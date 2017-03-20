Takeda и Biological E Limited заключили соглашение по продаже комбинированных вакцин Японская фармкомпания Takeda и индийская Biological E Limited заключили соглашение по сотрудничеству в сфере расширения доступа к комбинированным вакцинам и разработки новых иммунобиологических препаратов, пишет



Благодаря партнерству Biological E Limited получит право на коммерциализацию двух вакцин Takeda (против кори и коклюша) в Индии, Китае и других странах с низким и средним уровнем доходов. Также Takeda осуществит трансфер в Индию технологии производства нерасфасованных вакцин и обеспечит поддержку в пересмотре используемых технологий и инфраструктурных объектов, проведет тренинг производственного персонала и специалистов по контролю, окажет помощь при планировании разработки и доклинических исследований.



В свою очередь Biological E Limited масштабирует технологию производства нерасфасованной продукции и будет отвечать за финансирование и проведение исследований по разработки новых комбинаций вакцин.





Ключевые слова: Biological E Limited Японская фармкомпания Takeda и индийская Biological E Limited заключили соглашение по сотрудничеству в сфере расширения доступа к комбинированным вакцинам и разработки новых иммунобиологических препаратов, пишет The Pharma Letter Благодаря партнерству Biological E Limited получит право на коммерциализацию двух вакцин Takeda (против кори и коклюша) в Индии, Китае и других странах с низким и средним уровнем доходов. Также Takeda осуществит трансфер в Индию технологии производства нерасфасованных вакцин и обеспечит поддержку в пересмотре используемых технологий и инфраструктурных объектов, проведет тренинг производственного персонала и специалистов по контролю, окажет помощь при планировании разработки и доклинических исследований.В свою очередь Biological E Limited масштабирует технологию производства нерасфасованной продукции и будет отвечать за финансирование и проведение исследований по разработки новых комбинаций вакцин.Ключевые слова: Takeda









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Takeda и Biological E Limited заключили соглашение по продаже комбинированных вакцин Благодаря партнерству Biological E Limited получит право на коммерциализацию двух вакцин Takeda (против кори и коклюша) в Индии, Китае и других странах с низким и средним уровнем доходов.

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