Sanofi и Regeneron зарегистрировали в ЕС препарат для лечения ревматоидного артрита Европейские контрольные органы выдали регистрационное удостоверение сарилумабу (sarilumab), предназначенному для лечения взрослых пациентов, страдающих среднетяжелым и тяжелым ревматоидным артритом. Права на лекарственный препарат, зарегистрированный под торговым наименованием Кевзара (Kevzara) принадлежат компаниям Sanofi и Regeneron, пишет



Сарилумаб является человеческим моноклональным антителом, специфичным к рецептору интерлейкина-6, который подавляет воспалительные процессы при ревматоидном артрите. Лекарственное средство может назначаться в комбинации с метотрексатом пациентам, с непереносимостью или недостаточным ответом на лечение препаратами, модифицирующими течение заболевания.



Решение регуляторов было принято после изучения результатов семи клинических исследований фазы III, прошедших при участии 3,3 тыс. взрослых пациентов: через 24 недели терапии улучшение состояния на 20% было отмечено у 61% пациентов, получавших 200 мг сарилумаба (в плацебо-группе – 34%).



Ключевые слова: Regeneron, ревматоидный артрит Европейские контрольные органы выдали регистрационное удостоверение сарилумабу (sarilumab), предназначенному для лечения взрослых пациентов, страдающих среднетяжелым и тяжелым ревматоидным артритом. Права на лекарственный препарат, зарегистрированный под торговым наименованием Кевзара (Kevzara) принадлежат компаниям Sanofi и Regeneron, пишет PharmaTimes Сарилумаб является человеческим моноклональным антителом, специфичным к рецептору интерлейкина-6, который подавляет воспалительные процессы при ревматоидном артрите. Лекарственное средство может назначаться в комбинации с метотрексатом пациентам, с непереносимостью или недостаточным ответом на лечение препаратами, модифицирующими течение заболевания.Решение регуляторов было принято после изучения результатов семи клинических исследований фазы III, прошедших при участии 3,3 тыс. взрослых пациентов: через 24 недели терапии улучшение состояния на 20% было отмечено у 61% пациентов, получавших 200 мг сарилумаба (в плацебо-группе – 34%).Ключевые слова: Sanofi









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Sanofi и Regeneron зарегистрировали в ЕС препарат для лечения ревматоидного артрита В ЕС зарегистрирован сарилумаб, разработанный Sanofi и Regeneron для терапии взрослых пациентов, страдающих среднетяжелым и тяжелым ревматоидным артритом. Сарилумаб является человеческим моноклональным антителом, специфичным к рецептору интерлейкина-6.

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