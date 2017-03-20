Новости медицины портала Remedium.ru - самая актуальная информация о рынке лекарств и медицинского обеспечения

Вход на сайт

Авторизоваться
Логин:
Пароль:
Регистрация
Забыли свой пароль?

Вакансии фармкомпанийВакансии

20.03.2017

"Косметик Систем" - Помощница в мед.центр

07.03.2017

АОК "Торговый дом Аллерген" - Специалист по регистрации лекарственных средств и медицинских изделий

21.02.2017

"Лучший персонал" - Специалист по валидации

Все вакансии




Реклама


 Главная / Новости медицины и фармации

26.06.2017 15:21

Pfizer зарегистрировала в России антибиотик для лечения осложненных инфекций

Компания Pfizer получила на территории РФ регистрационное свидетельство на антибиотик цефтазидим-авибактам, предназначенный для лечения госпитализированных пациентов с подтвержденными и предполагаемыми тяжелыми бактериальными инфекциями, вызванными грамотрицательными бактериями, сообщается в официальном материале, поступившем в редакцию Remedium.

Комбинированный антибиотик (зарегистрирован под торговым наименованием Завицефта) разработан с учетом существующей сегодня потребности в новых антибиотиках для лечения инфекций, вызванных грамотрицательными бактериями. Для большинства таких бактерий наблюдается возрастающая резистентность к существующим антибактериальным препаратам.

Препарат показан для лечения взрослых пациентов с осложненными интраабдоминальными инфекциями, осложненными инфекциями мочевыводящих путей и внутрибольничной пневмонией, включая вентилятор-ассоциированную пневмонию. Антибиотик также показан для лечения инфекций, вызванных аэробными грамотрицательными бактериями, у взрослых пациентов в случаях, когда отсутствует альтернативная терапия.

Цефтазидим-авибактам – это комбинированный антибактериальный препарат с фиксированной дозировкой. Цефтазидим - цефалоспорин третьего поколения с антисинегнойной активностью, который обладает доказанной эффективностью и высоким профилем безопасности. Авибактам является первым в своем классе ингибитором бета-лактамаз, который защищает цефтазидим от разрушения бета-лактамазами класса А, С и некоторыми бета-лактамазами класса D. Авибактам не ингибирует ферменты класса В (металло-бета-лактамазы) и не способен ингибировать ряд ферментов класса D.

Компании Pfizer принадлежат международные права на коммерциализацию препарата во всех регионах, кроме Северной Америки (США и Канады), где соответствующие права принадлежат компании Allergan. В США комбинированный антибиотик был зарегистрирован в начале 2015 года.

Ключевые слова: Pfizer, антибиотики, регистрационное удостоверение


Последние новости

26.06.2017 15:21

Pfizer зарегистрировала в России антибиотик для лечения осложненных инфекций

В России одобрен комбинированный антибиотик цефтазидим-авибактам, предназначенный для лечения госпитализированных пациентов с подтвержденными и предполагаемыми тяжелыми бактериальными инфекциями, вызванными грамотрицательными бактериями.

26.06.2017 14:33

Противодиабетический семаглутид успешно борется с ожирением

Новый препарат компании Novo Nordisk позволяет сбросить в среднем 13,8% массы тела пациентам, страдающим ожирениям. Об этом свидетельствуют результаты клинических исследований сематглутида. В компании подчеркивают, что новое ЛС по эффективности превзошло лираглутид, уже зарегистрированный для борьбы с ожирением.

26.06.2017 13:24

Скворцова: информатизация здравоохранения в России проходит неравномерно

Некоторые регионы РФ перевели на электронную основу 100% медицинских процессов, тогда как в других эта работа только начинается.

26.06.2017 12:12

Экспериментальное ЛС компании Roche сокращает число эпизодов кровотечений на 87%

Клинические исследования продемонстрировали эффективность эмицизумаба в терапии страдающих гемофилией пациентов, переставших отвечать на стандартную терапию.

26.06.2017 11:15

ФАС поддержала фармкомпании в споре о ценообразовании на лекарства

На совещании экспертного совета ФАС по развитию конкуренции в социальной сфере и здравоохранении представители ведомства и фарминдустрии выступили с критикой новой методики формирования цен на лекарства из списка ЖНВЛП, предложенной Минздравом.

Мероприятия

     2017
Пред. год | След. год →

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2


Подписка

ONLINE

Подписка

Реклама



Для смартфона

Читайте новости и статьи в своем смартфоне или планшете.


Яндекс цитирования Яндекс.Метрика

При цитировании и использовании материалов, опубликованных на страницах сайта www.remedium.ru прямая, активная, нескриптовая, не закрытая от индексации, не запрещенная для следования работа ссылка на источник обязательна.
Использование авторского материала возможно только с разрешения редакци!

Дизайн сайта @pixeljacks