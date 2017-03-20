Противодиабетический семаглутид успешно борется с ожирением Компания Novo Nordisk представила результаты 52-недельных клинических исследований II фазы, в рамках которых оценивалась эффективность противодиабетического препарата семаглутид в терапии ожирения. Согласно данным КИ, экспериментальное лекарство помогает страдающим ожирением пациентам сбросить до 13,8% массы тела, пишет



По результатам рандомизации 957 участников КИ получали семаглутид в дозировке 0,05-0,4 мг/сутки или плацебо. Эффективность лечения сравнивалась с лираглутидом (3,0 мг/сутки) – другим противодиабетическим ЛС, уже одобренным для терапии ожирения. Терапия в рамках КИ продолжалась 52 недели, за которыми следовали 7 недель наблюдения.



На момент включения в исследование средняя масса участников составляла 111 кг (средний ИМТ 39 кг/кв.м). После лечения семаглутидом пациенты в среднем потеряли 17,8 кг, что составляет примерно 13,8% массы тела. Для сравнения: при соблюдении диеты, поддержании физической активности и назначении плацебо, среднее снижение массы тело не превысило 2,3%. В группе



В настоящее время контрольные органы США, ЕС и Японии



Ключевые слова: ожирение, клинические исследования Компания Novo Nordisk представила результаты 52-недельных клинических исследований II фазы, в рамках которых оценивалась эффективность противодиабетического препарата семаглутид в терапии ожирения. Согласно данным КИ, экспериментальное лекарство помогает страдающим ожирением пациентам сбросить до 13,8% массы тела, пишет The Pharma Letter По результатам рандомизации 957 участников КИ получали семаглутид в дозировке 0,05-0,4 мг/сутки или плацебо. Эффективность лечения сравнивалась с лираглутидом (3,0 мг/сутки) – другим противодиабетическим ЛС, уже одобренным для терапии ожирения. Терапия в рамках КИ продолжалась 52 недели, за которыми следовали 7 недель наблюдения.На момент включения в исследование средняя масса участников составляла 111 кг (средний ИМТ 39 кг/кв.м). После лечения семаглутидом пациенты в среднем потеряли 17,8 кг, что составляет примерно 13,8% массы тела. Для сравнения: при соблюдении диеты, поддержании физической активности и назначении плацебо, среднее снижение массы тело не превысило 2,3%. В группе лираглутида аналогичный показатель составил 5-10%.В настоящее время контрольные органы США, ЕС и Японии рассматривают заявку Novo Nordisk на регистрацию семаглутида как препарата для лечения взрослых пациентов с диабетом 2 типа. Семаглутид является аналогом глюкагоподобного пептида-1 (GLP-1). Его применение способствует снижению уровня глюкозы в крови пациентов с диабетом 2 типа с минимальным риском развития гипогликемии.Ключевые слова: Novo Nordisk









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Противодиабетический семаглутид успешно борется с ожирением Новый препарат компании Novo Nordisk позволяет сбросить в среднем 13,8% массы тела пациентам, страдающим ожирениям. Об этом свидетельствуют результаты клинических исследований сематглутида. В компании подчеркивают, что новое ЛС по эффективности превзошло лираглутид, уже зарегистрированный для борьбы с ожирением.

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