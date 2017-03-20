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 Главная / Новости медицины и фармации

27.06.2017 17:31

Аптечные продажи выросли в 2017 году на 11,5%

За первые пять месяцев 2017 года граждане приобрели на 11,5% больше упаковок лекарственных препаратов, а аптеки выручили на 15% больше в стоимостном эквиваленте, пишут «Известия» со ссылкой на данные агентства DSM Group.

Согласно опубликованным данным, если за этот период в 2016 году было продано 1,727 млрд упаковок, то в текущем году — уже 1,946 млрд пачек медикаментов. Выручка аптек в 2017-м году увеличилась на 15% и составила 366,3 млрд рублей. В прошлом году за этот же период фармацевты получили 316,5 млрд рублей.

Гендиректор DSM Group Сергей Шуляк объясняет рост спроса на аптечную продукцию тем, что за последний год значительно выросла покупательная способность населения. «Прежде всего рост связан с тем, что непростые для россиян годы кризиса закончились. Если предыдущие несколько лет люди в случае болезни старались пользоваться народными методами (например, медом или лимоном), то сейчас покупательная способность растет, люди возвращаются в аптеки и больше тратят на покупку медикаментов», — считает Шуляк. В качестве еще одной причины называются погодные условия – затяжные дожди и холодное лето повлияли на распространение простудных заболеваний в стране.

Руководитель НИИ организации здравоохранения и медицинского менеджмента Давид Мелик-Гусейнов считает причиной роста продаж лекарств в аптеках истощение домашних запасов населения. «Когда начался кризис, люди боялись возможного подорожания лекарств и закупали медикаменты впрок. Теперь домашние аптечки истощились, но экономическая ситуация стабилизировалась, появилась возможность покупать лекарства, и поэтому люди массово отправились в аптеки. Об этом свидетельствует рост продаж», — заявил эксперт. Он также отметил, что небольшой разрыв между процентом роста в натуральном и денежном эквиваленте свидетельствует о том, что цены на препараты за последний год выросли незначительно.

Ключевые слова: DSM Group


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