Пациенты с орфанными заболеваниями получат лекарства за счет федерального бюджета

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Главная / Новости медицины и фармации
27.06.2017 10:19
Пациенты с орфанными заболеваниями получат лекарства за счет федерального бюджетаЗакупка лекарств для обеспечения пациентов с редкими заболеваниями будет осуществляться за счет федерального бюджета. Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, сообщает Interfax.
По словам Матвиенко, из-за малого количества пациентов с такими заболеваниями, при покупке лекарств регионами по отдельности получается очень дорого. Поэтому для снижения цены было принято решение о закупке орфанных лекарств за счет средств федерального бюджета.
Теперь министерство здравоохранения будет централизованно закупать лекарства для лечения редких заболеваний. «Не деньги распределять, а передавать в нужном объеме регионам», - заявила Матвиенко. Она подчеркнула, что эту инициативу поддержал премьер-министр Дмитрий Медведев.
Ключевые слова: орфанные препараты, централизованные закупки, Валентина Матвиенко
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