Главная / Новости медицины и фармации Здоровый образ жизни должен начинаться со школьной скамьи 27 мая 2017 года, Москва, Россия – В рамках всероссийской социально-образовательной программы по профилактике рисков развития сердечно-сосудистых заболеваний «Пульс жизни», инициаторами которой выступают ФГБУ «ГНИЦ профилактической медицины» Минздрава России, РОПНИЗ и компания Bayer, был проведен онлайн-опрос «Как вернуть моду на спорт и здоровое питание среди школьников»1.



Внимание к теме вызвано тревожной статистикой: из-за пассивного образа жизни и неправильного питания примерно четверо из пяти детей выходят из школы с проблемами здоровья различной тяжести. О важности первичной профилактики говорит и тот факт, что в 16 лет 60% юношей и 40% девушек имеют факторы риска сердечно-сосудистых заболеваний2, являющихся основной причиной смертности в России и мире3. Безусловный фактор риска многих заболеваний – избыточная масса тела4.



Проведенный среди родителей школьников опрос содержал вопросы о питании детей, физической нагрузке, осведомленности о здоровом образе жизни (ЗОЖ). Результаты показали, что лишь у 39% детей соотношение роста и веса соответствует возрастным нормам. 31% школьников страдает от лишнего веса, 30% – от его недостатка. У 21% за время обучения в школе появились хронические заболевания. 28% детей пропускали занятия в школе по болезни более трех раз за год.



Как выяснилось, 60% родителей считают, что у их детей вполне здоровые рацион и режим питания. При этом завтракают дома каждый день 62% детей, 25% едят утром каши и почти столько же – бутерброды. Ровно половина потом питается в школьной столовой, получая полный обед, а 35% детей остаются без горячего питания. Вызывает беспокойство и тот факт, что более 35% употребляют овощи и фрукты всего 2-3 раза в неделю или еще реже. В то время как фаст-фуд несколько раз в неделю или даже несколько раз в день употребляет почти четверть детей. Любимые напитки более чем у трети детей – сладкие газированные, бутилированные и пакетированные, и только 26% выбирают простую или минеральную воду.



Физическая активность в школе на ожидаемом уровне: 16% детей не посещают уроки физкультуры, большинство – по состоянию здоровья. Однако для 40% это единственная регулярная физическая нагрузка, еще большее количество в свободное время не занимается никакой физической активностью.



Почти половина родителей рассказывают своим детям о пользе ЗОЖ, и 21% семей воспитывают детей на личном примере, придерживаясь здорового питания и физической активности. Небольшой процент родителей, признались, что их детям информация о ЗОЖ не нужна.



Изменить отношение к ЗОЖ среди школьников можно, однако необходимо принимать во внимание физические и психологические особенности подрастающего поколения. В этом убеждены специалисты социально-образовательной программы «Пульс жизни».

«При выборе профилактических мероприятий следует учитывать возможные факторы риска и реальные потребности активно растущего организма. Клинически доказано, что сбалансированное питание, поддержание индекса массы тела в рамках возрастной нормы в сочетании с адекватной физической нагрузкой благоприятно влияют на снижение распространенности факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний. Следовательно, привычку здорового образа жизни необходимо формировать с детства. Создание отдельной программы по популяризации здорового образа жизни среди детей поможет снизить распространенность хронических неинфекционных заболеваний, в первую очередь сердечно-сосудистых», – отметила Оксана Михайловна Драпкина, член-корреспондент РАН, профессор, доктор медицинских наук, первый заместитель директора по научной и лечебной работе, и. о. директора ФГБУ «ГНИЦ профилактической медицины», главный специалист-терапевт Минздрава России.



Елена Вячеславовна Павловская, кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии», уточнила: «Лишний вес у ребенка должен быть поводом для беспокойства родителей. Критическими периодами для дебюта ожирения являются первый год жизни, возраст 5–6 лет и период полового созревания. Ребенок с лишним весом имеет очень высокий риск через 10-15 лет столкнуться с высоким давлением и диабетом. Особенно опасен избыток веса для мальчиков. Поэтому нужно регулярно взвешивать детей и обсуждать их вес с педиатром».



Вырабатывая подходы к решению проблемы, необходимо учитывать психологические закономерности процесса формирования ответственного отношения к собственному здоровью.



«Воспитание у детей правильного отношения к собственному здоровью и здоровому образу жизни необходимо осуществлять с самого раннего возраста на основе четких принципов, главными из которых являются последовательность, регулярность и долговременность воздействия. И в эту работу необходимо включать все то окружение ребенка (родители, учителя, медицинские работники, представители досуговых и спортивных кружков и секций), которое так или иначе способно повлиять на формирование его поведения, демонстрируя позитивные модели и обучая практическим навыкам бережного отношения к своему здоровью» – заявила Марина Борисовна Котова, кандидат психологических наук, ведущий научный сотрудник ФГБУ «ГНИЦ профилактической медицины».



«Хорошо известно, что профилактика, включая здоровый образ жизни, способны уменьшить риски развития сердечно-сосудистых заболеваний. Инициировав в 2013 году долгосрочную социально-образовательную программу «Пульс жизни», мы надеемся внести свой вклад в профилактику данных заболеваний. Проведенный опрос – это часть большой программы, которая будет направленна на сохранение здоровья населения России, и в том числе подрастающего поколения», – сказала Светлана Мелешко, руководитель группы коммуникаций компании Bayer.





Ссылки на источники

1. Он-лайн опрос для родителей школьников проводился в период с 29 мая по 16 июня 2017 г., в опросе приняли участие 437 человек.

2. Профилактика сердечно-сосудистых заболеваний в детском и подростковом возрасте. Российские рекомендации. https://www.gnicpm.ru/UserFiles/Rekomendaci_prof_deti_1RKJ_6_2012.pdf

3. 10 ведущих причин смерти в мире. Информационный бюллетень. Январь 2017 г. http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs310/ru/

4. Рекомендации по профилактике сердечно-сосудистых заболеваний в детском и подростковом возрасте. http://www.scardio.ru/content/images/recommendation/rekomendacii_po_profilaktike_ssz_v_detskom_i_pod...







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