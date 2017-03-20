Главная / Новости медицины и фармации Состоялся мастер-класс по программе контроля массы тела у пациентов с СД 2-го типа В ЭНЦ (Эндокринологический научный центр) прошел мастер-класс для врачей, ставший очередным этапом программы «Жизнь легка», кардинально меняющей подход к ведению пациентов с СД 2-го типа.

Программа, проводимая ЭНЦ совместно с «Новартис Фарма» на протяжении двух лет, направлена на контроль массы тела у пациентов с данным заболеванием. В ее основе лежат мировые клинические исследования и новейшие достижения в области питания и управления весом.



На мастер-классе для врачей-эндокринологов из регионов в рамках программы «Жизнь легка» состоялись выступления организаторов и кураторов проекта, демонстрация информационных материалов и интерактивные практикумы. Участникам были представлены необходимые инструменты для работы с пациентами, с помощью которых может быть достигнуто долгосрочное снижение массы тела у пациентов с СД 2-го типа путем комплексного изменения образа жизни — предоставления пациентам четкой структурированной диеты, плана физических упражнений, групповой поведенческой психотерапии и группового диабетологического обучения.



Программа «Жизнь легка» в России проводится в двух клинических центрах: ЭНЦ (Москва) и клиника на базе Казанского государственного медицинского университета (Казань). Она обеспечивает мультидисциплинарный подход к изменению образа жизни пациентов с участием врачей разных специальностей (эндокринологов, диетологов, психологов и специалистов по лечебной физкультуре). Этот подход создает обучающее и поддерживающее окружение, в котором участники приобретают навыки, необходимые для здорового снижения веса.



Программа, адаптированная для России, использует уникальную методику коррекции массы тела, разработанную специально для пациентов с СД 2-го типа. Она включает в себя пять компонентов:



• плановую модификацию диеты;

• сбалансированную индивидуально подобранную программу физических упражнений;

• когнитивно-поведенческую терапию;

• интенсивную динамическую медицинскую поддержку;

• групповое обучение.



«Это первая клиническая программа снижения веса, разработанная специально для больных c сахарным диабетом», – заявил Кришнан Раманатан, медицинский директор «Новартис Фарма». Такой подход дает долговременные результаты по снижению массы тела и эффективному контролю заболевания, достигнутые результаты сохраняются на длительное время; все это значительно улучшает качество жизни пациентов, что входит в круг приоритетов нашей компании», — добавил он.



«Эндокринологический научный центр по праву считается новатором в сфере оказания профильной медицинской помощи, и наше участие в программе «Жизнь легка» это подтверждает, — отметила заместитель директора ЭНЦ по научной работе, директор Института диабета, член-корр. РАН, профессор, д. м. н. Марина Владимировна Шестакова. — Программа должна стать эффективным инструментом в работе коллег из регионов. Помимо терапевтического эффекта, изменение образа жизни пациентов с СД 2-го типа может приводить к снижению частоты госпитализаций и обращений за медицинской помощью».



В настоящее время изменение образа жизни лежит в основе всех рекомендаций по лечению СД 2-го типа, в том числе и в РФ. Однако опросы подтверждают, что далеко не все врачи дают пациентам с ожирением рекомендации по изменению образа жизни. Подобная ситуация складывалась на протяжении длительного времени и обусловлена тем, что врачи, прежде всего, не располагают инструментами.

Программа «Жизнь легка» может дать им эти инструменты. Помимо неоспоримой пользы для самих пациентов, подобный подход может быть экономически обоснован и выгоден для государственной системы здравоохранения, ведь СД является одним из наиболее социально-значимых заболеваний. К примеру, в Европе и США программы для диабетиков, нацеленные на достижение долгосрочных результатов, экономически обоснованы и включены в страховку.







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