Pfizer зарегистрировала в России антибиотик для лечения осложненных инфекций Компания Pfizer получила на территории РФ регистрационное свидетельство на антибиотик цефтазидим-авибактам, предназначенный для лечения госпитализированных пациентов с подтвержденными и предполагаемыми тяжелыми бактериальными инфекциями, вызванными грамотрицательными бактериями, сообщается в официальном материале, поступившем в редакцию Remedium.



Комбинированный антибиотик (зарегистрирован под торговым наименованием Завицефта) разработан с учетом существующей сегодня потребности в новых антибиотиках для лечения инфекций, вызванных грамотрицательными бактериями. Для большинства таких бактерий наблюдается возрастающая резистентность к существующим антибактериальным препаратам.



Препарат показан для лечения взрослых пациентов с осложненными интраабдоминальными инфекциями, осложненными инфекциями мочевыводящих путей и внутрибольничной пневмонией, включая вентилятор-ассоциированную пневмонию. Антибиотик также показан для лечения инфекций, вызванных аэробными грамотрицательными бактериями, у взрослых пациентов в случаях, когда отсутствует альтернативная терапия.



Цефтазидим-авибактам – это комбинированный антибактериальный препарат с фиксированной дозировкой. Цефтазидим - цефалоспорин третьего поколения с антисинегнойной активностью, который обладает доказанной эффективностью и высоким профилем безопасности. Авибактам является первым в своем классе ингибитором бета-лактамаз, который защищает цефтазидим от разрушения бета-лактамазами класса А, С и некоторыми бета-лактамазами класса D. Авибактам не ингибирует ферменты класса В (металло-бета-лактамазы) и не способен ингибировать ряд ферментов класса D.



Компании Pfizer принадлежат международные права на коммерциализацию препарата во всех регионах, кроме Северной Америки (США и Канады), где соответствующие права принадлежат компании Allergan. В США комбинированный антибиотик был



Ключевые слова: антибиотики, регистрационное удостоверение Компания Pfizer получила на территории РФ регистрационное свидетельство на антибиотик цефтазидим-авибактам, предназначенный для лечения госпитализированных пациентов с подтвержденными и предполагаемыми тяжелыми бактериальными инфекциями, вызванными грамотрицательными бактериями, сообщается в официальном материале, поступившем в редакцию Remedium.Комбинированный антибиотик (зарегистрирован под торговым наименованием Завицефта) разработан с учетом существующей сегодня потребности в новых антибиотиках для лечения инфекций, вызванных грамотрицательными бактериями. Для большинства таких бактерий наблюдается возрастающая резистентность к существующим антибактериальным препаратам.Препарат показан для лечения взрослых пациентов с осложненными интраабдоминальными инфекциями, осложненными инфекциями мочевыводящих путей и внутрибольничной пневмонией, включая вентилятор-ассоциированную пневмонию. Антибиотик также показан для лечения инфекций, вызванных аэробными грамотрицательными бактериями, у взрослых пациентов в случаях, когда отсутствует альтернативная терапия.Цефтазидим-авибактам – это комбинированный антибактериальный препарат с фиксированной дозировкой. Цефтазидим - цефалоспорин третьего поколения с антисинегнойной активностью, который обладает доказанной эффективностью и высоким профилем безопасности. Авибактам является первым в своем классе ингибитором бета-лактамаз, который защищает цефтазидим от разрушения бета-лактамазами класса А, С и некоторыми бета-лактамазами класса D. Авибактам не ингибирует ферменты класса В (металло-бета-лактамазы) и не способен ингибировать ряд ферментов класса D.Компании Pfizer принадлежат международные права на коммерциализацию препарата во всех регионах, кроме Северной Америки (США и Канады), где соответствующие права принадлежат компании Allergan. В США комбинированный антибиотик был зарегистрирован в начале 2015 года.Ключевые слова: Pfizer









Последние новости



Pfizer зарегистрировала в России антибиотик для лечения осложненных инфекций В России одобрен комбинированный антибиотик цефтазидим-авибактам, предназначенный для лечения госпитализированных пациентов с подтвержденными и предполагаемыми тяжелыми бактериальными инфекциями, вызванными грамотрицательными бактериями.

Противодиабетический семаглутид успешно борется с ожирением Новый препарат компании Novo Nordisk позволяет сбросить в среднем 13,8% массы тела пациентам, страдающим ожирениям. Об этом свидетельствуют результаты клинических исследований сематглутида. В компании подчеркивают, что новое ЛС по эффективности превзошло лираглутид, уже зарегистрированный для борьбы с ожирением.

Скворцова: информатизация здравоохранения в России проходит неравномерно Некоторые регионы РФ перевели на электронную основу 100% медицинских процессов, тогда как в других эта работа только начинается.

Экспериментальное ЛС компании Roche сокращает число эпизодов кровотечений на 87% Клинические исследования продемонстрировали эффективность эмицизумаба в терапии страдающих гемофилией пациентов, переставших отвечать на стандартную терапию.