Новости медицины портала Remedium.ru - самая актуальная информация о рынке лекарств и медицинского обеспечения

Вход на сайт

Авторизоваться
Логин:
Пароль:
Регистрация
Забыли свой пароль?


Вакансии фармкомпанийВакансии

20.03.2017

"Косметик Систем" - Помощница в мед.центр

07.03.2017

АОК "Торговый дом Аллерген" - Специалист по регистрации лекарственных средств и медицинских изделий

21.02.2017

"Лучший персонал" - Специалист по валидации

Все вакансии




Реклама


 Главная / Новости медицины и фармации

28.06.2017 16:57

В 2016 году было проведено более 350 тыс. тендеров по закупке лекарств

Государственными учреждениями здравоохранения в 2016 г. было объявлено 357 464 тендера (+7,35% к показателю 2015 г.), из них 85%, были завершенными. В стоимостном выражении рынок госзакупок лекарственных средств составил 365 579 млн руб., что почти на 29 000 млн рублей превысило показатель 2015 г.

Общая структура статусов торгов в 2016 г. оставалась стабильной. Объем государственных закупок лекарственных средств в денежном выражении составил 406 775 млн руб. по объявленной цене, а по цене победителя — 365 579 млн руб., то есть экономия бюджетных средств в 2016 г. составила 41 196 млн руб., или 10,1%, что на 1,2% выше показателя предыдущего года.

Заказчиками для закупочной деятельности в 2016 г. использовались традиционные формы торгов: открытый аукцион в электронной форме, закупки у единственного поставщика, закупки по ФЗ-223, включая их электронные виды, и др. Доля торгов в форме открытого аукциона осталась на прежнем уровне: в 2015 г. она составляла 85,05%, а в 2016 г. — 85,50%.

Анализ показал, что в 2016 г. доля торгов, на которые был допущен только один участник, продолжала расти: в сравнении с предшествующим годом этот показатель увеличились на 6% в стоимостном и на 1% в количественном выражении.

В рейтинге поставщиков 2016 г. лидирующие позиции заняли те же три компании, что и в 2015 г.: 1-е место стабильно закрепилось за АО «Р-Фарм», на втором находилось ПАО «Фармстандарт», на третьем — ПАО «Фармимэкс». Однако в стоимостном выражении доля АО «Р-Фарм» снизилась на 8,5%, а ПАО «Фармимэкс» — на 19%, в то же время доля ПАО «Фармстандарт» выросла на 33%.

В рейтинге заказчиков лидирует Министерство здравоохранения с объемом закупок 52 374,2 млн руб., его доля в общем объеме торгов в стоимостном выражении выросла на 14,33%. На 2-м и 3-м местах — ГКУ г. Москвы «Агентство по закупкам (контрактная служба) Департамента здравоохранения г. Москвы» и Департамент здравоохранения г. Москвы с объемами закупок 26 951,1 млн руб. и 20 736,0 млн руб. соответственно. С 3-го на 4-е место в 2016 г. переместились «Множественные заказчики» (совместные закупки) с объемом закупок 10 839,6 млн руб.

Лидирующую позицию в рейтинге федеральных округов традиционно занимает Центральный ФО, на долю которого в 2016 г. приходилось почти 48% общего объема заключенных контрактов, что выше показателя 2015 г. На 23,45%. На 2-м — Приволжский ФО, доля которого составила 10,59%, и это говорит о ее снижении на 14,52%. Значительно упали объемы закупок и в Уральском ФО — на 13,4%. В Северо-Западном ФО, напротив, закупки увеличились на 11,38%.

Ключевые слова: аналитика Remedium, тендер, итоги 2016 года


Последние новости

28.06.2017 16:57

В 2016 году было проведено более 350 тыс. тендеров по закупке лекарств

Государственными учреждениями здравоохранения в 2016 г. было объявлено 357 464 тендера (+7,35% к показателю 2015 г.), из них 85%, были завершенными. Анализ показал, что в 2016 г. доля торгов, на которые был допущен только один участник, продолжала расти.

28.06.2017 15:26

Sanofi и Regeneron зарегистрировали в ЕС препарат для лечения ревматоидного артрита

В ЕС зарегистрирован сарилумаб, разработанный  Sanofi и Regeneron для терапии взрослых пациентов, страдающих среднетяжелым и тяжелым ревматоидным артритом. Сарилумаб является человеческим моноклональным антителом, специфичным к рецептору интерлейкина-6.

28.06.2017 14:48

Растет заинтересованность российских фармкомпаний в господдержке

Число фармкомпаний, для которых важна государственная поддержка в виде субсидий и преференций, выросла с 31% в 2016 г. до 55% в 2017 году, свидетельствуют данные Deloitte. Эксперты отмечают, что преференции нужны фармкомпаниям для обеспечения и ускорения окупаемости инвестиций.

28.06.2017 13:34

Пластыри с микроиглами могут стать альтернативой инъекционной вакцине против гриппа

Новая технология позволит повысить доступность вакцинации против гриппа, так как не нуждается в хранении в холодильнике и в отличие от инъекционных вакцин не требует соблюдения соответствующих требований при удалении отходов (шприцы, иглы).

28.06.2017 12:16

Первый CETP-ингибитор продемонстрировал эффективность в рамках КИ

Компания MSD сообщила об успешном завершении КИ анацетрапиба, гиполипидемического препарата из класса CETP-ингибиторов, позволяющего снизить риск тяжелых осложнений сердечно-сосудистых заболеваний. Ранее попытки Pfizer, Eli Lilly и  Roche вывести на рынок CETP-ингибитор провалились из-за невозможности доказать эффективность терапии.

Мероприятия

     2017
Пред. год | След. год →

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2


Подписка

ONLINE

Реклама



Для смартфона


Яндекс цитирования Яндекс.Метрика

При цитировании и использовании материалов, опубликованных на страницах сайта www.remedium.ru прямая, активная, нескриптовая, не закрытая от индексации, не запрещенная для следования работа ссылка на источник обязательна.
Использование авторского материала возможно только с разрешения редакци!

Дизайн сайта @pixeljacks