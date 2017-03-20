Теперь и в России

По данным IMS на 2016 год, Рош является лидером на рынке средств самоконтроля сахарного диабета в России. Более 20 лет глюкометры и тест-полоски Акку-Чек представлены на российском рынке медицинских изделий. Высокий уровень доверия со стороны людей с сахарным диабетом был подтвержден в декабре 2015 года, когда бренд Акку-Чек стал победителем общенационального голосования «Марка №1 в России» в категории «Глюкометры».

Акку-Чек является товарным знаком Рош.

Рег. уд. № ФСЗ 2008/01305

Номер материала BGM-PWD-486 Version 1

Локализация производства в РФ — один из приоритетов развития современной фармацевтической отрасли, направленный на уменьшение доли импортных и, соответственно, увеличение доли отечественных лекарственных препаратов. Достижение этой цели позволит обеспечить россиян недорогими и качественными лекарственными препаратами. Правительство РФ в 2014 году утвердило государственную программу «Развитие фармацевтической и медицинской промышленности на 2013-2020 годы», в задачи которой входят формирование технологического, производственного и инновационного потенциала и создание отечественного производства мирового уровня. Особенно важны успехи в этой области для позиций аптечного ассортимента, имеющих отношение к социально значимым заболеваниям, например, сахарному диабету.В рамках Программы ООО «Рош Диабетес Кеа Рус», входящая в группу компаний Рош, локализовала производство упаковок тест-полосок Акку-Чек Перформа на базе расположенного в Санкт-Петербурге предприятия «Радуга Продакшн». Напомним, что тест-полоски Акку-Чек Перформа используются для систем контроля уровня глюкозы крови Акку-Чек Перформа, Акку-Чек Перформа Нано и Акку-Чек Перформа Комбо.Тест-полоски к глюкометрам — расходный материал, в котором постоянно нуждаются все больные сахарным диабетом. Недоступность тест-полосок, которая прежде всего может быть обусловлена их слишком высокой стоимостью для определенного круга потребителей, способствует потере контроля над диабетом, что может приводить к развитию острых и хронических осложнений заболевания и, как следствие, к резкому ухудшению его прогноза. В то же время локализация производства тест-полосок Акку-Чек Перформа позволит повысить доступность высококачественных средств самоконтроля для людей с сахарным диабетом и льготных категорий граждан, а значит, в конечном счете снизить бремя заболевания.