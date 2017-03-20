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 Главная / Новости медицины и фармации

27.06.2017 12:46

Сорвалась сделка по покупке Bain Capital и Cinven компании Stada

Сделка по приобретению за 5,3 млрд евро фармпроизводителя Stada инвесткомпаниями Bain Capital и Cinven сорвалось, так как не было собрано достаточное число голосов акционеров в поддержку сделки. Об это сообщает Reuters.

Известно, что предложение о покупке немецкой фармкомпании получило поддержку 65,52% акционеров, что на 2% ниже необходимого порога в 67,5%. При этом дополнительное время для пересмотра акционерами своего решения не предусмотрено.

Согласно условиям несостоявшейся сделки, за каждую ценную бумагу Stada акционеры могли бы получить по 65,28 евро, в том числе 0,72 евро дивидендов. Предложенная сумма примерно на 49% выше ожидаемой стоимости сделки по состоянию на декабрь 2016 года, когда руководство компании заявило о готовности продать акции Stada. Предложение о продаже своих активов Bain Capital и Cinven компания Stada приняла в апреле 2017 года.

Ключевые слова: STADA


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