезирующей функции клеток, поэтому подобные препараты относят к энерготропным антигипоксантам. Лекарственные средства метаболического типа действия, способные эффективно корректировать метаболизм клеток и их энергетический обмен, все шире используются при различных заболеваниях как полноценный компонент комплексной патогенетической терапии. <br>
<br>
Компания «НТФФ «ПОЛИСАН» разработала новый сукцинат- и метионинсодержащий метаболический корректор с гепатопротективными свойствами и антиоксидантной активностью. <br>
<br>
По итогам доклинических исследований установлено, что препарат:<br>
<ul>
    <li>положительно влияет на внутриклеточный обмен углеводов и липидов, предупреждая развитие жирового перерождения печени (по уровню общего холестерина, триглицеридов)</li>
    <li>снижает степень выраженность дистрофических и некротических процессов (по уровню аланинаминотрансферазы, аспартатаминотрансферазы)</li>
    <li>уменьшает нарушения внутрипеченочного синтеза и транспорта желчных кислот при метаболическом синдроме и неалкогольной болезни печени НАЖБП (по уровню щелочной фосфатазы) у лабораторных крыс. </li>
</ul>
На данный момент новое средство метаболического действия проходит 1 фазу клинических испытаний.<br>


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