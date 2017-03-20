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 Главная / Новости медицины и фармации

27.06.2017 10:19

Пациенты с орфанными заболеваниями получат лекарства за счет федерального бюджета

Закупка лекарств для обеспечения пациентов с редкими заболеваниями будет осуществляться за счет федерального бюджета. Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, сообщает Interfax.

По словам Матвиенко, из-за малого количества пациентов с такими заболеваниями, при покупке лекарств регионами по отдельности получается очень дорого. Поэтому для снижения цены было принято решение о закупке орфанных лекарств за счет средств федерального бюджета.

Теперь министерство здравоохранения будет централизованно закупать лекарства для лечения редких заболеваний. «Не деньги распределять, а передавать в нужном объеме регионам», - заявила Матвиенко. Она подчеркнула, что эту инициативу поддержал премьер-министр Дмитрий Медведев.

Ключевые слова: орфанные препараты, централизованные закупки, Валентина Матвиенко


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