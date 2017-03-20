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 Главная / Новости медицины и фармации

28.06.2017 11:01

Импорт лекарств в Россию превышает экспорт в 14 раз

Объемы импортируемой в Россию лекарственной продукции в 14 раз больше, чем объемы экспорта. Об этом говорится в отчете компании Deloitte «Тенденции фармацевтического рынка России — 2017», сообщает RNS.

Согласно данным отчета, объемы импорта лекарств в Россию в 2016 году составили 8,9 млрд долларов, объемы экспорта препаратов за аналогичный период составили 635 млн долларов. По данным Deloitte, почти 80% объема импорта приходится на страны Европы — в первую очередь на Германию и Францию.

«Основным экспортным рынком для российских лекарственных препаратов является постсоветское пространство (86% от общего объема экспорта)», — говорится в отчете. Отмечается, что в 2016 году реализация российских препаратов в рублях выросла на 18%, а импортных — только на 6%.

В среднем по итогам 2016 года отечественные препараты стоили дешевле импортных в 3,6 раза. «Средняя стоимость упаковки отечественного препарата составила 71 рубль, импортного — 253 рубля», — отмечают аналитики.

Ключевые слова: импорт, экспорт


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