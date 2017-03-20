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Главная / Новости медицины и фармации
26.06.2017 12:12
Экспериментальное ЛС компании Roche сокращает число эпизодов кровотечений на 87%В рамках клинических исследований экспериментальный препарат эмицизумаб (emicizumab) на 87% сократил число эпизодов кровотечений среди страдающих гемофилией пациентов, переставших отвечать на стандартную терапию (по сравнению с агентами обходного действия). Получение маркетингового разрешения на эмицизумаб позволит компании Roche отвоевать часть рынка препаратов для лечения гемофилии объемом 11 млрд долларов в год, сообщает Reuters.
В компании рассказали, что согласно результатам клинических исследований III фазы, у 62,9% пациентов, получавших эмицизумаб, число эпизодов кровотечений было равно нулю, тогда как в группе агентов обходного действия данный показатель был отмечен только у 5,6% пациентов.
Roche намерена подать заявление на регистрацию лекарственного препарата в 2018 году. По оценкам экспертов, в случае положительного решения регуляторных органов, продажи эмицизумаба смогут достигнуть 5 млрд долларов в год.
Эмицизумаб является биспецифичным моноклональным антителом, предназначенным для связывания факторов свертывания крови IXa и X. Лекарственное средство вводится подкожно один раз в неделю.
Ключевые слова: Roche, гемофилия
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