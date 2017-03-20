Импорт лекарств в Россию превышает экспорт в 14 раз Объемы импортируемой в Россию лекарственной продукции в 14 раз больше, чем объемы экспорта. Об этом говорится в отчете компании Deloitte «Тенденции фармацевтического рынка России — 2017», сообщает



Согласно данным отчета, объемы импорта лекарств в Россию в 2016 году составили 8,9 млрд долларов, объемы экспорта препаратов за аналогичный период составили 635 млн долларов. По данным Deloitte, почти 80% объема импорта приходится на страны Европы — в первую очередь на Германию и Францию.



«Основным экспортным рынком для российских лекарственных препаратов является постсоветское пространство (86% от общего объема экспорта)», — говорится в отчете. Отмечается, что в 2016 году реализация российских препаратов в рублях выросла на 18%, а импортных — только на 6%.



В среднем по итогам 2016 года отечественные препараты стоили дешевле импортных в 3,6 раза. «Средняя стоимость упаковки отечественного препарата составила 71 рубль, импортного — 253 рубля», — отмечают аналитики.



Ключевые слова: экспорт Объемы импортируемой в Россию лекарственной продукции в 14 раз больше, чем объемы экспорта. Об этом говорится в отчете компании Deloitte «Тенденции фармацевтического рынка России — 2017», сообщает RNS Согласно данным отчета, объемы импорта лекарств в Россию в 2016 году составили 8,9 млрд долларов, объемы экспорта препаратов за аналогичный период составили 635 млн долларов. По данным Deloitte, почти 80% объема импорта приходится на страны Европы — в первую очередь на Германию и Францию.«Основным экспортным рынком для российских лекарственных препаратов является постсоветское пространство (86% от общего объема экспорта)», — говорится в отчете. Отмечается, что в 2016 году реализация российских препаратов в рублях выросла на 18%, а импортных — только на 6%.В среднем по итогам 2016 года отечественные препараты стоили дешевле импортных в 3,6 раза. «Средняя стоимость упаковки отечественного препарата составила 71 рубль, импортного — 253 рубля», — отмечают аналитики.Ключевые слова: импорт









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Импорт лекарств в Россию превышает экспорт в 14 раз По данным Deloitte, объемы импорта превышают объемы экспортируемой лекарственной продукции в 14 раз: в 2016 году импорт составил 8,9 млрд долларов, а экспорт препаратов за аналогичный период - 635 млн долларов.

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