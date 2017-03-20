Йемен столкнулся с крупнейшей вспышкой холеры

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Главная / Новости медицины и фармации
26.06.2017 17:10
Йемен столкнулся с крупнейшей вспышкой холерыВ Йемене зарегистрировано более 200 тыс. случаев подозрения на холеру, при этом ежедневно фиксируется по 5 тыс. новых заболевших, сообщает ООН. В международной организации подчеркивают, что наблюдаемая в стране вспышка холеры является наиболее масштабной во всем мире.
От инфекционного заболевания уже умерло 1,3 тыс. человек, четверть из них – дети. Представители ООН отметили, что дети подвержены наибольшему риску летального исхода, так как ослаблены от недоедания.
Ранее в ВОЗ заявили, что число заболевших холерой в Йемене может к середине осени возрасти до 300 тыс. человек. Борьба с распространением заболевания осложнена тем, что в ходе двухлетней гражданской войны были разрушены почти все объекты здравоохранения и системы очистки воды, оставив без доступа к чистой воде 14,5 млн человек.
Ключевые слова: Йемен, холера
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