4-я Международная выставка «Эстетическая медицина» Дата: 11-13 октября 2017

Место проведения: Санкт-Петербург, КВЦ «ЭКСПОФОРУМ»

Форма онлайн-заявки на участие



С 11 по 13 октября 2017 года состоится 4-я Международная выставка косметических средств, препаратов, расходных материалов, инструментов и оборудования для эстетической медицины и косметологии «Aesthetic Medicine».



Участие в выставке «Эстетическая медицина» – это возможность увеличить объемы продаж продукции для эстетической медицины и косметологии на рынке Северо-Западного региона России.



Участники выставки – производители и дистрибьюторы:



• Косметических средств по уходу за лицом и телом

• Препаратов медицинской косметологии

• Инъекционных препаратов

• Оборудования и инструментов для пластической хирургии и косметологии

• Медицинских лазерных систем

• Аппаратов для коррекции фигуры

• Расходных материалов для пластической хирургии и косметологии



Посетители выставки: врачи, косметологи, руководители центров эстетической медицины и косметологии, руководители салонов красоты.



Результаты выставки 2016 года:



• 88% участников считают участие в выставке важным для своего бизнеса;

• 63% участников успешно представили новый продукт/услугу;

• Все посетители выставки «Эстетическая медицина» обладают полномочиями для принятия решений о закупках или влияют на них.



Ежегодно в рамках выставки проходит конференция «Актуальные вопросы эстетической медицины». Конференция проходит при поддержке Научно-практического общества врачей-косметологов Санкт-Петербурга и ФГБОУ ВО СЗГМУ им. И.И. Мечникова.



Выставка «Эстетическая медицина» в 2017 году также пройдет в рамках Петербургского международного форума здоровья, что делает ее привлекательной для специалистов всех направлений медицины. Форум направлен на создание на Северо-Западе России главной презентационной площадки инновационных решений для развития эффективной системы здравоохранения и повышения качества жизни. ПМФЗ пройдет при поддержке Министерства здравоохранения РФ, Министерства промышленности и торговли РФ, ФАНО России, Комитета по промышленной политике и инновациям Санкт-Петербурга, Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга, профильных союзов, ассоциаций и кластеров.



Официальный сайт мероприятия



Ключевые слова: Дата: 11-13 октября 2017Место проведения: Санкт-Петербург, КВЦ «ЭКСПОФОРУМ»С 11 по 13 октября 2017 года состоитсяУчастие в выставке «Эстетическая медицина» – это возможность увеличить объемы продаж продукции для эстетической медицины и косметологии на рынке Северо-Западного региона России.• Косметических средств по уходу за лицом и телом• Препаратов медицинской косметологии• Инъекционных препаратов• Оборудования и инструментов для пластической хирургии и косметологии• Медицинских лазерных систем• Аппаратов для коррекции фигуры• Расходных материалов для пластической хирургии и косметологииПосетители выставки: врачи, косметологи, руководители центров эстетической медицины и косметологии, руководители салонов красоты.• 88% участников считают участие в выставке важным для своего бизнеса;• 63% участников успешно представили новый продукт/услугу;• Все посетители выставки «Эстетическая медицина» обладают полномочиями для принятия решений о закупках или влияют на них.Ежегодно в рамках выставки проходит конференция «Актуальные вопросы эстетической медицины». Конференция проходит при поддержке Научно-практического общества врачей-косметологов Санкт-Петербурга и ФГБОУ ВО СЗГМУ им. И.И. Мечникова.Выставка «Эстетическая медицина» в 2017 году также пройдет в рамках Петербургского международного форума здоровья, что делает ее привлекательной для специалистов всех направлений медицины. Форум направлен на создание на Северо-Западе России главной презентационной площадки инновационных решений для развития эффективной системы здравоохранения и повышения качества жизни. ПМФЗ пройдет при поддержке Министерства здравоохранения РФ, Министерства промышленности и торговли РФ, ФАНО России, Комитета по промышленной политике и инновациям Санкт-Петербурга, Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга, профильных союзов, ассоциаций и кластеров.Ключевые слова: анонс









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