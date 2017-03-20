Пациенты с орфанными заболеваниями получат лекарства за счет федерального бюджета Закупка лекарств для обеспечения пациентов с редкими заболеваниями будет осуществляться за счет федерального бюджета. Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, сообщает



По словам Матвиенко, из-за малого количества пациентов с такими заболеваниями, при покупке лекарств регионами по отдельности получается очень дорого. Поэтому для снижения цены было принято решение о закупке орфанных лекарств за счет средств федерального бюджета.



Теперь министерство здравоохранения будет централизованно закупать лекарства для лечения редких заболеваний. «Не деньги распределять, а передавать в нужном объеме регионам», - заявила Матвиенко. Она подчеркнула, что эту инициативу поддержал премьер-министр Дмитрий Медведев.



Ключевые слова: централизованные закупки, Валентина Матвиенко Закупка лекарств для обеспечения пациентов с редкими заболеваниями будет осуществляться за счет федерального бюджета. Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, сообщает Interfax По словам Матвиенко, из-за малого количества пациентов с такими заболеваниями, при покупке лекарств регионами по отдельности получается очень дорого. Поэтому для снижения цены было принято решение о закупке орфанных лекарств за счет средств федерального бюджета.Теперь министерство здравоохранения будет централизованно закупать лекарства для лечения редких заболеваний. «Не деньги распределять, а передавать в нужном объеме регионам», - заявила Матвиенко. Она подчеркнула, что эту инициативу поддержал премьер-министр Дмитрий Медведев.Ключевые слова: орфанные препараты









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Пациенты с орфанными заболеваниями получат лекарства за счет федерального бюджета Закупка лекарств для обеспечения пациентов с редкими заболеваниями будет осуществляться за счет федерального бюджета, рассказала Валентина Матвиенко. По словам Матвиенко, из-за малого количества пациентов с такими заболеваниями, при покупке лекарств регионами по отдельности получается очень дорого.

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