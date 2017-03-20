Первый CETP-ингибитор продемонстрировал эффективность в рамках КИ

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Главная / Новости медицины и фармации
28.06.2017 12:16
Первый CETP-ингибитор продемонстрировал эффективность в рамках КИКомпания MSD представила результаты клинических исследований, согласно которым анацетрапиб (anacetrapib), гиполипидемический препарат из класса CETP-ингибиторов, позволил сократить вероятность тяжелых осложнений сердечно-сосудистых заболеваний. Раньше попытки Pfizer, Eli Lilly и Roche вывести на рынок CETP-ингибитор провалились из-за невозможности доказать эффективность терапии, пишет Forbes.
Детали исследования, в котором приняли участие 30 тыс. человек, будут представлены на международной конференции в августе. В компании отметили, что не уверены в достаточности позитивных результатов этих КИ для получения маркетингового разрешения на лекарственное средство. MSD намерена привлечь независимых экспертов для оценки собранных данных и перспектив регистрации анацетрапиба.
В 2015 году Eli Lilly объявила о прекращении клинических исследований эвацетрапиб (evacetrapib) из-за недостаточной эффективности ЛС. Также разработку CETP-ингибиторов прекратили Pfizer и Roche, хотя ранние исследования демонстрировали, что CETP-ингибиторы способны повышать уровень липопротеинов высокой плотности, при этом понижая содержание в крови липопротеинов низкой плотности.
Ключевые слова: MSD
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