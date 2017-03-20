Новости медицины портала Remedium.ru - самая актуальная информация о рынке лекарств и медицинского обеспечения

Вход на сайт

Авторизоваться
Логин:
Пароль:
Регистрация
Забыли свой пароль?

Вакансии фармкомпанийВакансии

20.03.2017

"Косметик Систем" - Помощница в мед.центр

07.03.2017

АОК "Торговый дом Аллерген" - Специалист по регистрации лекарственных средств и медицинских изделий

21.02.2017

"Лучший персонал" - Специалист по валидации

Все вакансии




Реклама


 Главная / Новости медицины и фармации

26.06.2017 13:24

Скворцова: информатизация здравоохранения в России проходит неравномерно

Некоторые регионы РФ перевели на электронную основу 100% медицинских процессов, тогда как в других эта работа только начинается. Об этом рассказала министр здравоохранения Вероника Скворцова, информирует ТАСС.

«Есть регионы фактически с тотальной информатизацией всех основных медицинских процессов. Есть такие, которые начинают с самого начала сейчас. Сотрудники министерства в области информатизации фактически находятся постоянно там [в регионах], чтобы коллегам помочь догнать других», - сказала министр, подчеркнув, что на сегодняшний день более 70% всех рабочих мест врачей уже полностью автоматизированы, и имеют доступ к единым информационным базам, дистанционным программам непрерывного медицинского образования.

Более 95% регионов РФ предоставляют населению услугу электронной записи к врачу, но пока не все подключены к государственному порталу медицинских услуг, сообщила Скворцова.

«Наша задача - свести все региональные сегменты в единую национальную систему и обеспечить широко перекрестный документооборот, преемственность получения медицинской помощи даже при перемещении пациента из региона в регион», - пояснила министр.

Министр также сообщила, что более 70 симмуляционно-тренинговых центров для врачей в рамках развития программы непрерывного медицинского образования появились за последние пять лет.

«Мы сформировали больше 1 тыс. медицинских программ по разным направлениям, которые сам человек, врач может выбирать, формировать собственную траекторию образовательную и выбирать учреждение, где будут проходить те или иные программы, включая более 70 уже работающих в нашей стране симмуляционно-тренинговых центров. Все они созданы за последние 5 лет, раньше их не было», - сказала Скворцова.

Фото: penza.ru


Ключевые слова: Вероника Скворцова, информатизация здравоохранения


Последние новости

26.06.2017 13:24

Скворцова: информатизация здравоохранения в России проходит неравномерно

Некоторые регионы РФ перевели на электронную основу 100% медицинских процессов, тогда как в других эта работа только начинается.

26.06.2017 12:12

Экспериментальное ЛС компании Roche сокращает число эпизодов кровотечений на 87%

Клинические исследования продемонстрировали эффективность эмицизумаба в терапии страдающих гемофилией пациентов, переставших отвечать на стандартную терапию.

26.06.2017 11:15

ФАС поддержала фармкомпании в споре о ценообразовании на лекарства

На совещании экспертного совета ФАС по развитию конкуренции в социальной сфере и здравоохранении представители ведомства и фарминдустрии выступили с критикой новой методики формирования цен на лекарства из списка ЖНВЛП, предложенной Минздравом.

23.06.2017 16:31

В сенате США представлен проект реформы здравоохранения

Республиканцы представили в сенате проект реформы системы здравоохранения, уже проведенный в палате представителей. В частности, предполагается сократить расходы на программу медицинской помощи бедным Medicaid и отменить предписание действующего закона, что все американцы обязаны иметь медицинскую страховку.

23.06.2017 15:55

В США зарегистрирован препарат против наследственного ангионевротического отека

Компания CSL Behring LLC получила в США маркетинговое разрешение на первый препарат ингибитора эстеразы С1 для подкожного введения, предназначенный для предотвращения развития обострений наследственного ангионевротического отека у подростков и взрослых пациентов.

Мероприятия

     2017
Пред. год | След. год →

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2


Подписка

ONLINE

Подписка

Реклама



Для смартфона

Читайте новости и статьи в своем смартфоне или планшете.


Яндекс цитирования Яндекс.Метрика

При цитировании и использовании материалов, опубликованных на страницах сайта www.remedium.ru прямая, активная, нескриптовая, не закрытая от индексации, не запрещенная для следования работа ссылка на источник обязательна.
Использование авторского материала возможно только с разрешения редакци!

Дизайн сайта @pixeljacks