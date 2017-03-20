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 Главная / Новости медицины и фармации

28.06.2017 17:22

С 11 по 13 октября 2017 года состоится 5-я Международная выставка «Фармация»

Дата: 11-13 октября 2017
Место проведения: Санкт-Петербург, КВЦ «ЭКСПОФОРУМ»
Форма онлайн-заявки на участие

Международная выставка «Фармация» – это единственная B2B-выставка лекарственных препаратов, пищевых и биологически активных добавок на Северо-Западе России.

Участники выставки – производители и дистрибьюторы:

• Лекарственных препаратов
• Биологически активных добавок и витаминно-минеральных комплексов
• Фармацевтических ингредиентов и ферментных препаратов
• Диетических продуктов

Посетители выставки: представители аптечных и медицинских учреждений, а также компаний-дистрибьюторов лекарственных препаратов, пищевых и биологически активных добавок, заинтересованные в поиске поставщиков фармацевтической продукции.

Цифры и факты выставки 2016 года:

• 65% участников нашли новых клиентов / партнеров
• 70% участников изучили спрос на новый продукт / услугу
• 75% участников планируют принять участие в выставке 2017 года
• 60% участников повысили узнаваемость бренда продукции
• 90% посетителей обладают полномочиями для принятия решений о закупках или влияют на них

Ежегодно в рамках выставки проходит конференция «Актуальные вопросы фармации».
Конференция проходит при официальной поддержке Фармацевтической Ассоциации Санкт-Петербурга и Северо-Запада России.

Выставка «Фармация» в 2017 году также пройдет в рамках Петербургского международного форума здоровья, что обеспечит полное погружение в профессиональную атмосферу. Официальную поддержку форуму окажет Министерство здравоохранения РФ, Министерство промышленности и торговли РФ, ФАНО России, Комитет по промышленной политике и инновациям Санкт-Петербурга, Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга, профильные союзы, ассоциации и кластеры.

Официальный сайт мероприятия

Ключевые слова: анонс


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