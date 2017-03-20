Главная / Новости медицины и фармации На конференции ASCO компания MSD представила новые данные применения пембролизумаба в лечении 16 типов онкопатологий На 53-й ежегодной конференции Американского общества клинической онкологии (ASCO) было представлено более 50 абстрактов с новыми и уточненными данными клинических исследований иммуноонкологического препарата пембролизумаб в лечении 16 видов злокачественных новообразований.



Рак легкого



Представлены обновленные данные исследования KEYNOTE-021G, в котором изучается комбинированное применение пембролизумаба с химиотерапией пеметрекседом/карбоплатином в лечении пациентов с метастатическим неплоскоклеточным НМРЛ вне зависимости от экспрессии PD-L1. Добавление пембролизумаба к стандартной химиотерапии повышало частоту объективного ответа (ЧОО) почти в 2 раза (ЧОО составила 56,7% и 30,2% для пембролизумаба и химиотерапии соответственно).



Другое исследование KEYNOTE-024 установило долгосрочное преимущество монотерапии пембролизумабом в первой линии терапии у пациентов с ранее нелеченым метастатическим НМРЛ с высоким уровнем экспрессии PD-L1 (≥50%) по сравнению со стандартной химиотерапией. После 18 месяцев наблюдения показатель общей выживаемости на монотерапии пембролизумабом составил 61,2% по сравнению с 43,0% при применении химиотерапии.



Меланома



Были представлены обновленные данные исследования применения пембролизумаба в сравнении с ипилимумабом у пациентов с неоперабельной или метастатической меланомой, которые ранее не получали лечение, или которым не помогла предшествующая терапия (KEYNOTE-006). Спустя почти 3 года наблюдения, пембролизумаб продолжает демонстрировать более устойчивые показатели ответа на терапию. Кроме того, 91 % пациентов, в течение двух лет принимавших пембролизумаб, оставались живы без признаков прогрессирования заболевания по результатам последующего 10-месячного наблюдения.



Рак молочной железы



В исследовании фазы 2 I-SPY 2 TRIAL было показано, что пембролизумаб многократно повышает эффективность неоадъювантной терапии у пациенток с местно-распространенным тройным негативным раком молочной железы (ТН-РМЖ). Добавление пембролизумаба в 3 раза увеличивало скорость наступления полного патологического ответа опухоли по сравнению со стандартным лечением (60% и 20% соответственно), а у женщин с гормон-рецептор-положительным/ HER2-негативным раком – почти в 2,5 раза (34% и 13% соответственно).



Рак с высокой микросателлитной нестабильностью



В исследованиях KEYNOTE-164 и KEYNOTE-158 получены первые данные, свидетельствующие о стойком ответе на терапию пембролизумабом у больных с метастатическим колоректальным раком и несколькими другими видами солидных опухолей, сопровождающихся высокой микросателлитной нестабильностью (MSI-H) или дефектами в системе репарации ДНК. Для этой когорты пациентов характерна повышенная мутационная нагрузка, что обусловливает риск ускоренного развития резистентности к терапии. В исследованиях было также подтверждено значение MSI-H и дефектов в системе репарации ДНК как биомаркера к применению пембролизумаба у пациентов с этими сложно поддающимися лечению опухолями.



Уротелиальный рак



В исследованиях KEYNOTE-045 и KEYNOTE-052 была показана высокая клиническая эффективность пембролизумаба в терапии первой и второй линии терапии у больных с прогрессирующим метастатическим уротелиальным раком. В случаях, когда у больных развилась резистентность к стандартной химиотерапии, лечение пембролизумабом снизило риск смерти на 30% и в 2 раза увеличило частоту общего ответа на лечение. При применении препарата в первой линии терапии показатель общего ответа составил 29%.



Рак желудка



В клиническом исследовании KEYNOTE-059 оценивалось применение пембролизумаба в монотерапии у пациентов с распространенной аденокарциномой желудка, уже получавших интенсивное лечение. Согласно представленным данным, 11,6% пациентов достигли объективного ответа на терапию, при этом показатели ответа были выше в группе с экспрессией PD-L1.



В рамках конференции ASCO компания MSD совместно с корпорацией Incyte (США) сообщили о результатах исследования ECHO-202, где в комбинации с пембролизумабом применялся эпакадостат, ингибитор энзима IDO1. Комбинация этих препаратов продемонстрировала высокую эффективность против ряда метастатических опухолей, где ранее применялась стандартная химиотерапия. У пациентов с распространенным НМРЛ частота общего ответа составила 35% . При лечении плоскоклеточного рака головы и шеи, уротелиальной карциномы и почечно-клеточной карциномы этот показатель составил, соответственно, 34%, 35% и 30%.



«Данные, представленные на конференции ASCO, демонстрируют потенциал пембролизумаба в лечении различных типов злокачественных новообразований как в монотерапии, так и в составе комбинированной терапии, и говорят о значительном прогрессе в борьбе с онкологическими заболеваниями, — сообщил доктор Рой Бейнс, старший вице-президент, руководитель отдела клинических разработок, главный медицинский директор исследовательского подразделения MSD.



Широкомасштабная программа клинических исследований пембролизумаба включает более 500 различных клинических исследований и оценивает перспективы использования пембролизумаба в терапии свыше 30 типов злокачественных новообразований. Результаты этих исследований формируют доказательную базу для регистрации новых показаний к применению пембролизумаба.



В России пембролизумаб зарегистрирован для лечения взрослых пациентов с неоперабельной или метастатической меланомой, в качестве первой линии терапии метастатического немелкоклеточного рака легкого с высоким уровнем экспрессии PD-L1 (≥50%), больных с метастатическим НМРЛ, у которых подтверждена экспрессия PD-L1 опухолевыми клетками и наблюдается прогрессирование заболевания во время или после терапии препаратами платины.



Ключевые слова: На 53-й ежегодной конференции Американского общества клинической онкологии (ASCO) было представлено более 50 абстрактов с новыми и уточненными данными клинических исследований иммуноонкологического препарата пембролизумаб в лечении 16 видов злокачественных новообразований.Представлены обновленные данные исследования KEYNOTE-021G, в котором изучается комбинированное применение пембролизумаба с химиотерапией пеметрекседом/карбоплатином в лечении пациентов с метастатическим неплоскоклеточным НМРЛ вне зависимости от экспрессии PD-L1. Добавление пембролизумаба к стандартной химиотерапии повышало частоту объективного ответа (ЧОО) почти в 2 раза (ЧОО составила 56,7% и 30,2% для пембролизумаба и химиотерапии соответственно).Другое исследование KEYNOTE-024 установило долгосрочное преимущество монотерапии пембролизумабом в первой линии терапии у пациентов с ранее нелеченым метастатическим НМРЛ с высоким уровнем экспрессии PD-L1 (≥50%) по сравнению со стандартной химиотерапией. После 18 месяцев наблюдения показатель общей выживаемости на монотерапии пембролизумабом составил 61,2% по сравнению с 43,0% при применении химиотерапии.Были представлены обновленные данные исследования применения пембролизумаба в сравнении с ипилимумабом у пациентов с неоперабельной или метастатической меланомой, которые ранее не получали лечение, или которым не помогла предшествующая терапия (KEYNOTE-006). Спустя почти 3 года наблюдения, пембролизумаб продолжает демонстрировать более устойчивые показатели ответа на терапию. Кроме того, 91 % пациентов, в течение двух лет принимавших пембролизумаб, оставались живы без признаков прогрессирования заболевания по результатам последующего 10-месячного наблюдения.В исследовании фазы 2 I-SPY 2 TRIAL было показано, что пембролизумаб многократно повышает эффективность неоадъювантной терапии у пациенток с местно-распространенным тройным негативным раком молочной железы (ТН-РМЖ). Добавление пембролизумаба в 3 раза увеличивало скорость наступления полного патологического ответа опухоли по сравнению со стандартным лечением (60% и 20% соответственно), а у женщин с гормон-рецептор-положительным/ HER2-негативным раком – почти в 2,5 раза (34% и 13% соответственно).В исследованиях KEYNOTE-164 и KEYNOTE-158 получены первые данные, свидетельствующие о стойком ответе на терапию пембролизумабом у больных с метастатическим колоректальным раком и несколькими другими видами солидных опухолей, сопровождающихся высокой микросателлитной нестабильностью (MSI-H) или дефектами в системе репарации ДНК. Для этой когорты пациентов характерна повышенная мутационная нагрузка, что обусловливает риск ускоренного развития резистентности к терапии. В исследованиях было также подтверждено значение MSI-H и дефектов в системе репарации ДНК как биомаркера к применению пембролизумаба у пациентов с этими сложно поддающимися лечению опухолями.В исследованиях KEYNOTE-045 и KEYNOTE-052 была показана высокая клиническая эффективность пембролизумаба в терапии первой и второй линии терапии у больных с прогрессирующим метастатическим уротелиальным раком. В случаях, когда у больных развилась резистентность к стандартной химиотерапии, лечение пембролизумабом снизило риск смерти на 30% и в 2 раза увеличило частоту общего ответа на лечение. При применении препарата в первой линии терапии показатель общего ответа составил 29%.В клиническом исследовании KEYNOTE-059 оценивалось применение пембролизумаба в монотерапии у пациентов с распространенной аденокарциномой желудка, уже получавших интенсивное лечение. Согласно представленным данным, 11,6% пациентов достигли объективного ответа на терапию, при этом показатели ответа были выше в группе с экспрессией PD-L1.В рамках конференции ASCO компания MSD совместно с корпорацией Incyte (США) сообщили о результатах исследования ECHO-202, где в комбинации с пембролизумабом применялся эпакадостат, ингибитор энзима IDO1. Комбинация этих препаратов продемонстрировала высокую эффективность против ряда метастатических опухолей, где ранее применялась стандартная химиотерапия. У пациентов с распространенным НМРЛ частота общего ответа составила 35% . При лечении плоскоклеточного рака головы и шеи, уротелиальной карциномы и почечно-клеточной карциномы этот показатель составил, соответственно, 34%, 35% и 30%.«Данные, представленные на конференции ASCO, демонстрируют потенциал пембролизумаба в лечении различных типов злокачественных новообразований как в монотерапии, так и в составе комбинированной терапии, и говорят о значительном прогрессе в борьбе с онкологическими заболеваниями, — сообщил доктор Рой Бейнс, старший вице-президент, руководитель отдела клинических разработок, главный медицинский директор исследовательского подразделения MSD.Широкомасштабная программа клинических исследований пембролизумаба включает более 500 различных клинических исследований и оценивает перспективы использования пембролизумаба в терапии свыше 30 типов злокачественных новообразований. Результаты этих исследований формируют доказательную базу для регистрации новых показаний к применению пембролизумаба.В России пембролизумаб зарегистрирован для лечения взрослых пациентов с неоперабельной или метастатической меланомой, в качестве первой линии терапии метастатического немелкоклеточного рака легкого с высоким уровнем экспрессии PD-L1 (≥50%), больных с метастатическим НМРЛ, у которых подтверждена экспрессия PD-L1 опухолевыми клетками и наблюдается прогрессирование заболевания во время или после терапии препаратами платины.Ключевые слова: MSD



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