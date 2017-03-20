В 2016 году было проведено более 350 тыс. тендеров по закупке лекарств Государственными учреждениями здравоохранения в 2016 г. было объявлено 357 464 тендера (+7,35% к показателю 2015 г.), из них 85%, были завершенными. В стоимостном выражении рынок госзакупок лекарственных средств составил 365 579 млн руб., что почти на 29 000 млн рублей превысило показатель 2015 г.



Общая структура статусов торгов в 2016 г. оставалась стабильной. Объем государственных закупок лекарственных средств в денежном выражении составил 406 775 млн руб. по объявленной цене, а по цене победителя — 365 579 млн руб., то есть экономия бюджетных средств в 2016 г. составила 41 196 млн руб., или 10,1%, что на 1,2% выше показателя предыдущего года.



Заказчиками для закупочной деятельности в 2016 г. использовались традиционные формы торгов: открытый аукцион в электронной форме, закупки у единственного поставщика, закупки по ФЗ-223, включая их электронные виды, и др. Доля торгов в форме открытого аукциона осталась на прежнем уровне: в 2015 г. она составляла 85,05%, а в 2016 г. — 85,50%.



Анализ показал, что в 2016 г. доля торгов, на которые был допущен только один участник, продолжала расти: в сравнении с предшествующим годом этот показатель увеличились на 6% в стоимостном и на 1% в количественном выражении.



В рейтинге поставщиков 2016 г. лидирующие позиции заняли те же три компании, что и в 2015 г.: 1-е место стабильно закрепилось за АО «Р-Фарм», на втором находилось ПАО «Фармстандарт», на третьем — ПАО «Фармимэкс». Однако в стоимостном выражении доля АО «Р-Фарм» снизилась на 8,5%, а ПАО «Фармимэкс» — на 19%, в то же время доля ПАО «Фармстандарт» выросла на 33%.



В рейтинге заказчиков лидирует Министерство здравоохранения с объемом закупок 52 374,2 млн руб., его доля в общем объеме торгов в стоимостном выражении выросла на 14,33%. На 2-м и 3-м местах — ГКУ г. Москвы «Агентство по закупкам (контрактная служба) Департамента здравоохранения г. Москвы» и Департамент здравоохранения г. Москвы с объемами закупок 26 951,1 млн руб. и 20 736,0 млн руб. соответственно. С 3-го на 4-е место в 2016 г. переместились «Множественные заказчики» (совместные закупки) с объемом закупок 10 839,6 млн руб.



Лидирующую позицию в рейтинге федеральных округов традиционно занимает Центральный ФО, на долю которого в 2016 г. приходилось почти 48% общего объема заключенных контрактов, что выше показателя 2015 г. На 23,45%. На 2-м — Приволжский ФО, доля которого составила 10,59%, и это говорит о ее снижении на 14,52%. Значительно упали объемы закупок и в Уральском ФО — на 13,4%. В Северо-Западном ФО, напротив, закупки увеличились на 11,38%.



Ключевые слова: тендер, итоги 2016 года Государственными учреждениями здравоохранения в 2016 г. было объявлено 357 464 тендера (+7,35% к показателю 2015 г.), из них 85%, были завершенными. В стоимостном выражении рынок госзакупок лекарственных средств составил 365 579 млн руб., что почти на 29 000 млн рублей превысило показатель 2015 г.Общая структура статусов торгов в 2016 г. оставалась стабильной. Объем государственных закупок лекарственных средств в денежном выражении составил 406 775 млн руб. по объявленной цене, а по цене победителя — 365 579 млн руб., то есть экономия бюджетных средств в 2016 г. составила 41 196 млн руб., или 10,1%, что на 1,2% выше показателя предыдущего года.Заказчиками для закупочной деятельности в 2016 г. использовались традиционные формы торгов: открытый аукцион в электронной форме, закупки у единственного поставщика, закупки по ФЗ-223, включая их электронные виды, и др. Доля торгов в форме открытого аукциона осталась на прежнем уровне: в 2015 г. она составляла 85,05%, а в 2016 г. — 85,50%.Анализ показал, что в 2016 г. доля торгов, на которые был допущен только один участник, продолжала расти: в сравнении с предшествующим годом этот показатель увеличились на 6% в стоимостном и на 1% в количественном выражении.В рейтинге поставщиков 2016 г. лидирующие позиции заняли те же три компании, что и в 2015 г.: 1-е место стабильно закрепилось за АО «Р-Фарм», на втором находилось ПАО «Фармстандарт», на третьем — ПАО «Фармимэкс». Однако в стоимостном выражении доля АО «Р-Фарм» снизилась на 8,5%, а ПАО «Фармимэкс» — на 19%, в то же время доля ПАО «Фармстандарт» выросла на 33%.В рейтинге заказчиков лидирует Министерство здравоохранения с объемом закупок 52 374,2 млн руб., его доля в общем объеме торгов в стоимостном выражении выросла на 14,33%. На 2-м и 3-м местах — ГКУ г. Москвы «Агентство по закупкам (контрактная служба) Департамента здравоохранения г. Москвы» и Департамент здравоохранения г. Москвы с объемами закупок 26 951,1 млн руб. и 20 736,0 млн руб. соответственно. С 3-го на 4-е место в 2016 г. переместились «Множественные заказчики» (совместные закупки) с объемом закупок 10 839,6 млн руб.Лидирующую позицию в рейтинге федеральных округов традиционно занимает Центральный ФО, на долю которого в 2016 г. приходилось почти 48% общего объема заключенных контрактов, что выше показателя 2015 г. На 23,45%. На 2-м — Приволжский ФО, доля которого составила 10,59%, и это говорит о ее снижении на 14,52%. Значительно упали объемы закупок и в Уральском ФО — на 13,4%. В Северо-Западном ФО, напротив, закупки увеличились на 11,38%.Ключевые слова: аналитика Remedium









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В 2016 году было проведено более 350 тыс. тендеров по закупке лекарств Государственными учреждениями здравоохранения в 2016 г. было объявлено 357 464 тендера (+7,35% к показателю 2015 г.), из них 85%, были завершенными. Анализ показал, что в 2016 г. доля торгов, на которые был допущен только один участник, продолжала расти.

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