Главная / Новости медицины и фармации К 2021 общемировые расходы на лекарства вырастут в два раза К концу 2021 г. рынок достигнет примерно 1,5 трлн долл. в ценах производителей (без учета скидок и бонусов), при этом по отношению к 2006 г. (т. е. за 15 лет) расходы на лекарства вырастут примерно в два раза. Фактор государственного ценового регулирования, так же как и оценка медицинских технологий, оказывает все более значительное влияние не только на рынок ЕС, Японии и других развитых стран, но также и на фармрынки развивающихся стран.



В период 2017—2021 гг. глобальный рынок, согласно прогнозам, вырастет на 367 млрд долл. (с учетом скидок и бонусов — только на 240 млрд долл.) Расширение возможностей лечения в развивающихся странах обеспечит рост на 110 млрд долл. (на 80% за счет дженериков). Вместе с динамикой рынков других развивающихся стран (21 млрд долл.) это составит 36% от общего прироста. Решающий вклад (64%) в рост глобального рынка будет, как и ранее, сделан развитыми странами — 235 млрд долл.



Рост продаж за счет оригинальных препаратов, находящихся под патентной защитой, составит 318 млрд долл. Сокращение стоимостных объемов в результате выхода брендов из-под патентной защиты оценивается в 170 млрд долл., при этом на 87 млрд долл. эти потери будут возмещены за счет расширения использования воспроизведенных препаратов.



Среди терапевтических категорий ведущим драйвером роста выступит группа онкологических препаратов, расходы на которые на основных развитых и pharmerging рынках к 2021 г. Достигнут 120—135 млрд долл. Продажи данной группы будут расти примерно такими же темпами, как и в предыдущие годы (9—12% в год), что определяется продолжающейся волной инноваций в сфере разработки используемых в онкологии иммунологических препаратов, характеризующихся принципиально улучшенными показателями эффективности и безопасности. 2-е место среди терапевтических категорий по расходам на лечение в 2021 г. займет группа противодиабетических средств (120—135 млрд долл.), которая будет расти в темпах 8—11%.



Опережающий рост (11—14%) затронет иммунологические препараты, используемые для лечения аутоиммунных заболеваний, включая ревматоидный артрит, псориаз, язвенный колит, болезнь Крона, и ряда других расстройств. Данная группа препаратов в 2021 г. займет 3-е место в рейтинге с объемами продаж 75—90 млрд долл.



Ключевые слова: К концу 2021 г. рынок достигнет примерно 1,5 трлн долл. в ценах производителей (без учета скидок и бонусов), при этом по отношению к 2006 г. (т. е. за 15 лет) расходы на лекарства вырастут примерно в два раза. Фактор государственного ценового регулирования, так же как и оценка медицинских технологий, оказывает все более значительное влияние не только на рынок ЕС, Японии и других развитых стран, но также и на фармрынки развивающихся стран.В период 2017—2021 гг. глобальный рынок, согласно прогнозам, вырастет на 367 млрд долл. (с учетом скидок и бонусов — только на 240 млрд долл.) Расширение возможностей лечения в развивающихся странах обеспечит рост на 110 млрд долл. (на 80% за счет дженериков). Вместе с динамикой рынков других развивающихся стран (21 млрд долл.) это составит 36% от общего прироста. Решающий вклад (64%) в рост глобального рынка будет, как и ранее, сделан развитыми странами — 235 млрд долл.Рост продаж за счет оригинальных препаратов, находящихся под патентной защитой, составит 318 млрд долл. Сокращение стоимостных объемов в результате выхода брендов из-под патентной защиты оценивается в 170 млрд долл., при этом на 87 млрд долл. эти потери будут возмещены за счет расширения использования воспроизведенных препаратов.Среди терапевтических категорий ведущим драйвером роста выступит группа онкологических препаратов, расходы на которые на основных развитых и pharmerging рынках к 2021 г. Достигнут 120—135 млрд долл. Продажи данной группы будут расти примерно такими же темпами, как и в предыдущие годы (9—12% в год), что определяется продолжающейся волной инноваций в сфере разработки используемых в онкологии иммунологических препаратов, характеризующихся принципиально улучшенными показателями эффективности и безопасности. 2-е место среди терапевтических категорий по расходам на лечение в 2021 г. займет группа противодиабетических средств (120—135 млрд долл.), которая будет расти в темпах 8—11%.Опережающий рост (11—14%) затронет иммунологические препараты, используемые для лечения аутоиммунных заболеваний, включая ревматоидный артрит, псориаз, язвенный колит, болезнь Крона, и ряда других расстройств. Данная группа препаратов в 2021 г. займет 3-е место в рейтинге с объемами продаж 75—90 млрд долл.Ключевые слова: аналитика Remedium



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К 2021 общемировые расходы на лекарства вырастут в два раза Фактор государственного ценового регулирования, так же как и оценка медицинских технологий, оказывает все более значительное влияние не только на рынок ЕС, Японии и других развитых стран, но также и на фармрынки развивающихся стран. Йемен столкнулся с крупнейшей вспышкой холеры В Йемене от холеры уже умерло 1,3 тыс. человек, четверть из них – дети. Всего в стране зарегистрировано более 200 тыс. случаев подозрения на холеру. Pfizer зарегистрировала в России антибиотик для лечения осложненных инфекций В России одобрен комбинированный антибиотик цефтазидим-авибактам, предназначенный для лечения госпитализированных пациентов с подтвержденными и предполагаемыми тяжелыми бактериальными инфекциями, вызванными грамотрицательными бактериями. Противодиабетический семаглутид успешно борется с ожирением Новый препарат компании Novo Nordisk позволяет сбросить в среднем 13,8% массы тела пациентам, страдающим ожирениям. Об этом свидетельствуют результаты клинических исследований сематглутида. В компании подчеркивают, что новое ЛС по эффективности превзошло лираглутид, уже зарегистрированный для борьбы с ожирением. Скворцова: информатизация здравоохранения в России проходит неравномерно Некоторые регионы РФ перевели на электронную основу 100% медицинских процессов, тогда как в других эта работа только начинается.



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