Минздрав: в среднем по стране в 2016 году выдано 43,3 больничных на 100 работающих граждан Чаще всего больничные листы получают жители Ярославской, Московской и Тверской областей. Всего в 2016 году российскими медучреждениями было выдано 19,5 больничных, рассказали



Согласно официальным данным, показатель выдачи больничных листов в Ярославской области составил 63,6 больничных на 100 работающих человек. Немногим меньше — население Московской области (60,6 на 100) и Тверской области (60,1 на 100). За ними следуют жители Вологодской области (59,9 на 100) и республики Марий Эл (58,2 на 100). Реже всех брали больничный работники в Чечне (15,4 выданных больничных на 100 работающих) и Ненецком АО (26,6 на 100). Далее идут Дагестан (27,4 на 100) и Татарстан (29,1 на 100).



В среднем по стране в 2016 году выдано 43,3 больничных на 100 работающих граждан. В 2015-м этот показатель составлял 43,6. В Минздраве заявили, что это свидетельствует о снижении заболеваемости среди работающих россиян, включённых в систему обязательного медицинского страхования (ОМС).



Ключевые слова: больничный лист Чаще всего больничные листы получают жители Ярославской, Московской и Тверской областей. Всего в 2016 году российскими медучреждениями было выдано 19,5 больничных, рассказали RT в Минздраве. В ведомстве отметили, что по сравнению с 2015 годом количество случаев временной нетрудоспособности сократилось.Согласно официальным данным, показатель выдачи больничных листов в Ярославской области составил 63,6 больничных на 100 работающих человек. Немногим меньше — население Московской области (60,6 на 100) и Тверской области (60,1 на 100). За ними следуют жители Вологодской области (59,9 на 100) и республики Марий Эл (58,2 на 100). Реже всех брали больничный работники в Чечне (15,4 выданных больничных на 100 работающих) и Ненецком АО (26,6 на 100). Далее идут Дагестан (27,4 на 100) и Татарстан (29,1 на 100).В среднем по стране в 2016 году выдано 43,3 больничных на 100 работающих граждан. В 2015-м этот показатель составлял 43,6. В Минздраве заявили, что это свидетельствует о снижении заболеваемости среди работающих россиян, включённых в систему обязательного медицинского страхования (ОМС).Ключевые слова: Минздрав









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Минздрав: в среднем по стране в 2016 году выдано 43,3 больничных на 100 работающих граждан Всего в 2016 году российскими медучреждениями было выдано 19,5 больничных листов. Чаще всего больничные листы получают жители Ярославской, Московской и Тверской областей, а реже всего – работники из Чечни, Ненецкого АО, Дагестана и Татарстана.

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