Сосудистые хирурги обсудили практику применения генной терапии в лечении ишемии

28.06.2017 14:07
|Новости медицины портала Remedium.ru - самая актуальная информация о рынке лекарств и медицинского обеспечения
|
Вход на сайт
Вакансии
20.03.2017
"Косметик Систем" - Помощница в мед.центр
07.03.2017
АОК "Торговый дом Аллерген" - Специалист по регистрации лекарственных средств и медицинских изделий
21.02.2017
"Лучший персонал" - Специалист по валидации
Реклама
|
Главная / Новости медицины и фармации
28.06.2017 14:07
Сосудистые хирурги обсудили практику применения генной терапии в лечении ишемииС 22 по 24 июня 2017 года в Сочи проходила XXIII Международная конференция «Отдаленные результаты и инновации в сосудистой хирургии».
В конференции приняло участие более 800 ангиологов и сосудистых хирургов. В рамках программы было заслушано 179 докладов, состоялось 9 симпозиумов, а также 3 прямых трансляции из операционных.
На открытии конференции, президент Российского общества ангиологов и сосудистых хирургов, академик РАН, А.В. Покровский отметил, что «В 2016 году в РФ было проведено 135 089 сосудистых операций. В стране насчитывается 184 сосудистых отделения и 315 отделений рентгенэндоваскулярной диагностики и лечения. При этом сосудистая хирургия сегодня переживает сложное время, что во многом связано с бурным развитием различных видов эндоваскулярных вмешательств. Пока преимущество остается за открытыми операциями. Тем не менее, крайне важно, чтобы эндоваскулярные операции стали неотъемлемой частью сосудистой хирургии, и практикующие специалисты хорошо ориентировались в новейших методах лечения пациентов».
В течение трех дней работы конференции, практически на каждой сессии, специалисты уделили много внимания обсуждению тактики проведения и отдаленным результатам эндоваскулярных вмешательств, говорили о сочетании открытых и закрытых хирургических операций в терапии различных патологий сосудов.
Отдельное заседание конференции было посвящено результатам консервативного лечения сосудистых больных, терапевтическому ангиогенезу (лечебный рост сосудов), а также возможностям совместного использования оперативного лечения и генной терапии.
Специалисты различных сосудистых центров РФ представили доклады о своем опыте применения российского инновационного геннотерапевтического препарата Неоваскулген в лечении ишемии нижних конечностей. Разработанный в Институте Стволовых Клеток Человека, «первый в классе» препарат представляет собой плазмидную ДНК, несущую человеческий ген VEGF 165, кодирующий синтез фактора роста эндотелия сосудов, и стимулирующий лечебный рост сосудов. После проведения клинических исследований, получения РУ и апробаций, с 2012 года Неоваскулген успешно применяется в практическом здравоохранении. Пролечено уже более 1500 пациентов. В 2016 году препарат был включен в перечень ЖНВЛП.
Хроническая ишемия нижних конечностей – тяжелое социально-значимое заболевание, обусловленное клиническими проявлениями атеросклеротического поражения сосудов ног (сужение просвета сосудов и уменьшение их проходимости). В РФ ишемией нижних конечностей страдает около 5 млн человек. Ежегодно заболевание диагностируется у 316 000 пациентов. А критическая форма ишемии - острое состояние с угрозой для жизни пациента - диагностируется у 145 000 пациентов в год. В результате ежегодно проводится до 40 000 ампутаций нижних конечностей по причине хронической и критической ишемии.
По данным клинических исследований и 5 летних наблюдений за пролеченными пациентами, Неоваскулген увеличивает в ишемизированных тканях количество проходимых капилляров, улучшает кровоснабжение, в зависимости от стадии заболевания до 700% увеличивает основной клинический показатель - дистанцию безболевой ходьбы. А также в 7 раз снижает риск ампутации у неоперабельных пациентов.
Большой интерес участников конференции вызвал доклад профессора РАН М.Р. Кузнецова - «Динамика морфологических изменений в мышцах нижних конечностей при лечении геннотерапевтическим препаратом». Гистологические исследования показали, что генная терапия способствует положительным морфологическим изменениям в мускулатуре ног, увеличивает плотность капиллярного русла и структурность мышечных волокон. Причем наибольшая положительная динамика отмечается при более легких степенях ишемии и в меньшей степени – при критической ишемии. Докладчик отметил, что в лечении ишемии нижних конечностей применять препарат Неоваскулген необходимо как можно раньше.
Сосудистый хирург Е.П. Кривощеков (Самара) представил доклад об использовании терапевтического ангиогенеза в лечении ишемии нижних конечностей в сочетании с оперативным лечением. Первичная эффективность препарата в группе исследованных пациентов (34 человека) составила более 90%, побочных эффектов не зарегистрировано. Докладчик отметил, что использование Неоваскулгена после оперативного лечения расширяет возможности сохранности конечности пациента.
Сосудистый хирург В.А. Луценко (Кемерово) рассказал о положительных результатах использования генно-инженерных технологий в лечении синдрома диабетической стопы.
Важно отметить, что в 2017-2018 гг на базе ведущих клинических центров пройдут клинические исследования по применению генной терапии в лечении синдрома диабетической стопы.
Подводя итоги заседания, посвященного терапевтическому ангиогенезу, профессор, академик РАН А.В. Гавриленко отметил, что «на сегодняшний день эффективность генно-инженерных комплексов в лечении сосудистых заболеваний доказана, и не подвергается ни малейшему сомнению. Исследования в области генно-инженерной деятельности признаны одними из приоритетных направлений отечественной фундаментальной науки. В настоящее время, согласно поручению Правительства РФ, Российская Академия Наук занимается подготовкой прогноза научно-технического развития генно-инженерной деятельности до 2030 года, с предложениями по корректировке государственной политики в данной сфере. Если проблема пошла на государственный уровень - это говорит о ее важности и открывает широкие возможности развитию данного направления в нашей стране».
Пресс-релиз: ИСКЧ
Последние новости