Главная / Новости медицины и фармации Минпромторг России: необходимо развивать собственный технологический уклад, чтобы вывести фармацевтическую отрасль на мировой уровень В Технополисе «Москва» состоялось отраслевое совещание с представителями фармацевтических компаний Москвы, на котором обсуждались направления развития отрасли, лучшие практики, актуальные вопросы производства фармацевтической продукции. В совещании принял участие директор департамента развития фармацевтической и медицинской промышленности Минпромторга России Алексей Алехин.



«Москва продолжает оставаться центром компетенций, притяжения высококвалифицированных кадров, что способствует накоплению и развитию технологий, инноваций, и отвечает задачам, которые поставлены на уровне государственной программы развития фармацевтической и медицинской промышленности», - отметил Алексей Алехин.



По словам руководителя департамента науки, промышленной политики и предпринимательства города Москвы Алексея Фурсина, в настоящее время в столице действуют около 30 предприятий отрасли, продукция которых занимает 26% рынка госзакупок и 16% коммерческого рынка России. Все они вносят вклад в достижение намеченных индикаторов развития отрасли – это достижение к 2020 году доли отечественной продукции по номенклатуре перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов до 90% и доли на рынке в денежном выражении до 50%.



Директор департамента Минпромторга России отметил сохранение положительной тенденции в фармацевтической промышленности: в объеме производства в натуральном выражении каждая вторая таблетка является российской, в настоящее время в стране производится 81,5 % номенклатуры перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, снижается импорт. Есть достойные разработки, технологии, необходимо обеспечить им доступ к рынку, считает Алексей Алехин.



«Москва может выступить одним из крупнейших заказчиков таких лекарственных препаратов, чтобы обеспечить доход компаниям со снижением налоговой нагрузки, что позволит им тратить средства на инвестиции и инновации, - обозначил директор департамента ведомства, подчеркнув, что у столицы для этого есть все инструменты. - В рамках федерального закона № 44 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» приняты поправки, в соответствии с которыми субъект Российской Федерации в праве заключать госконтракт в обмен на встречные инвестиционные обязательства».



В законе также введена норма, связанная с реализацией механизма специального инвестиционного контракта (СПИК). Если сумма инвестиций в рамках СПИКа превышает



3 млрд рублей, то инвестор может претендовать на статус единого поставщика для государственных и муниципальных нужд.



Сохраняются и такие меры поддержки, как субсидирование клинических исследований, производства субстанций, компенсация до 50% затрат по лизинговым платежам при приобретении оборудования.



«Задача – не просто импортозаместить те или иные препараты. Импортозамещение – это скорее результат наших мер, - обозначил позицию Минпромторга России Алексей Алехин. - Необходимо создать технологические компетенции, чтобы позволить развить базу, создать единую цепочку производства продукции от разработки до выхода на рынок, поддержать на всех этапах технологической цепочки, вывести отрасль на мировой уровень».



По итогам выступление состоялось интерактивное голосование. По мнению участников совещания, развитию инновационного потенциала фармацевтической промышленности Российской Федерации поможет создание механизма включения инновационных препаратов в клинические рекомендации.



Ключевые слова: Минпромторг В Технополисе «Москва» состоялось отраслевое совещание с представителями фармацевтических компаний Москвы, на котором обсуждались направления развития отрасли, лучшие практики, актуальные вопросы производства фармацевтической продукции. В совещании принял участие директор департамента развития фармацевтической и медицинской промышленности Минпромторга России Алексей Алехин.«Москва продолжает оставаться центром компетенций, притяжения высококвалифицированных кадров, что способствует накоплению и развитию технологий, инноваций, и отвечает задачам, которые поставлены на уровне государственной программы развития фармацевтической и медицинской промышленности», - отметил Алексей Алехин.По словам руководителя департамента науки, промышленной политики и предпринимательства города Москвы Алексея Фурсина, в настоящее время в столице действуют около 30 предприятий отрасли, продукция которых занимает 26% рынка госзакупок и 16% коммерческого рынка России. Все они вносят вклад в достижение намеченных индикаторов развития отрасли – это достижение к 2020 году доли отечественной продукции по номенклатуре перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов до 90% и доли на рынке в денежном выражении до 50%.Директор департамента Минпромторга России отметил сохранение положительной тенденции в фармацевтической промышленности: в объеме производства в натуральном выражении каждая вторая таблетка является российской, в настоящее время в стране производится 81,5 % номенклатуры перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, снижается импорт. Есть достойные разработки, технологии, необходимо обеспечить им доступ к рынку, считает Алексей Алехин.«Москва может выступить одним из крупнейших заказчиков таких лекарственных препаратов, чтобы обеспечить доход компаниям со снижением налоговой нагрузки, что позволит им тратить средства на инвестиции и инновации, - обозначил директор департамента ведомства, подчеркнув, что у столицы для этого есть все инструменты. - В рамках федерального закона № 44 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» приняты поправки, в соответствии с которыми субъект Российской Федерации в праве заключать госконтракт в обмен на встречные инвестиционные обязательства».В законе также введена норма, связанная с реализацией механизма специального инвестиционного контракта (СПИК). Если сумма инвестиций в рамках СПИКа превышает3 млрд рублей, то инвестор может претендовать на статус единого поставщика для государственных и муниципальных нужд.Сохраняются и такие меры поддержки, как субсидирование клинических исследований, производства субстанций, компенсация до 50% затрат по лизинговым платежам при приобретении оборудования.«Задача – не просто импортозаместить те или иные препараты. Импортозамещение – это скорее результат наших мер, - обозначил позицию Минпромторга России Алексей Алехин. - Необходимо создать технологические компетенции, чтобы позволить развить базу, создать единую цепочку производства продукции от разработки до выхода на рынок, поддержать на всех этапах технологической цепочки, вывести отрасль на мировой уровень».По итогам выступление состоялось интерактивное голосование. По мнению участников совещания, развитию инновационного потенциала фармацевтической промышленности Российской Федерации поможет создание механизма включения инновационных препаратов в клинические рекомендации.Ключевые слова: Технополис Москва



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