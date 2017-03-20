Минздрав: в среднем по стране в 2016 году выдано 43,3 больничных на 100 работающих граждан

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Главная / Новости медицины и фармации
27.06.2017 14:58
Минздрав: в среднем по стране в 2016 году выдано 43,3 больничных на 100 работающих гражданЧаще всего больничные листы получают жители Ярославской, Московской и Тверской областей. Всего в 2016 году российскими медучреждениями было выдано 19,5 больничных, рассказали RT в Минздраве. В ведомстве отметили, что по сравнению с 2015 годом количество случаев временной нетрудоспособности сократилось.
Согласно официальным данным, показатель выдачи больничных листов в Ярославской области составил 63,6 больничных на 100 работающих человек. Немногим меньше — население Московской области (60,6 на 100) и Тверской области (60,1 на 100). За ними следуют жители Вологодской области (59,9 на 100) и республики Марий Эл (58,2 на 100). Реже всех брали больничный работники в Чечне (15,4 выданных больничных на 100 работающих) и Ненецком АО (26,6 на 100). Далее идут Дагестан (27,4 на 100) и Татарстан (29,1 на 100).
В среднем по стране в 2016 году выдано 43,3 больничных на 100 работающих граждан. В 2015-м этот показатель составлял 43,6. В Минздраве заявили, что это свидетельствует о снижении заболеваемости среди работающих россиян, включённых в систему обязательного медицинского страхования (ОМС).
Ключевые слова: Минздрав, больничный лист
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