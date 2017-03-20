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 Главная / Новости медицины и фармации

26.06.2017 14:33

Противодиабетический семаглутид успешно борется с ожирением

Компания Novo Nordisk представила результаты 52-недельных клинических исследований II фазы, в рамках которых оценивалась эффективность противодиабетического препарата семаглутид в терапии ожирения. Согласно данным КИ, экспериментальное лекарство помогает страдающим ожирением пациентам сбросить до 13,8% массы тела, пишет The Pharma Letter.

По результатам рандомизации 957 участников КИ получали семаглутид в дозировке 0,05-0,4 мг/сутки или плацебо. Эффективность лечения сравнивалась с лираглутидом (3,0 мг/сутки) – другим противодиабетическим ЛС, уже одобренным для терапии ожирения. Терапия в рамках КИ продолжалась 52 недели, за которыми следовали 7 недель наблюдения.

На момент включения в исследование средняя масса участников составляла 111 кг (средний ИМТ 39 кг/кв.м). После лечения семаглутидом пациенты в среднем потеряли 17,8 кг, что составляет примерно 13,8% массы тела. Для сравнения: при соблюдении диеты, поддержании физической активности и назначении плацебо, среднее снижение массы тело не превысило 2,3%. В группе лираглутида аналогичный показатель составил 5-10%.

В настоящее время контрольные органы США, ЕС и Японии рассматривают заявку Novo Nordisk на регистрацию семаглутида как препарата для лечения взрослых пациентов с диабетом 2 типа. Семаглутид является аналогом глюкагоподобного пептида-1 (GLP-1). Его применение способствует снижению уровня глюкозы в крови пациентов с диабетом 2 типа с минимальным риском развития гипогликемии.

Ключевые слова: Novo Nordisk, ожирение, клинические исследования


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