Аспирин снижает риск ранней преэклампсии на 84% Ежедневный прием аспирина начиная с 11-14 недели беременности существенно снижает вероятность ранней преэклампсии среди женщин из группы риска. Об этом свидетельствуют результаты исследования, опубликованные в



В мультицентровое клиническое исследование было включено 1776 женщин с высоким риском развития прееэклампсии. В зависимости от группы часть беременных получала 150 мг аспирина в день, а часть – плацебо. Терапия длилась с 11-14 недели гестации до 36 недели. Эффективность применения аспирина оценивалась по количеству случаев преэклампсии до 37 недели беременности.



Согласно собранным данным, в группе аспирина ранняя преэклампсия была зафиксирована у 13 человек (1,6%), а в плацебо-группе – у 35 женщин (4,3%). Авторы подсчитали, что применение аспирина снижает риск преэклампсии, развивающейся до 37 недели на 62%, а ранней преэклампсии (до 34 недели) – на 82%.



Ученые подчеркивают, что результаты КИ свидетельствуют о высокой эффективности аспирина в предотвращении развития данного опасного состояния, которое может привести к преждевременным родам, а в наиболее тяжелых случаях к смерти матери и ребенка.



Ключевые слова: беременность, преэклампсия Ежедневный прием аспирина начиная с 11-14 недели беременности существенно снижает вероятность ранней преэклампсии среди женщин из группы риска. Об этом свидетельствуют результаты исследования, опубликованные в New England Journal of Medicine В мультицентровое клиническое исследование было включено 1776 женщин с высоким риском развития прееэклампсии. В зависимости от группы часть беременных получала 150 мг аспирина в день, а часть – плацебо. Терапия длилась с 11-14 недели гестации до 36 недели. Эффективность применения аспирина оценивалась по количеству случаев преэклампсии до 37 недели беременности.Согласно собранным данным, в группе аспирина ранняя преэклампсия была зафиксирована у 13 человек (1,6%), а в плацебо-группе – у 35 женщин (4,3%). Авторы подсчитали, что применение аспирина снижает риск преэклампсии, развивающейся до 37 недели на 62%, а ранней преэклампсии (до 34 недели) – на 82%.Ученые подчеркивают, что результаты КИ свидетельствуют о высокой эффективности аспирина в предотвращении развития данного опасного состояния, которое может привести к преждевременным родам, а в наиболее тяжелых случаях к смерти матери и ребенка.Ключевые слова: аспирин









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Аспирин снижает риск ранней преэклампсии на 84% Ежедневный прием аспирина с 11-14 недели беременности снижает риск преэклампсии, развивающейся до 37 недели на 62%, а ранней преэклампсии (до 34 недели) – на 82%. Результаты соответствующего исследования опубликованы в New England Journal of Medicine.

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