Главная / Новости медицины и фармации В Санкт-Петербурге состоялся III Международный онкологический Форум «Белые ночи» С 23 по 25 июня в Санкт-Петербурге прошел III Петербургский онкологический Форум «Белые ночи». В работе Форума, который носил междисциплинарный характер, приняли участие лучшие специалисты-онкологи как из России, так и из-за рубежа, а также представители других медицинских специальностей и ученые. Всего мероприятие посетило 3655 человек из 200 российских городов и 40 стран мира.



Фатальность онкологических заболеваний, ежегодно уносящих миллионы жизней, является одним из ключевых вызовов современной мировой медицине.



Пациенты со всего земного шара ждут своевременной, качественной медицинской помощи и конкретных грамотных действий врачей. И сейчас специалисты делают очень многое, чтобы изменить ситуацию к лучшему, разработать и внедрить инновационные технологии и снизить показатели смертности.



Эти и другие задачи решали ведущие специалисты в рамках Форума «Белые ночи». Директор НИИ онкологии имени Н.Н. Петрова Алексей Михайлович Беляев, говоря о значимости мероприятия для российского здравоохранения, подчеркнул важность события не только для медицинского сообщества, но и для пациентов:



«Форум - это попытка показать всем, что мы можем. Это будет полезно для всех: для врачей, которые приехали учиться и для пациентов, для лечения которых они применят полученные знания. Так будут спасены чьи-то жизни. Во многих регионах всё ещё лечат по старинке, просто не знают возможностей онкологии сегодняшнего дня. Врачи-онкологи должны знать новые технологии, знать показания, при которых они могут применяться, и знать, куда можно направить сложного пациента. Для этого приехали лучшие специалисты из Европы, Азии и Америки».



Приветствуя участников в рамках торжественной церемонии открытия, Заместитель Министра здравоохранения РФ Сергей Александрович Краевой назвал Форум объединяющей площадкой для координации усилий врачей в области хирургии, химиотерапии и лучевой терапии, обратив внимание собравшихся на то, что эти направления в данный момент переживают новый виток своего развития:



«В хирургии открываются новые методы, отличающиеся не только низким уровнем травматичности, но высокой эффективностью. Химиотерапия, в свою очередь, является бурно развивающимся направлением – создаются таргетные препараты, используется персонализированный подход на основе исследований. Отдельным направлением медицинской науки становится создание противоопухолевых вакцин. Готовится новая стратегия развития традиционных ядерных технологий».



Член Федерального собрания РФ Василий Николаевич Иконников огласил приветствие Председателя Совета Федерации Федерального собрания РФ Валентины Ивановны Матвиенко, в котором она пожелала участникам успехов и плодотворной работы, а также обозначила роль мероприятия в контексте развития российской медицины:



«Форум – это особая площадка, на которой рассматриваются вопросы эпидемиологии, скрининга и профилактики опасного недуга, а также обсуждаются новейшие лекарственные препараты и методики лечения. Уверена, что принятые на Форуме решения и рекомендации будут иметь большое практическое значение для современной науки и системы здравоохранения в целом».



Главный онколог РФ, Директор Российского онкологического научного центра имени Н.Н. Блохина Михаил Иванович Давыдов подчеркнул тот факт, что сейчас Форум, образовавшийся из Конференции по диагностике и лечению рака молочной железы, всего за несколько лет превратился в большое научно-практическое событие:



«На самом деле, этот Форум прошел за короткое время довольно большой путь. И сегодня он является мультидисциплинарным мероприятием с международным участием, причем его уровень повышается с каждым годом. А самое главное, что в его структуре есть теоретическая часть, есть практическая часть, есть мастер-классы, которые проводят выдающиеся специалисты своих направлений».



Также с обращениями к участникам форума во время торжественного открытия выступили: Заместитель председателя Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга Яна Станиславовна Кабушка и зарубежные гости - директор Онкологического центра Йонсей (Сеул, Южная Корея) профессор Сун Хун Нох (Sung Hoon Noh) и председатель Научного комитета Европейской школы онкологии ESO (Беллинцона, Швейцария) профессор Франко Кавалли (Franco Cavalli).



Научная программа Форума отличалась большим разнообразием: за три дня работы было представлено более 55 тематических направлений, касающихся онкологической патологии у взрослых и детей. В ней приняли участие около 90 зарубежных экспертов, среди которых европейские, азиатские и американские специалисты.



Всего же было зачитано 740 докладов, а общее количество участников составило 3655 человек. Форум стал местом, на котором успешно были реализованы различные форматы проведения профессиональных мероприятий: это и традиционные секционные заседания, и любимые многими участниками семинары, и мастер-классы, а также интерактивные, нацеленные на практику прекурсы и прямые трансляции из операционных.



Специалисты и дальше будут обсуждать актуальные вопросы онкологии, разрабатывать технологии для лечения больных, совершенствовать методы оказания медицинской помощи, но именно такие мероприятия, как III Петербургский онкологический Форум позволяют врачам ускорить внедрение в повседневную клиническую практику новых научных достижений, следовательно, спасти миллионы жизней.



Ключевые слова: Белые ночи Фатальность онкологических заболеваний, ежегодно уносящих миллионы жизней, является одним из ключевых вызовов современной мировой медицине.Пациенты со всего земного шара ждут своевременной, качественной медицинской помощи и конкретных грамотных действий врачей. И сейчас специалисты делают очень многое, чтобы изменить ситуацию к лучшему, разработать и внедрить инновационные технологии и снизить показатели смертности.Эти и другие задачи решали ведущие специалисты в рамках Форума «Белые ночи». Директор НИИ онкологии имени Н.Н. Петрова Алексей Михайлович Беляев, говоря о значимости мероприятия для российского здравоохранения, подчеркнул важность события не только для медицинского сообщества, но и для пациентов:Приветствуя участников в рамках торжественной церемонии открытия, Заместитель Министра здравоохранения РФ Сергей Александрович Краевой назвал Форум объединяющей площадкой для координации усилий врачей в области хирургии, химиотерапии и лучевой терапии, обратив внимание собравшихся на то, что эти направления в данный момент переживают новый виток своего развития:Член Федерального собрания РФ Василий Николаевич Иконников огласил приветствие Председателя Совета Федерации Федерального собрания РФ Валентины Ивановны Матвиенко, в котором она пожелала участникам успехов и плодотворной работы, а также обозначила роль мероприятия в контексте развития российской медицины:Главный онколог РФ, Директор Российского онкологического научного центра имени Н.Н. Блохина Михаил Иванович Давыдов подчеркнул тот факт, что сейчас Форум, образовавшийся из Конференции по диагностике и лечению рака молочной железы, всего за несколько лет превратился в большое научно-практическое событие:Также с обращениями к участникам форума во время торжественного открытия выступили: Заместитель председателя Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга Яна Станиславовна Кабушка и зарубежные гости - директор Онкологического центра Йонсей (Сеул, Южная Корея) профессор Сун Хун Нох (Sung Hoon Noh) и председатель Научного комитета Европейской школы онкологии ESO (Беллинцона, Швейцария) профессор Франко Кавалли (Franco Cavalli).Научная программа Форума отличалась большим разнообразием: за три дня работы было представлено более 55 тематических направлений, касающихся онкологической патологии у взрослых и детей. В ней приняли участие около 90 зарубежных экспертов, среди которых европейские, азиатские и американские специалисты.Всего же было зачитано 740 докладов, а общее количество участников составило 3655 человек. Форум стал местом, на котором успешно были реализованы различные форматы проведения профессиональных мероприятий: это и традиционные секционные заседания, и любимые многими участниками семинары, и мастер-классы, а также интерактивные, нацеленные на практику прекурсы и прямые трансляции из операционных.Специалисты и дальше будут обсуждать актуальные вопросы онкологии, разрабатывать технологии для лечения больных, совершенствовать методы оказания медицинской помощи, но именно такие мероприятия, как III Петербургский онкологический Форум позволяют врачам ускорить внедрение в повседневную клиническую практику новых научных достижений, следовательно, спасти миллионы жизней.Ключевые слова: пост-релиз



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