Йемен столкнулся с крупнейшей вспышкой холеры В Йемене зарегистрировано более 200 тыс. случаев подозрения на холеру, при этом ежедневно фиксируется по 5 тыс. новых заболевших, сообщает



От инфекционного заболевания уже умерло 1,3 тыс. человек, четверть из них – дети. Представители ООН отметили, что дети подвержены наибольшему риску летального исхода, так как ослаблены от недоедания.



Ранее в ВОЗ заявили, что число заболевших холерой в Йемене может к середине осени возрасти



Ключевые слова: холера В Йемене зарегистрировано более 200 тыс. случаев подозрения на холеру, при этом ежедневно фиксируется по 5 тыс. новых заболевших, сообщает ООН . В международной организации подчеркивают, что наблюдаемая в стране вспышка холеры является наиболее масштабной во всем мире.От инфекционного заболевания уже умерло 1,3 тыс. человек, четверть из них – дети. Представители ООН отметили, что дети подвержены наибольшему риску летального исхода, так как ослаблены от недоедания.Ранее в ВОЗ заявили, что число заболевших холерой в Йемене может к середине осени возрасти до 300 тыс. человек . Борьба с распространением заболевания осложнена тем, что в ходе двухлетней гражданской войны были разрушены почти все объекты здравоохранения и системы очистки воды, оставив без доступа к чистой воде 14,5 млн человек.Ключевые слова: Йемен









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