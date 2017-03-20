Скворцова: информатизация здравоохранения в России проходит неравномерно Некоторые регионы РФ перевели на электронную основу 100% медицинских процессов, тогда как в других эта работа только начинается. Об этом рассказала министр здравоохранения Вероника Скворцова, информирует



«Есть регионы фактически с тотальной информатизацией всех основных медицинских процессов. Есть такие, которые начинают с самого начала сейчас. Сотрудники министерства в области информатизации фактически находятся постоянно там [в регионах], чтобы коллегам помочь догнать других», - сказала министр, подчеркнув, что на сегодняшний день более 70% всех рабочих мест врачей уже полностью автоматизированы, и имеют доступ к единым информационным базам, дистанционным программам непрерывного медицинского образования.



Более 95% регионов РФ предоставляют населению услугу электронной записи к врачу, но пока не все подключены к государственному порталу медицинских услуг, сообщила Скворцова.



«Наша задача - свести все региональные сегменты в единую национальную систему и обеспечить широко перекрестный документооборот, преемственность получения медицинской помощи даже при перемещении пациента из региона в регион», - пояснила министр.



Министр также сообщила, что более 70 симмуляционно-тренинговых центров для врачей в рамках развития программы непрерывного медицинского образования появились за последние пять лет.



«Мы сформировали больше 1 тыс. медицинских программ по разным направлениям, которые сам человек, врач может выбирать, формировать собственную траекторию образовательную и выбирать учреждение, где будут проходить те или иные программы, включая более 70 уже работающих в нашей стране симмуляционно-тренинговых центров. Все они созданы за последние 5 лет, раньше их не было», - сказала Скворцова.



Фото: penza.ru





Ключевые слова: информатизация здравоохранения Некоторые регионы РФ перевели на электронную основу 100% медицинских процессов, тогда как в других эта работа только начинается. Об этом рассказала министр здравоохранения Вероника Скворцова, информирует ТАСС «Есть регионы фактически с тотальной информатизацией всех основных медицинских процессов. Есть такие, которые начинают с самого начала сейчас. Сотрудники министерства в области информатизации фактически находятся постоянно там [в регионах], чтобы коллегам помочь догнать других», - сказала министр, подчеркнув, что на сегодняшний день более 70% всех рабочих мест врачей уже полностью автоматизированы, и имеют доступ к единым информационным базам, дистанционным программам непрерывного медицинского образования.Более 95% регионов РФ предоставляют населению услугу электронной записи к врачу, но пока не все подключены к государственному порталу медицинских услуг, сообщила Скворцова.«Наша задача - свести все региональные сегменты в единую национальную систему и обеспечить широко перекрестный документооборот, преемственность получения медицинской помощи даже при перемещении пациента из региона в регион», - пояснила министр.Министр также сообщила, что более 70 симмуляционно-тренинговых центров для врачей в рамках развития программы непрерывного медицинского образования появились за последние пять лет.«Мы сформировали больше 1 тыс. медицинских программ по разным направлениям, которые сам человек, врач может выбирать, формировать собственную траекторию образовательную и выбирать учреждение, где будут проходить те или иные программы, включая более 70 уже работающих в нашей стране симмуляционно-тренинговых центров. Все они созданы за последние 5 лет, раньше их не было», - сказала Скворцова.Ключевые слова: Вероника Скворцова









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Скворцова: информатизация здравоохранения в России проходит неравномерно Некоторые регионы РФ перевели на электронную основу 100% медицинских процессов, тогда как в других эта работа только начинается.

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