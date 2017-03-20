Экспериментальное ЛС компании Roche сокращает число эпизодов кровотечений на 87% В рамках клинических исследований экспериментальный препарат эмицизумаб (emicizumab) на 87% сократил число эпизодов кровотечений среди страдающих гемофилией пациентов, переставших отвечать на стандартную терапию (по сравнению с агентами обходного действия). Получение маркетингового разрешения на эмицизумаб позволит компании Roche отвоевать часть рынка препаратов для лечения гемофилии объемом 11 млрд долларов в год, сообщает



В компании рассказали, что согласно результатам клинических исследований III фазы, у 62,9% пациентов, получавших эмицизумаб, число эпизодов кровотечений было равно нулю, тогда как в группе агентов обходного действия данный показатель был отмечен только у 5,6% пациентов.



Roche намерена подать заявление на регистрацию лекарственного препарата в 2018 году. По оценкам экспертов, в случае положительного решения регуляторных органов, продажи эмицизумаба смогут достигнуть 5 млрд долларов в год.



Эмицизумаб является биспецифичным моноклональным антителом, предназначенным для связывания факторов свертывания крови IXa и X. Лекарственное средство вводится подкожно один раз в неделю.



Ключевые слова: гемофилия В рамках клинических исследований экспериментальный препарат эмицизумаб (emicizumab) на 87% сократил число эпизодов кровотечений среди страдающих гемофилией пациентов, переставших отвечать на стандартную терапию (по сравнению с агентами обходного действия). Получение маркетингового разрешения на эмицизумаб позволит компании Roche отвоевать часть рынка препаратов для лечения гемофилии объемом 11 млрд долларов в год, сообщает Reuters В компании рассказали, что согласно результатам клинических исследований III фазы, у 62,9% пациентов, получавших эмицизумаб, число эпизодов кровотечений было равно нулю, тогда как в группе агентов обходного действия данный показатель был отмечен только у 5,6% пациентов.Roche намерена подать заявление на регистрацию лекарственного препарата в 2018 году. По оценкам экспертов, в случае положительного решения регуляторных органов, продажи эмицизумаба смогут достигнуть 5 млрд долларов в год.Эмицизумаб является биспецифичным моноклональным антителом, предназначенным для связывания факторов свертывания крови IXa и X. Лекарственное средство вводится подкожно один раз в неделю.Ключевые слова: Roche









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