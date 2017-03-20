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Главная / Новости медицины и фармации
28.06.2017 18:10
4-я Международная выставка «Эстетическая медицина»Дата: 11-13 октября 2017
Место проведения: Санкт-Петербург, КВЦ «ЭКСПОФОРУМ»
Форма онлайн-заявки на участие
С 11 по 13 октября 2017 года состоится 4-я Международная выставка косметических средств, препаратов, расходных материалов, инструментов и оборудования для эстетической медицины и косметологии «Aesthetic Medicine».
Участие в выставке «Эстетическая медицина» – это возможность увеличить объемы продаж продукции для эстетической медицины и косметологии на рынке Северо-Западного региона России.
Участники выставки – производители и дистрибьюторы:
• Косметических средств по уходу за лицом и телом
• Препаратов медицинской косметологии
• Инъекционных препаратов
• Оборудования и инструментов для пластической хирургии и косметологии
• Медицинских лазерных систем
• Аппаратов для коррекции фигуры
• Расходных материалов для пластической хирургии и косметологии
Посетители выставки: врачи, косметологи, руководители центров эстетической медицины и косметологии, руководители салонов красоты.
Результаты выставки 2016 года:
• 88% участников считают участие в выставке важным для своего бизнеса;
• 63% участников успешно представили новый продукт/услугу;
• Все посетители выставки «Эстетическая медицина» обладают полномочиями для принятия решений о закупках или влияют на них.
Ежегодно в рамках выставки проходит конференция «Актуальные вопросы эстетической медицины». Конференция проходит при поддержке Научно-практического общества врачей-косметологов Санкт-Петербурга и ФГБОУ ВО СЗГМУ им. И.И. Мечникова.
Выставка «Эстетическая медицина» в 2017 году также пройдет в рамках Петербургского международного форума здоровья, что делает ее привлекательной для специалистов всех направлений медицины. Форум направлен на создание на Северо-Западе России главной презентационной площадки инновационных решений для развития эффективной системы здравоохранения и повышения качества жизни. ПМФЗ пройдет при поддержке Министерства здравоохранения РФ, Министерства промышленности и торговли РФ, ФАНО России, Комитета по промышленной политике и инновациям Санкт-Петербурга, Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга, профильных союзов, ассоциаций и кластеров.
Официальный сайт мероприятия
Ключевые слова: анонс
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