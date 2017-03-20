Pfizer зарегистрировала в России антибиотик для лечения осложненных инфекций

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Главная / Новости медицины и фармации
26.06.2017 15:21
Pfizer зарегистрировала в России антибиотик для лечения осложненных инфекцийКомпания Pfizer получила на территории РФ регистрационное свидетельство на антибиотик цефтазидим-авибактам, предназначенный для лечения госпитализированных пациентов с подтвержденными и предполагаемыми тяжелыми бактериальными инфекциями, вызванными грамотрицательными бактериями, сообщается в официальном материале, поступившем в редакцию Remedium.
Комбинированный антибиотик (зарегистрирован под торговым наименованием Завицефта) разработан с учетом существующей сегодня потребности в новых антибиотиках для лечения инфекций, вызванных грамотрицательными бактериями. Для большинства таких бактерий наблюдается возрастающая резистентность к существующим антибактериальным препаратам.
Препарат показан для лечения взрослых пациентов с осложненными интраабдоминальными инфекциями, осложненными инфекциями мочевыводящих путей и внутрибольничной пневмонией, включая вентилятор-ассоциированную пневмонию. Антибиотик также показан для лечения инфекций, вызванных аэробными грамотрицательными бактериями, у взрослых пациентов в случаях, когда отсутствует альтернативная терапия.
Цефтазидим-авибактам – это комбинированный антибактериальный препарат с фиксированной дозировкой. Цефтазидим - цефалоспорин третьего поколения с антисинегнойной активностью, который обладает доказанной эффективностью и высоким профилем безопасности. Авибактам является первым в своем классе ингибитором бета-лактамаз, который защищает цефтазидим от разрушения бета-лактамазами класса А, С и некоторыми бета-лактамазами класса D. Авибактам не ингибирует ферменты класса В (металло-бета-лактамазы) и не способен ингибировать ряд ферментов класса D.
Компании Pfizer принадлежат международные права на коммерциализацию препарата во всех регионах, кроме Северной Америки (США и Канады), где соответствующие права принадлежат компании Allergan. В США комбинированный антибиотик был зарегистрирован в начале 2015 года.
Ключевые слова: Pfizer, антибиотики, регистрационное удостоверение
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