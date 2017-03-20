С 11 по 13 октября 2017 года состоится 5-я Международная выставка «Фармация» Дата: 11-13 октября 2017

Место проведения: Санкт-Петербург, КВЦ «ЭКСПОФОРУМ»

Форма онлайн-заявки на участие



Международная выставка «Фармация» – это единственная B2B-выставка лекарственных препаратов, пищевых и биологически активных добавок на Северо-Западе России.



Участники выставки – производители и дистрибьюторы:



• Лекарственных препаратов

• Биологически активных добавок и витаминно-минеральных комплексов

• Фармацевтических ингредиентов и ферментных препаратов

• Диетических продуктов



Посетители выставки: представители аптечных и медицинских учреждений, а также компаний-дистрибьюторов лекарственных препаратов, пищевых и биологически активных добавок, заинтересованные в поиске поставщиков фармацевтической продукции.



Цифры и факты выставки 2016 года:



• 65% участников нашли новых клиентов / партнеров

• 70% участников изучили спрос на новый продукт / услугу

• 75% участников планируют принять участие в выставке 2017 года

• 60% участников повысили узнаваемость бренда продукции

• 90% посетителей обладают полномочиями для принятия решений о закупках или влияют на них



Ежегодно в рамках выставки проходит конференция «Актуальные вопросы фармации».

Конференция проходит при официальной поддержке Фармацевтической Ассоциации Санкт-Петербурга и Северо-Запада России.



Выставка «Фармация» в 2017 году также пройдет в рамках Петербургского международного форума здоровья, что обеспечит полное погружение в профессиональную атмосферу. Официальную поддержку форуму окажет Министерство здравоохранения РФ, Министерство промышленности и торговли РФ, ФАНО России, Комитет по промышленной политике и инновациям Санкт-Петербурга, Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга, профильные союзы, ассоциации и кластеры.



Официальный сайт мероприятия



Ключевые слова: Дата: 11-13 октября 2017Место проведения: Санкт-Петербург, КВЦ «ЭКСПОФОРУМ»Международная выставка «Фармация» – это единственная B2B-выставка лекарственных препаратов, пищевых и биологически активных добавок на Северо-Западе России.Участники выставки – производители и дистрибьюторы:• Лекарственных препаратов• Биологически активных добавок и витаминно-минеральных комплексов• Фармацевтических ингредиентов и ферментных препаратов• Диетических продуктовПосетители выставки: представители аптечных и медицинских учреждений, а также компаний-дистрибьюторов лекарственных препаратов, пищевых и биологически активных добавок, заинтересованные в поиске поставщиков фармацевтической продукции.Цифры и факты выставки 2016 года:• 65% участников нашли новых клиентов / партнеров• 70% участников изучили спрос на новый продукт / услугу• 75% участников планируют принять участие в выставке 2017 года• 60% участников повысили узнаваемость бренда продукции• 90% посетителей обладают полномочиями для принятия решений о закупках или влияют на нихЕжегодно в рамках выставки проходит конференция «Актуальные вопросы фармации».Конференция проходит при официальной поддержке Фармацевтической Ассоциации Санкт-Петербурга и Северо-Запада России.Выставка «Фармация» в 2017 году также пройдет в рамках Петербургского международного форума здоровья, что обеспечит полное погружение в профессиональную атмосферу. Официальную поддержку форуму окажет Министерство здравоохранения РФ, Министерство промышленности и торговли РФ, ФАНО России, Комитет по промышленной политике и инновациям Санкт-Петербурга, Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга, профильные союзы, ассоциации и кластеры.Ключевые слова: анонс









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