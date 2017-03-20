Пластыри с микроиглами могут стать альтернативой инъекционной вакцине против гриппа

28.06.2017 13:34
|Новости медицины портала Remedium.ru - самая актуальная информация о рынке лекарств и медицинского обеспечения
|
Вход на сайт
Вакансии
20.03.2017
"Косметик Систем" - Помощница в мед.центр
07.03.2017
АОК "Торговый дом Аллерген" - Специалист по регистрации лекарственных средств и медицинских изделий
21.02.2017
"Лучший персонал" - Специалист по валидации
Реклама
|
Главная / Новости медицины и фармации
28.06.2017 13:34
Пластыри с микроиглами могут стать альтернативой инъекционной вакцине против гриппаУченые из Университета Эмори и Технологического института Джорджии продемонстрировали перспективность применения пластырей с микроиглами в расширении охвата вакцинацией против гриппа. Авторы работы, опубликованной в журнале The Lancet, отмечают, что технология безболезненной иммунизации обладает эффективностью, аналогичной инъекционным методам вакцинации, при этом экономически более выгодна, так как не требует хранения в холодильнике, а сделать прививку от гриппа с помощью нового пластыря сможет сам пациент.
Новая разработка представляет собой пластырь, на поверхности которого расположены 100 конические микроиглы из твердого полимерного материала, содержащего вакцину. При прижатии пластыря к коже иглы проникают в верхние слои кожного покрова и растворяются под действием интерстициальной жидкости, высвобождая вакцину.
В первой фазе клинических исследований приняли участие 100 здоровых добровольцев в возрасте 18-49 лет. Все участники были рандомизированы в 4 группы: вакцинация с использованием пластыря при участии медработника; самостоятельная вакцинация с использованием пластыря; внутримышечная инъекция вакцины; пластырь с плацебо.
Результаты испытания подтвердили безопасность инновационного метода. Гуморальный иммунный ответ в группе пластыря и инъекционного введения вакцины сохранялся у участников исследования в течение более 6 месяцев. Более 70% участников КИ заявили, что предпочли бы проходить вакцинацию с использованием пластыря с микроиглами, а не инъекционными или интраназальными вакцинами.
Авторы работы подчеркивают, что новая технология позволит повысить доступность вакцинации против гриппа, так как не нуждается в хранении в холодильнике и в отличие от инъекционных вакцин не требует соблюдения соответствующих требований при удалении отходов (шприцы, иглы). По словам ученым, люди смогут просто купить нужный пластырь с вакциной в магазине, самостоятельно прикрепить на руку, а через некоторое время снять его и выбросить. Можно будет даже отправить такой пластырь по почте.
Фото: purch.com
Ключевые слова: грипп, микроиглы, пластырь с микроиглами
Последние новости