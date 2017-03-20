Растет заинтересованность российских фармкомпаний в господдержке Число фармкомпаний, для которых важна государственная поддержка в виде субсидий и преференций, выросла с 31% в 2016 г. до 55% в 2017 году, свидетельствуют данные Deloitte, опубликованные в отчете «Тенденции фармацевтического рынка в России – 2017». В опросе Deloitte участвовали представители 58 как российских, так и иностранных фармкомпаний, а также дистрибуторов,



В Deloitte пояснили, что преференции нужны фармкомпаниям для обеспечения и ускорения окупаемости инвестиций: мультинациональным компаниям доступны огромные ресурсы – финансирование под низкий процент, долгосрочная окупаемость и т. д., у российских компаний такого запаса прочности нет.



Президент «Нанолека» Владимир Христенко согласен, что субсидии и преференции дают возможность российским компаниям быстрее выводить препараты на рынок, модернизировать производство, заниматься разработками. Без господдержки фармкомпании смогли бы заниматься одновременно 1-2 проектами.



Однако консолидированные расходы на лекарственное обеспечение падают. Сокращение расходов может негативно сказаться на будущем развитии отрасли – бизнес будет работать только на производство, не имея возможности вкладывать в исследования и разработки, повышение квалификации специалистов и прочие социальные программы.



Ключевые слова: импортозамещение Число фармкомпаний, для которых важна государственная поддержка в виде субсидий и преференций, выросла с 31% в 2016 г. до 55% в 2017 году, свидетельствуют данные Deloitte, опубликованные в отчете «Тенденции фармацевтического рынка в России – 2017». В опросе Deloitte участвовали представители 58 как российских, так и иностранных фармкомпаний, а также дистрибуторов, пишут «Ведомости» В Deloitte пояснили, что преференции нужны фармкомпаниям для обеспечения и ускорения окупаемости инвестиций: мультинациональным компаниям доступны огромные ресурсы – финансирование под низкий процент, долгосрочная окупаемость и т. д., у российских компаний такого запаса прочности нет.Президент «Нанолека» Владимир Христенко согласен, что субсидии и преференции дают возможность российским компаниям быстрее выводить препараты на рынок, модернизировать производство, заниматься разработками. Без господдержки фармкомпании смогли бы заниматься одновременно 1-2 проектами.Однако консолидированные расходы на лекарственное обеспечение падают. Сокращение расходов может негативно сказаться на будущем развитии отрасли – бизнес будет работать только на производство, не имея возможности вкладывать в исследования и разработки, повышение квалификации специалистов и прочие социальные программы.Ключевые слова: господдержка









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