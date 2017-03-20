Takeda и Biological E Limited заключили соглашение по продаже комбинированных вакцин

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Главная / Новости медицины и фармации
27.06.2017 16:08
Takeda и Biological E Limited заключили соглашение по продаже комбинированных вакцинЯпонская фармкомпания Takeda и индийская Biological E Limited заключили соглашение по сотрудничеству в сфере расширения доступа к комбинированным вакцинам и разработки новых иммунобиологических препаратов, пишет The Pharma Letter.
Благодаря партнерству Biological E Limited получит право на коммерциализацию двух вакцин Takeda (против кори и коклюша) в Индии, Китае и других странах с низким и средним уровнем доходов. Также Takeda осуществит трансфер в Индию технологии производства нерасфасованных вакцин и обеспечит поддержку в пересмотре используемых технологий и инфраструктурных объектов, проведет тренинг производственного персонала и специалистов по контролю, окажет помощь при планировании разработки и доклинических исследований.
В свою очередь Biological E Limited масштабирует технологию производства нерасфасованной продукции и будет отвечать за финансирование и проведение исследований по разработки новых комбинаций вакцин.
Ключевые слова: Takeda, Biological E Limited
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