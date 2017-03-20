Новости медицины портала Remedium.ru - самая актуальная информация о рынке лекарств и медицинского обеспечения

Вход на сайт

Авторизоваться
Логин:
Пароль:
Регистрация
Забыли свой пароль?

Вакансии фармкомпанийВакансии

20.03.2017

"Косметик Систем" - Помощница в мед.центр

07.03.2017

АОК "Торговый дом Аллерген" - Специалист по регистрации лекарственных средств и медицинских изделий

21.02.2017

"Лучший персонал" - Специалист по валидации

Все вакансии




Реклама


 Главная / Новости медицины и фармации

26.06.2017 12:12

Экспериментальное ЛС компании Roche сокращает число эпизодов кровотечений на 87%

В рамках клинических исследований экспериментальный препарат эмицизумаб (emicizumab) на 87% сократил число эпизодов кровотечений среди страдающих гемофилией пациентов, переставших отвечать на стандартную терапию (по сравнению с агентами обходного действия). Получение маркетингового разрешения на эмицизумаб позволит компании Roche отвоевать часть рынка препаратов для лечения гемофилии объемом 11 млрд долларов в год, сообщает Reuters.

В компании рассказали, что согласно результатам клинических исследований III фазы, у 62,9% пациентов, получавших эмицизумаб, число эпизодов кровотечений было равно нулю, тогда как в группе агентов обходного действия данный показатель был отмечен только у 5,6% пациентов.

Roche намерена подать заявление на регистрацию лекарственного препарата в 2018 году. По оценкам экспертов, в случае положительного решения регуляторных органов, продажи эмицизумаба смогут достигнуть 5 млрд долларов в год.

Эмицизумаб является биспецифичным моноклональным антителом, предназначенным для связывания факторов свертывания крови IXa и X. Лекарственное средство вводится подкожно один раз в неделю.

Ключевые слова: Roche, гемофилия


Последние новости

26.06.2017 12:12

Экспериментальное ЛС компании Roche сокращает число эпизодов кровотечений на 87%

Клинические исследования продемонстрировали эффективность эмицизумаба в терапии страдающих гемофилией пациентов, переставших отвечать на стандартную терапию.

26.06.2017 11:15

ФАС поддержала фармкомпании в споре о ценообразовании на лекарства

На совещании экспертного совета ФАС по развитию конкуренции в социальной сфере и здравоохранении представители ведомства и фарминдустрии выступили с критикой новой методики формирования цен на лекарства из списка ЖНВЛП, предложенной Минздравом.

23.06.2017 16:31

В сенате США представлен проект реформы здравоохранения

Республиканцы представили в сенате проект реформы системы здравоохранения, уже проведенный в палате представителей. В частности, предполагается сократить расходы на программу медицинской помощи бедным Medicaid и отменить предписание действующего закона, что все американцы обязаны иметь медицинскую страховку.

23.06.2017 15:55

В США зарегистрирован препарат против наследственного ангионевротического отека

Компания CSL Behring LLC получила в США маркетинговое разрешение на первый препарат ингибитора эстеразы С1 для подкожного введения, предназначенный для предотвращения развития обострений наследственного ангионевротического отека у подростков и взрослых пациентов.

23.06.2017 14:39

GlobalData: бразильский фармрынок – один из наиболее привлекательных в мире

К 2021 году объем фармацевтического рынка Бразилии возрастет до 29,9 млрд долларов, прогнозируют эксперты из GlobalData. Ключевыми факторами роста фармрынка называются изменение демографической обстановки, обусловленное старением населения, и распространение хронических заболеваний, связанных с образом жизни.

Мероприятия

     2017
Пред. год | След. год →

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2


Подписка

ONLINE

Подписка

Реклама



Для смартфона

Читайте новости и статьи в своем смартфоне или планшете.


Яндекс цитирования Яндекс.Метрика

При цитировании и использовании материалов, опубликованных на страницах сайта www.remedium.ru прямая, активная, нескриптовая, не закрытая от индексации, не запрещенная для следования работа ссылка на источник обязательна.
Использование авторского материала возможно только с разрешения редакци!

Дизайн сайта @pixeljacks